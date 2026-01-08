SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Tänä viikonloppuna on vuoden ensimmäinen Tilipäivä: asiakasomistajien tileille kilahtaa yli 50 miljoonaa euroa

9.1.2026 08:03:00 EET | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote

Jaa

S-ryhmän osuuskaupat maksavat tänään asiakasomistajien pankkitileille Bonusta ja muita rahana maksettavia etuja yhteensä 50,4 miljoonaa euroa. Suomalaiset vaikuttavat aktivoituneen jouluostoksilla, sillä nyt maksettava bonussumma on lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa.

S-Etukorttia käytettiin joulukuussa aktiivisesti.
S-Etukorttia käytettiin joulukuussa aktiivisesti. Aleksi Poutanen

Bonus on ostohyvitys eli jälkikäteen ostojen perusteella myönnettävä alennus, joka maksetaan asiakasomistajan tilille rahana kerran kuussa. Vuoden aikana asiakasomistajat saavat tileilleen keskimäärin noin 200 euroa. Monelle laaja-alaisesti S-ryhmän ja bonuskumppaneiden palveluita käyttävälle asiakkaalle hyöty voi olla tuplastikin suurempi.

Tammikuun bonuspotti on monelle vuoden suurin, sillä sitä kasvattavat joulukuun aikana tehdyt ostot – esimerkiksi lahjahankinnat tai ruokaostokset tavallista isommalle seurueelle.

"Kuukausittainen Tilipäivä on konkreettinen osoitus siitä, miten keskittäminen palkitsee ja tuo merkittävää hyötyä asiakasomistajille. Tänään maksettu Bonus onkin varmasti monelle tervetullut lisä vuoden alkuun. Kun muistaa näyttää S-Etukorttia jokaisella ostokerralla, tilille maksettava summa kasvaa kuin huomaamatta”, toteaa SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly.

Asiakasomistajille maksettavia bonuksia onkin kasvattanut se, että yli miljoona suomalaista on lisännyt S-Etukortin myös puhelimeensa. Näin kortti kulkee aina mukana, ja jäsenyydestä saa kaiken hyödyn irti.

Oman bonuskertymän voi tarkistaa kätevästi S-mobiilista. Myös mobiilin S-Etukortin käyttöönotto tapahtuu saman sovelluksen kautta. Ohjeet tähän löytyvät S-kanavalta: Applen Lompakko - S-kanava ja Android-puhelimille - S-kanava

Avainsanat

s-etukorttibonusmobiilibonusteluomistajan tilipäivä

Yhteyshenkilöt

SOK:n viestintä

SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.

Puh:050 472 2745viestinta@sok.fi

Kuvat

S-Etukorttia käytettiin joulukuussa aktiivisesti.
S-Etukorttia käytettiin joulukuussa aktiivisesti.
Aleksi Poutanen
Lataa

SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt. ​ 

Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta. ​ 

Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa. ​​ 

#parempipaikkaelää

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

S-ryhmä tekee yhdessä Vegaanihaasteen kanssa lihattoman ruoan kokeilusta helppoa2.1.2026 07:20:00 EET | Tiedote

S-ryhmän ruokakaupat (Prisma, S-market, Sale, Alepa) tekevät tänä vuonna jälleen yhteistyötä Suomen suosituimman ruokahaasteen kanssa. Tammikuussa neljättätoista kertaa järjestettävä kaikille avoin ja maksuton Vegaanihaaste kannustaa kokeilemaan kasviperäistä ruokaa kuukauden ajan. Tuotekampanjat, reseptit sekä S-ryhmän ruokakaupoissa kuvatut kauppavideot tarjoavat asiakkaille konkreettista tukea lihattoman ruoan kokeilussa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye