Suomen työttömyys EU-maiden suurinta, hallitus epäonnistunut työllisyyspolitiikassa

Suomen työttömyysaste oli 10,6 prosenttia marraskuussa. Aiemmin EU:n kärkisijaa pitänyt Espanja siirtyi toiseksi 10,4 prosentin työttömyysasteella. Työttömyysaste on viimeksi ollut Suomessa näin korkealla 1990-luvun lamassa.

SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà luonnehtii Orpon-Purran hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa täysin epäonnistuneeksi. Luvatusta 100 000 uudesta työpaikasta tulikin suurtyöttömyys.

Lainàn mukaan Etelä-Euroopassa talouden kysyntää on ylläpidetty EU:n elpymisrahaston avulla ja siellä työttömyys on vähentynyt vauhdilla.

Suomessa sen sijaan vallitsee taloudellisen lamaannuksen tila, kun ihmiset eivät uskalla kuluttaa ja varautuvat säästämällä entistä huonompiin aikoihin.

– Sosiaaliturvaa olisi parannettava ja työmarkkinoilla olisi tehtävä työntekijöiden asemaa vahvistavia uudistuksia luottamuksen palauttamiseksi ja talouskasvun käynnistämiseksi. Silloin työttömyysaste kääntyisi vihdoin laskuun Suomessakin, Patrizio Lainà toteaa.

Lainàn mielestä Suomen olisi otettava oppia Etelä-Euroopasta, miten työttömyyttä voidaan vähentää oikein mitoitetulla ja kohdennetulla finanssipolitiikalla.

– Nyt hallituksen lähinnä pienituloisiin osuneina leikkauksina toteutetut sopeutustoimet ovat syventäneet suhdannekuoppaa ja kasvattaneet työttömyyttä. Julkinen talouskaan ei ole vahvistunut, vaan pikemmin heikentynyt.

Jotkut tahot ovat syyttäneet työttömyyden kasvusta maahanmuuttoa. Maahanmuutto ei kuitenkaan ole työttömyyden kasvun syy, vaan työttömyys kohdistuu ensimmäisenä maahan muuttaneisiin, koska he ovat monesti heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla.

– Olisin huolissani myös nuorista, sillä työttömyys kohdistuu myös heihin. Nuoret eivät pääse työmarkkinoille ja syrjäytymisriski kasvaa, Patrizio Lainà huomauttaa.