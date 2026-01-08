Tänä viikonloppuna on vuoden ensimmäinen Tilipäivä: asiakasomistajien tileille kilahtaa yli 50 miljoonaa euroa
S-ryhmän osuuskaupat maksavat tänään asiakasomistajien pankkitileille Bonusta ja muita rahana maksettavia etuja yhteensä 50,4 miljoonaa euroa. Suomalaiset vaikuttavat aktivoituneen jouluostoksilla, sillä nyt maksettava bonussumma on lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa.
Bonus on ostohyvitys eli jälkikäteen ostojen perusteella myönnettävä alennus, joka maksetaan asiakasomistajan tilille rahana kerran kuussa. Vuoden aikana asiakasomistajat saavat tileilleen keskimäärin noin 200 euroa. Monelle laaja-alaisesti S-ryhmän ja bonuskumppaneiden palveluita käyttävälle asiakkaalle hyöty voi olla tuplastikin suurempi.
Tammikuun bonuspotti on monelle vuoden suurin, sillä sitä kasvattavat joulukuun aikana tehdyt ostot – esimerkiksi lahjahankinnat tai ruokaostokset tavallista isommalle seurueelle.
"Kuukausittainen Tilipäivä on konkreettinen osoitus siitä, miten keskittäminen palkitsee ja tuo merkittävää hyötyä asiakasomistajille. Tänään maksettu Bonus onkin varmasti monelle tervetullut lisä vuoden alkuun. Kun muistaa näyttää S-Etukorttia jokaisella ostokerralla, tilille maksettava summa kasvaa kuin huomaamatta”, toteaa SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly.
Asiakasomistajille maksettavia bonuksia onkin kasvattanut se, että yli miljoona suomalaista on lisännyt S-Etukortin myös puhelimeensa. Näin kortti kulkee aina mukana, ja jäsenyydestä saa kaiken hyödyn irti.
Oman bonuskertymän voi tarkistaa kätevästi S-mobiilista. Myös mobiilin S-Etukortin käyttöönotto tapahtuu saman sovelluksen kautta. Ohjeet tähän löytyvät S-kanavalta: Applen Lompakko - S-kanava ja Android-puhelimille - S-kanava
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
Kuvat
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
