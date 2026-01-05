Sofia Virta: Työttömyystilastot ja kasvun puute kertovat totuuden kokoomuksen talousosaamisesta
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Suomen historiallinen kärkisija EU:n työttömyystilastoissa on vakava osoitus hallituksen johtajuuden puutteesta sekä kokoomuksen talousosaamisesta.
– Nyt nähdään, mihin ideologinen talouspolitiikka ilman johtajuutta ja selkeää suuntaa vie. Työttömyyden kasvu asettuu jatkumoon, jossa hallitukselta on puuttunut johtajuus useissa keskeisissä kysymyksissä: sosiaaliturvaa on heikennetty ilman kokonaisnäkemystä, koulutuksen rahoitusta on leikattu vastoin asiantuntijoiden varoituksia, ilmastopolitiikassa suunta on vaihtunut hallituskauden aikana ja työllisyydessä on jääty odottamaan käännettä sen sijaan, että olisi toimittu. Johtajuus tarkoittaa vastuun ottamista kokonaisuudesta – ei yksittäisten päätösten kasaamista ilman suuntaa, Virta jyrähtää.
Virran mukaan on erityisen vaarallista, että nuorten näkökulmasta.
– Hallitus puhuu sitkeästi tulevista käänteistä, mutta ihmiset elävät tässä hetkessä. Työttömyys ei ole tilasto vaan arkea, epävarmuutta ja katkenneita urapolkuja. Erityisen vaarallista on se, että kokonainen nuorten sukupolvi opetetaan odottamaan. Ilman näkymää työhön ja osallisuuteen ei synny uskoa, eikä yhteiskuntaa rakenneta, Virta painottaa.
Virran mukaan hallituksen linja rapauttaa myös kokoomuksen talouspoliittista uskottavuutta.
– Kokoomus lupasi talousosaamista, mutta Suomi on ajautunut tilanteeseen, jossa tulokset puhuvat lupauksia kovempaa kieltä. Kokoomuksella on ollut pääministerin tai valtiovarainministerin salkku viimeisen kymmenen hallituskauden aikana kahdeksassa hallituksessa. Minusta työttömyystilastot ja kasvun puute kertovat totuuden kokoomuksen talousosaamisesta, Virta toteaa.
Virta vaatii hallitukselta suunnanmuutosta ja vastuunkantoa.
– Kun talous muutenkin supistuu, oliko järkevää ajaa hyvinvointialueet tilanteeseen, jossa valtava määrä ihmisiä joudutaan irtisanomaan? Kun kasvua kaivataan, kannattaako ohjata valtion tukia aloille, joilla ei ole tulevaisuutta, vai kannattaisiko ohjata yritystuet kasvuyrityksiin? Virta kysyy ja peräänkuuluttaa hallitukselta nöyryyttä.
– Hyvä johtaja osaa olla nöyrä silloin, kun suunta on väärä. Nyt hallituksen on myönnettävä se ja kutsuttava muut mukaan korjaamaan kurssia sen sijaan, että se jääräpäisesti pitää päänsä, Virta linjaa.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
