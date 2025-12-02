Eläinoikeuspalkinto Tatu ja Patu -kirjailijoille
Eläinoikeusjärjestö Animalia myöntää eläinoikeuspalkinto Pro Animalian kirjailija-kuvittaja Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle merkittävästä eläinten oikeuksia edistävästä kulttuuriteosta. Havukaisen ja Toivosen Veera- ja Tatu ja Patu -kirjojen uusista painoksista on vuodesta 2025 alkaen poistettu viittauksia lihaan ja maitotuotteisiin.
Suurimmat muutokset ovat tulleet kirjaan Tatu ja Patu, syömään!, josta tehtiin uusi painos viime vuonna. Myös Veeran keittiöpuuhat -kirjaan on tehty isoja muutoksia ja sen uusi painos ilmestyy tänä vuonna. Muissa kirjoissa muutokset ovat pienempiä.
Kirjailijat kertovat, että kirjojen uusista painoksista poistetaan viittauksia tehotuotettuun lihaan ja eläinperäisiin tuotteisiin. Tulevissa kirjoissa kaikki ruoka on kokonaan kasvispohjaista. Päätös syntyi kirjailijoiden oman arvomaailman muutoksesta ja halusta olla tukematta eläinperäisen ruoan tehotuotantoa.
”Eläinperäisen ruoan epäeettisyyden myöntäminen ei vaatinut mitään muuta kuin maalaisjärkeä ja peiliin katsomista. Ruoantuottajien romanttiset liha- ja maitomainokset ovat kaukana tehotuotannossa elävien eläinten usein aika karmeasta todellisuudesta. Eettisyys oli se alkuperäinen syy, mutta kun myöhemmin alettiin puhua eläinperäisen ruoan vaikutuksesta ilmastonmuutokseen, se tietenkin vain vahvisti päätöstä,” kirjailija ja kuvittaja Sami Toivonen kertoo.
Vastuullinen kulttuuriteko kuvastaa muuttuvaa maailmaa
Animalia pitää kirjailijoiden ratkaisua merkittävänä ja ajankohtaisena kulttuuritekona. Lastenkirjallisuus rakentaa käsityksiä maailmasta, eläimistä ja ihmisten vaikutuksesta ympäristöön.
"Päätös osoittaa poikkeuksellista rohkeutta ja vastuullisuutta. Kirjailijat ymmärtävät, miten merkittävä rooli taiteella on kulutustottumusten ja käyttäytymisen muokkaajana. Kirjojen esiin nostama moderni arvomaailma hyödyntää hienosti kulttuurin potentiaalia vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin”, sanoo Animalian puheenjohtaja Jaana Eskola.
Animalia haluaa palkinnolla kannustaa muitakin kirjailijoita ja kustantajia tarkastelemaan sisältöjensä eläinkuvastoa kriittisesti ja pohtimaan, miten ne vastaavat nykyhetken tietoa ja arvoja.
”Tämä palkinto merkitsee ihan valtavasti ja olemme siitä todella otettuja. Tämä nostaa esille myös sen, että lastenkirjallisuudella ja -kulttuurilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Sillä on merkitystä mitä ja miten me lasten- ja nuortenkirjailijat asioista kerromme”, kirjailija ja kuvittaja Aino Havukainen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana EskolapuheenjohtajaAnimaliaPuh:0443773181jaana.eskola@animalia.fi
Heidi KivekästoiminnanjohtajaAnimaliaPuh:050 384 5072heidi.kivekas@animalia.fi
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Animalia ry
Euroopan suurin turkisten tuottajamaa Puola kieltää turkistarhauksen2.12.2025 15:31:06 EET | Tiedote
Puolan presidentti Karol Nawrocki allekirjoitti tänään 2.12. lain, joka kieltää turkistarhauksen siirtymäajan jälkeen vuonna 2033. Puola on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin turkisten tuottajamaa Kiinan jälkeen.
Miljoonat broilerit ovat niin sairaita, että ne eivät kelpaa ruuaksi19.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Suomessa lähes neljä miljoonaa broileria hylätään teurastamoissa vuosittain, eli ne eivät päädy ihmisravinnoksi. Syitä hylkäykseen ovat muun muassa erilaiset ihotulehdukset, kuten paiseet, sekä murtumat.
Atria sai vuoden eläinvastaisuuspalkinnon4.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Vuoden 2025 eläinvastaisuuspalkinto Anti Animalia on myönnetty Atrialle. Eläinoikeusjärjestö Animalian myöntämä palkinto annetaan taholle, joka on merkittävästi polkenut eläinten oikeuksia eläinvastaisilla teoillaan. Tänä vuonna palkinnon saajan sai päättää yleisö.
Turkisala vaikuttaa EU:n talouteen negatiivisesti, uusi raportti paljastaa15.10.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Turkistarhauksesta aiheutuu EU-kansalaisille vuosittain 446 miljoonan euron kustannukset. Raportin mukaan turkisalan kustannukset EU-kansalaisille ylittävät sen tuomat tuotot.
Broileribarometri: Suomalaiset tietävät broilereiden kasvavan kurjissa oloissa, mutta eivät ole siitä huolissaan6.10.2025 09:02:44 EEST | Tiedote
Suuri osa suomalaisista pitää broileria enemmän ruokana kuin eläimenä. Eettisyys on suomalaisille tärkeää, mutta se ei näy käytännön valinnoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme