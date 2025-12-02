Eläinoikeuspalkinto Tatu ja Patu -kirjailijoille

Suurimmat muutokset ovat tulleet kirjaan Tatu ja Patu, syömään!, josta tehtiin uusi painos viime vuonna. Myös Veeran keittiöpuuhat -kirjaan on tehty isoja muutoksia ja sen uusi painos ilmestyy tänä vuonna. Muissa kirjoissa muutokset ovat pienempiä.

Kirjailijat kertovat, että kirjojen uusista painoksista poistetaan viittauksia tehotuotettuun lihaan ja eläinperäisiin tuotteisiin. Tulevissa kirjoissa kaikki ruoka on kokonaan kasvispohjaista. Päätös syntyi kirjailijoiden oman arvomaailman muutoksesta ja halusta olla tukematta eläinperäisen ruoan tehotuotantoa.

”Eläinperäisen ruoan epäeettisyyden myöntäminen ei vaatinut mitään muuta kuin maalaisjärkeä ja peiliin katsomista. Ruoantuottajien romanttiset liha- ja maitomainokset ovat kaukana tehotuotannossa elävien eläinten usein aika karmeasta todellisuudesta. Eettisyys oli se alkuperäinen syy, mutta kun myöhemmin alettiin puhua eläinperäisen ruoan vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, se tietenkin vain vahvisti päätöstä,” kirjailija ja kuvittaja Sami Toivonen kertoo.

Vastuullinen kulttuuriteko kuvastaa muuttuvaa maailmaa

Animalia pitää kirjailijoiden ratkaisua merkittävänä ja ajankohtaisena kulttuuritekona. Lastenkirjallisuus rakentaa käsityksiä maailmasta, eläimistä ja ihmisten vaikutuksesta ympäristöön.

"Päätös osoittaa poikkeuksellista rohkeutta ja vastuullisuutta. Kirjailijat ymmärtävät, miten merkittävä rooli taiteella on kulutustottumusten ja käyttäytymisen muokkaajana. Kirjojen esiin nostama moderni arvomaailma hyödyntää hienosti kulttuurin potentiaalia vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin”, sanoo Animalian puheenjohtaja Jaana Eskola.

Animalia haluaa palkinnolla kannustaa muitakin kirjailijoita ja kustantajia tarkastelemaan sisältöjensä eläinkuvastoa kriittisesti ja pohtimaan, miten ne vastaavat nykyhetken tietoa ja arvoja.

”Tämä palkinto merkitsee ihan valtavasti ja olemme siitä todella otettuja. Tämä nostaa esille myös sen, että lastenkirjallisuudella ja -kulttuurilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Sillä on merkitystä mitä ja miten me lasten- ja nuortenkirjailijat asioista kerromme”, kirjailija ja kuvittaja Aino Havukainen sanoo.