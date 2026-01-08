Ex-ympäristöministeri Mikkonen järkyttyi: “Ei kai hallitus aio seuraavaksi heikentää saimaannorpan suojelua?”

Verkkokalastusrajoitukset tulevat Orpon hallituksen päätettäväksi tänä keväänä. Verkkokuolemat ovat saimaannorppien merkittävin kuolinsyy, johon voidaan vaikuttaa rajoittamalla verkkojen käyttöä. Verkkokalastuskieltoa tulisi pidentää vähintään heinäkuun loppuun, mitä saimaannorpan suojelusta vastaava Metsähallitus on ehdottanut. Tämä vähentäisi merkittävästi saimaannorpan poikasten eli kuuttien hukkumiskuolemia.

– Pitkäjänteisen saimaannorpan suojelutyön avulla norppakanta on vahvistunut. Verkkokalastuskiellolla ja pesintää tukevilla apukinoksilla on ollut siinä merkittävä rooli. Ilmaston kuumenemisen myötä yhä vaihtelevammat talviolosuhteet ovat tehneet pesinnän onnistumisesta epävarmempaa. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää, että selviytyneitä poikasia suojellaan hukkumiskuolemilta verkkokalastuskiellolla, Mikkonen avaa tilannetta.

Asetusta valmistelleen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ehdotus on, että verkkokalastusrajoituksia höllennetään niin, että muikkuverkkoja saisi käyttää jo kesäkuun puolivälistä, kun nykyinen rajoitus niiden osalta ulottuu kesäkuun 21. päivään.

Saimaannorppia elää ainoastaan Suomessa ja meillä on vastuu lajin tulevaisuudesta. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ehdotus verkkokalastuskiellon höllentämisestä on käsittämätön ja menee aivan väärään suuntaan.

– Jos hallitus ei kykene vahvistamaan edes saimaannorpan suojelua, ovat sen lupaukset suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta edistämisestä täydellinen bluffi, sanoo Mikkonen.

Saimaanorpan suojelulle ja verkkokalastuskiellon pidentämiselle on laaja suomalaisten tuki.

Verkkokalastuskielto ei haittaisi Saimaan alueen ammattikalastajia, jotka kalastavat pääosin norppaturvallisella nuotalla, troolilla tai rysällä. Vapaa-ajankalastajat taas saavat saalista pöytään norppaturvallisesti vaikkapa uistimella, paunetilla tai katiskalla.



– Katseeni kääntyy erityisesti pääministeripuolueen suuntaan, sillä monet kokoomuslaiset mukaan lukien nykyinen ympäristöministeri Multala ovat aiemmin vaatineet verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuun loppuun. Tässä on teille näytön paikka, toteaa Mikkonen.

Saimaannorppia ei elä missään muualla kuin Suomessa. Saimaannorppia on reilu viisisataa ja laji on erittäin uhanalainen. Saimaannorpan säilymistä uhkaa vaaralliset kalanpyydykset, ilmastonmuutos, rantarakentaminen, pesinnän häirintä sekä perinnöllisen monimuotoisuuden väheneminen.