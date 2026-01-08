Tänä viikonloppuna on vuoden ensimmäinen Tilipäivä: asiakasomistajien tileille kilahtaa yli 50 miljoonaa euroa

S-ryhmän osuuskaupat maksavat tänään asiakasomistajien pankkitileille Bonusta ja muita rahana maksettavia etuja yhteensä 50,4 miljoonaa euroa. Suomalaiset vaikuttavat aktivoituneen jouluostoksilla, sillä nyt maksettava bonussumma on lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa.