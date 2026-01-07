NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT: HUIPPUORKESTERIN VIERAILU ENSI KERTAA SUOMESSA

MERELTÄ JA MANTEREILTA

Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa festivaalikesän tänä vuonna 4.-13.6.2026 kymmenenpäiväisellä tapahtumana, jonka teemoista löytyy niin merellisyys kuin eri mannerten musiikki.

-Olen suunnitellut kesälle 2026 värikkään ohjelman, jossa kuullaan eri mannerten musiikkia, merellisiä sointeja ja juhlitaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia. Merellinen Naantali ja sen idylliset lähialueet ottavat konserttivieraat lämpimästi vastaan, kuvailee taiteellinen johtaja Elina Vähälä.

HUIPPUORKESTERI ENSI KERTAA SUOMEEN

Maailman tämän hetken seuratuinpiin viulisti-kapellimestareihin lukeutuvan Sasha Sitkovetskyn huippuorkesteri NMF Leopoldinum Chamber Orchestra on valloittanut Euroopan konserttisalit Lontoon Barbicanista Kööpenhaminan Tivoliin ja aina Wienin Konzerthausiin asti. Naantalin kirkkoon se tuo ohjelman, jossa jokainen teos on kohokohta: Max Bruchin viulukonsertossa soi virtuositeetti ja tunteiden palo, Mozartin serenadi vilisee korvaan tarttuvia koukkuja. Béla Bartókin Divertimento sekoittaa unenomaiset harhanäyt huolettomiin tansseihin.

Brittiläinen Sitkovetsky on opiskellut nuoruudessaan Yeduhi Menuhinin oppilaana, kiertää aktiivisesti viulistusolistina maailman konserttilavoja ja työskentelee yhä enenevässä määrin myös kapellimestarina johtaen Puolassa vaikuttavaa edustusorkesteriaan. Musiikkijuhlien konsertissa Sitkovetskilla on sekä kapellimestarin että solistin rooli. Ohjelmassa kuullaan musiikkia myös orkesterin kotimaasta: Wojciech Kilar sai maailmanmaineen säveltämällä musiikin elokuviin Bram Stokerin Dracula (1992) ja Naisen muotokuva (1996). Sävelruno Orawa kiitää hurjassa rytmissä kohti Tatra-vuorten huippuja: hypnoottisen minimalismin merkkiteos venyy äärirajoille – ja ylikin.

HUIPPUPIANISTI BARRY DOUGLAS PALAA NAANTALIIN

Turun filharmoninen orkesteri avaa Naantalin Musiikkijuhlat Kristiina Poskan johdolla. Virolainen uutuus saa rinnalleen romantiikan kiistattomat merkkiteokset: Felix Mendelssohnin kolmas sinfonia on puolitarinallinen seikkailu Skotlannin keskiaikaisissa tunnelmissa. Robert Schumannin pianokonsertto taas punoo lyyristä duoa orkesterin ja solistin välille. Barry Douglasin maailmaa valloittanut herkkyys pääsee siinä parhaimmilleen.

Virolaisen musiikin uusimman komeetan Elis Hallikin avaruudelliset äänimaisemat hurmaavat yleisöjä nyt Euroopan konserttisaleissa. Hänen tuorein teoksensa Transience kuvaa ohikiitävää, tuskin havaittavaa hetkeä ajassa. Sellaista, jonka huomaa vasta kun se muuttuu muistoksi.

OLLI MUSTOSEN KANTAESITYS EINO LEINON JUHLAVUOTEEN

Runot, rakkaus ja pakenevat unelmat – konsertti kutsuu romantiikan peruselementtien äärelle. Robert Schumannin monikerroksinen laulusarja Dichterliebe (Runoilijan rakkautta) on lied-musiikin kulmakivi ja syväsukellus pakkomielteen mekanismeihin. Arnold Schönbergin varhainen mestariteos Verklärte Nacht taas kertoo tarinan pariskunnasta, jonka yöllinen välienselvittely saa jopa tähtitaivaan tuikkimaan. Ernst Chaussonin Poeme syntyi Ivan Turgenevin kimurantin rakkausnovellin inspiroimana.

Myös Olli Mustonen säveltää kirjallisuuden klassikoille toisia elämiä. Vastavalmistunut Kaleva on Naantalin musiikkijuhlien tilausteos, jossa Waltteri Torikan baritoni uppoutuu suomalaiseen mytologiaan Eino Leinon Helkavirren hengessä. Konserttilavalle nousevat Ioana Christina Goicea, Elina Vähälä, Lilja Haatainen, Albert Sahlström, Hartmut Rohde, Atte Kilpeläinen, Senja Rummukainen ja Kirill Kozlovsky.

KLUBITUNNELMAA: MARIA YLIPÄÄ, MARZI NYMAN, JUKKA PERKO, JAY KORTEHISTO

Suomalaisen jazzin kiistaton kärkinimi, Dizzy Gillespien orkesterin kasvatti Jukka Perko palaa swingin kultakauden tunnelmiin. Konserttilavojen koomikkona tunnettu Perko soittaa saksofonia usein huumorilla, harvoin vakavissaan ja aina tosissaan. Samaa voi sanoa illan laulusolistista Jay Kortehistosta: mies on parkinnut nahkaansa kärkiluokan kotimaisissa bändeissä, kuten Jean S., Ricky Tick Big Band, Leningrad Cowboys ja Sunrise Avenue. Kun kaksi suupalttia jakavat lavan, ei turvatakuita voi luvata. Yksi on silti varmaa: kun Naantalin aurinko painuu unten maille, ilmassa sykkii wanhan ajan jazz.

Loputonta lavakarismaa säteilevä näyttelijä-laulaja Maria Ylipää tuo Naantalin tyylikkään ohjelman. Aikaa kestäneet klassikot ja uudemmat hitit pitävät tunnelman katossa ja sykkeen tukevasti mukavuusalueella. Bändinä on suomalaisen musiikin All Stars -ketju: kitarassa ”Suomen Jimi Hendrix” Marzi Nyman, harmonikassa kaikki soittimen rajat toistuvasti rikkonut Niko Kumpuvaara, ja bassossa pohjoisen pallonpuoliskon pisimpiin kuuluvan ansioluettelon omistava Ville Herrala. Perustan kaikelle luo rumpali Teppo Mäkynen: kapulavelho, jonka rytmitajua rumpukonekin kadehtii. Tämä musiikkiherkku nautitaan Kaivohuoneen mestarikokin suunnitteleman kolmen ruokalajin menuun kanssa

6.6. HARMONIKAN HURMIO

Janne Valkeajoki on hurmannut niin kriitikot kuin yleisöt soittamalla harmonikkaa kuin kapellimestari orkesteria. Konsertin kaikki kappaleet palautuvat Ranskaan. Aurinkokuninkaan lempisäveltäjän ja Versailles’n hovin seremoniamestarin Jean-Philippe Rameaun musiikki soi harmonikalla hämmentävän hienosti. Valkeajoen sovitukset saivat varauksetonta hehkutusta jopa The New York Timesilta, joka nosti hänen viimeisimmän albuminsa vuoden 2024 parhaiden levyjen listalle. Nyt niitä kuullaan elävänä Rymättylän kirkossa.

7.6. SE SALAISEMPI SIBELIUS

Sävelrunoillaan ja sinfonioillaan Jean Sibelius antoi konserttisalin kokoiset kasvot identiteettiään etsineelle Suomelle. Toisenlainen tarina soi intiimeissä kamariteoksissa: päähahmona ei seikkailekaan kokonainen kansakunta, vaan syvästi tunteva taiteilija ja ihminen, jonka syvimmät tunnot on säästetty salongin suojiin.

Varhaisella pianosonaatilla Sibelius ilmensi romanttisen sankarin suurtekoja, kun taas neljä kappaletta op. 74 antautuu aforistisiin hetken mielijohteisiin. Sellon ja pianon myrskyisä Malinconia syntyi keskellä karmeaa perhetragediaa, ja Loviisa-triossa kaikuvat nuoruuden kesämuistot merellisissä mökkimaisemissa. Tämän konsertin upeista tulkinnoista vastaa mm. suomalaisen sellismin supertähti Senja Rummukainen ja Barry Douglas.

JOUSIAKATEMIAN TULEVAISUUDEN TÄHDET

Jousiakatemia on vuodesta 2009 lähtien koonnut yhteen maan lahjakkaimmat nuoret viulistit, sellistit ja alttoviulistit. Samalla se tarjoaa ponnahduslaudan suomalaisen jousimusiikin tuleville huippunimille: Naantalin Musiikkijuhlien suosituissa Tulevaisuuden tähdet -konserteissa 8.6. ja 12.6. parrasvaloon pääsevät tämän hetken lupaavimmat opiskelijat, jotka esittävät valikoiman kuluneen vuoden aikana konserttikuntoon hiotuista teoksista. Yleisölle tarjoutuu siis harvinainen tilaisuus todistaa tulevaisuuden tähtien ilmiömäistä taitoa ja tunnepitoisia tulkintoja jo tänään. Näistä muusikoista kuullaan pian niin Suomen kuin maailman suurilla areenoilla.

UUTTA: KÄVELYKONSERTIT VANHASSAKAUPUNGISSA

Uusi kävelykonsertti yhdistää idyllisen kävelyn, kiehtovat tarinat ja kolme ainutlaatuista minikonserttia – kaikki yhdessä unohtumattomassa kesäillassa.

Oppaan johdolla matkataan Naantalin kauniiden kujien läpi kuullen tarinoita vanhan kaupungin soivasta historiasta. Matkan varrella istahdetaan nauttimaan kolmesta minikonsertista (á 20min), joissa esiintyvät Turun Musiikkiakatemian, Suomen Vaskiakatemian nuoret muusikot sekä sanataiteilija. Kaksi konserttipaikoista ovat tämän kierroksen ehdottomia kohokohtia: yksityisiä pihoja, salaisia puutarhoja, joihin pääsy avautuu yleisölle vain tällä kierroksella! Kolmannessa kohteessa, tunnelmallisessa kahvilamiljöössä, konsertti nautitaan kruunaten se juhlajuoman ja pienen suolapalan kera. Tarjoilu sisältyy lipun hintaan. Kävelyn osuus kierroksella on maksimissaan 2km. Kävelykonsertit toteutetaan yhteistyössä Naantalin kaupungin matkailun, Naantalin Oppaiden ja Naantalin Kirjajuhlien kanssa.

TI 9.6. MOZART & MYSTIKOT

W. A. Mozart, ikuinen lapsinero ja pitelemätön hulivili osasi tarvittaessa tähdätä myös ihmismielen herkkiin kohtiin. Kun klarinettikvinteton kuuluisa Larghetto hymyilee vielä kainosti kyynelten läpi, kaivautuu jousikvintetto kohti sielun syvimpiä kerrostumia. Pjotr Tšaikovskin sanoin: "Kukaan muu ei ole kyennyt välittämään musiikissa yhtä koskettavasti alistunutta, lohdutonta surua."

Argentiinalainen Osvaldo Golijov luo klezmerillä ja tangolla kaikupohjan eksistentiaalisille kysymyksille. The Dream and Prayers of Isaac the Blind on kiehtova kertomus ranskalaisesta mystikkorabbista, jonka kirjoituksista tuli kabbalismin keskeisiä oppeja. In Croce on vuonna 2025 kuolleen Sofia Gubaidulinan avainteos. Sellon ja harmonikan duossa maallinen ja taivaallinen risteävät matkalla kohti korkeampaa henkisyyden tasoa. Lavalla kuullaan RSO:n sooloklarinetisti Christoffer Sundqvistia, Wienissä vaikuttavaa viulisti Ioana Christina Goiceaa, alttoviulutaiteilija Anna Kreetta Gribacjevicia ja sellon grand old gentleman Arto Noras.

KE 10.6. JUHLAT: RALF GOTHÓNI 80 VUOTTA

Pianon Grand Old Man ja Naantalin Musiikkijuhlien ehtymätön virtalähde Ralf Gothóni viettää 80-vuotisjuhliaan. Lavan täyttävät Gothónin itsensä valitsemat koetellut bravuurit, vanhat ystävät ja nuoret lahjakkuudet.

Alfred Schnittke provosoi puritanisteja risteyttämällä barokin ja modernismia. Hänen äitinsä kuolema värittää pianokvintettoa: viiltävää hulluutta ja loputtomia yllätyksiä tihkuva mestariteos on emotionaalinen vuoristorata, jossa haaveet ja aaveet menevät surrealistisesti sekaisin. Täydellisen vastakohdan tarjoaa klassismin huipentumiin kuuluva W. A. Mozartin pianokvartetto.

Antonín Dvořak liittyi huippusuositulla pianokvintetollaan romantikkosäveltäjien kunniagalleriaan Schubertin, Schumannin ja Brahmsin seuraan. Sisäsyntyistä draamaa ja böömiläisiä kansanrytmejä yhdistelevä makupala on Gothónin tavaramerkki, jossa kymmenien vuosien kokemus puhuu puolestaan.

Lasten Musiikkijuhlat

Lasten Musiikkijuhlat ovat keskeinen osa Naantalin Musiikkijuhlia. Perheille järjestetään la 6.6. puistojuhla Kirkkopuistossa yhteistyössä Naantalin Pelastakaa Lapset ry:n, Naantalin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden ja museoiden, Casa Haartmanin, OP Varsinais-Suomen, Finnlinesin ja Ahola Transportin kanssa. Puistojuhlassa kuullaan musiikkiesityksiä lapsille, seurataan taikurin esityksiä, ratsastetaan keppareilla ja tehdään hauskoja liikuntahaasteita yhdessä. Su 7.6. Naantalin Museolla ja Casa Haartmanissa on perinteikästä puuhastelua ja askartelua.

Tiinalle! 22.2.2026 klo 17

Naantalin Musiikkijuhlat muistaa kiitollisuudella ja kaipauksella pitkäaikaista toimitusjohtajaansa Tiina Tunturia. Muistokonsertti järjestetään Naantalin kirkossa su 22.2.2026 klo 17 esiintyjinä Elina Vähälä, Arto Noras ja Juhani Lagerspetz. Taiteilijat ovat valinneet konserttiin teokseksi Schubertin trion, joka kuvastaa valoisaa ja sydämellistä Tiinaa persoonana sekä hänen tapaansa tehdä elämäntyötään.

”Hänen valoisa, lämmin, iloinen ja loppumattoman energinen persoonansa säteili aina hyvää oloa Naantalin auringon lailla. Tiinan valtava työ Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtajana on se perusta, jolle festivaali nykyäänkin rakentuu. Olen sanomattoman kiitollinen kaikista niistä yhteisistä Naantalin-vuosista - taiteilijana sai aina tuntea olonsa mitä sydämellisimmin tervetulleeksi.”, kertoo Elina Vähälä.

Tiina Tunturin Muistokonsertin käsiohjelman tuotosta puolet ohjataan John Nurmisen Säätiölle:

John Nurmisen Säätiön tehtävänä on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö tekee lahjoitusvaroin tuloksellista työtä rehevöitymisen vähentämiseksi ja meriluonnon suojelemiseksi sekä ihmisten merisuhteen vahvistamiseksi.