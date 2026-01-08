Väitös: Tunteet muovaavat oppimista hoitotyön simulaatio-opetuksessa (Salo)
Hoitotyön simulaatio-opetus herättää sairaanhoitajaopiskelijoissa voimakkaita tunteita, jotka vaikuttavat siihen, miten opiskelijat oppivat toimimaan yhdessä sekä valmistautuvat tulevaan työelämään. KM, TtM Virpi Salon väitöskirjatutkimus tuo esiin tunteiden merkityksen yhteisöllisessä oppimisessa hoitotyön simulaatio-opetuksessa.
KM, TtM Virpi Salo tarkasteli Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteisöllistä oppimista ja tunteita hoitotyön simulaatio-opetuksessa.
”Simulaatio-opetus on hoitotyön opetuksessa käytettävä opetusmenetelmä, jossa tosielämän hoitotilanteita jäljitellään turvallisessa oppimisympäristössä, jotta opiskelijat voivat harjoitella kliinisiä taitoja, päätöksentekoa, vuorovaikutusta ja tiimityötä aktiivisesti toimien”, Salo taustoittaa.
Simulaatioharjoitukset valmentavat opiskelijoita tulevaan hoitotyöhön myös kehittämällä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia kohdata työelämän haasteita, joissa korostuu joustava ja rakentava yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa.
Tutkimus vastaa hoitotyön ajankohtaiseen tarpeeseen ymmärtää paremmin, miten opiskelijoiden tunnetilat ja ryhmädynamiikka vaikuttavat oppimiseen ja työelämävalmiuksiin.
Oppimisessa yhteistyö kannattelee, palaute koetaan vaikeaksi
Yhteisölliseen oppimiseen liittyy sekä myönteisiä että haastavia kokemuksia simulaatioharjoituksen aikana ja sen jälkipuinnissa. Opiskelijat kuvasivat hyvän yhteistyön ja tiedon jakamisen, sekä toimivan viestinnän ja vuorovaikutuksen opiskelijoiden kesken edistävän yhteisöllistä oppimista.
Simulaatioharjoituksen aikana syntyneet haastavat kokemukset liittyivät simulaatiossa oppimiseen ja etenemiseen, niin tiimi- ja ryhmätyöskentelyssä kuin seuraajan roolissa.
Jälkipuintivaiheessa yhteisöllistä oppimista edistivät erityisesti opiskelijoiden ja opettajien väliset palautekeskustelut sekä hyvä vuorovaikutus. Opiskelijat kokivat kannustavan ilmapiirin edistäneen oppimista.
Haastavina kokemuksina jälkipuinnissa nousivat esiin palautteiden epämukavuus ja ajan hallinnan vaikeudet.
Tunnekokemukset huomioitava opetuksen keittämistyössä
Salon väitöskirjatutkimus avaa uuden näkökulman sekä myönteisten että haastavien tunteiden merkityksestä hoitotyön simulaatioprosessin eri vaiheissa sekä oppimisen että yhteisöllisten prosessien näkökulmasta.
”Opiskelijoiden simulaatio-opetuksessa kokemat tunteet olivat sekä miellyttäviä että epämiellyttäviä. Opiskelijat kuvasivat simulaatioprosessin aikana kokeneensa esimerkiksi rauhallisuutta, innostusta, tyytyväisyyttä ja helpotusta. Miellyttäviä tunnekokemuksia enemmän he kokivat kuitenkin epämiellyttäviä tunteita, kuten stressiä, ahdistusta, jännitystä, hermostuneisuutta, pelkoa, vihaa, häpeää, uupumusta ja pettymystä”, Salo kertoo.
Salon mukaan opettajien onkin tärkeää huomioida hoitotyön opiskelijoiden tunteet ja erilainen osaamistaso. Yhtälailla tärkeää on myös antaa selkeät ohjeet, jotta opiskelijat voivat valmistautua paremmin simulaatioihin.
”Ymmärtämällä tunnereaktioiden vaikutuksia oppimiseen voimme kehittää simulaatio-opetusta ja -opetussuunnitelmia, jotka tukevat opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista ja valmentavat heitä kliiniseen harjoitteluun”, Salo toteaa.
KM, TtM Virpi Salon kasvatustieteen väitöskirjan ”Yhteisöllinen oppiminen ja tunteet hoitotyön simulaatio-opetuksessa” tarkastustilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopistossa perjantaina 16.1.2026 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Petri Nokelainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raija Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto).
Väitöstilaisuuden kieli on suomi. Väitöstilaisuutta voi seurata salissa C2 (päärakennus) tai verkkovälitteisesti.
Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-1204-9
