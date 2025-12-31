Keskuskauppakamari: EU–Mercosur-sopimus vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja avaa uusia vientimahdollisuuksia
Keskuskauppakamari pitää EU–Mercosur-kauppasopimusta merkittävänä askeleena Suomen ja Euroopan talouden kannalta. Sopimus poistaa tullit valtaosasta tavaroita, poistaa muita kaupan esteitä ja luo ennustettavat pelisäännöt kaupalle. ”Sopimus vahvistaa Suomen taloutta, yritysten kilpailukykyä ja tukee kestävää kasvua, mikä on erinomainen asia”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan, Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välillä käydyt 25 vuoden neuvottelut vapaakauppasopimuksesta saatiin vihdoin päätökseen perjantaina, kun EU-maiden enemmistö kannatti sopimuksen hyväksymistä. Kyseessä on EU:n historian suurin kauppasopimus, joka luo yli 700 miljoonan kuluttajan vapaakauppa-alueen.
Sopimus poistaa tullit 91 prosentista tavaroista, mikä alentaa yritysten kustannuksia. EU-maissa olevien yritysten on arvioitu säästävän tullimaksuissa vuosittain miljardeja euroja.
Suomesta Mercosur-maihin viedään paljon koneita ja laitteita, joilla on 20 prosentin tuontitullit. Sopimuksen myötä tullit laskevat 15 vuoden kuluessa nollaan.
”Trumpin tullipolitiikan ja kaiken muun talouteen liittyvän epävarmuuden aikana Mercosur-sopimus luo tietynlaista vakautta ja luo uusia mahdollisuuksia. Uskon, että esimerkiksi teknologia-, kone-, ja paperiteollisuusyritysten vienti kasvaa merkittävästi”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemen mukaan sopimuksen hyödyt ovat Suomelle kaikin puolin selkeät.
”Sopimus tukee työllisyyttä ja vahvistaa Suomen asemaa globaalissa taloudessa. Se tarjoaa suomalaisille yrityksille uusia markkinoita ja lisää kilpailukykyä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemi oli vuosina 2014-2018 myös kauppapolitiikasta vastanneen Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä neuvottelemassa poliittisella tasolla EU-Mercosur-kauppasopimuksesta.
“On sietämätöntä, että näiden sopimusten neuvottelu kestää näin kauan. Onneksi maailman tilanne on muuttanut myös Euroopassa tilannearviota positiivisemmaksi kauppasopimusten tarpeesta ja strategisesta roolista. Seuraavaksi EU:n on saatettava loppuun neuvottelut kauppasopimuksesta Intian kanssa,” Romakkaniemi sanoo.
Mercosur-sopimuksen ratifioinnin loppuun saattamien vaatii vielä hyväksynnän Euroopan parlamentissa. Se äänestää sopimuksen hyväksymisestä kuun vaihteessa.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
