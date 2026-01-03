Kokoomuksen Sammallahti: ”Oras Tynkkysen vihjailu saimaannorppien metsästyksestä on härskiyden huippu”
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Tere Sammallahti (kok.) oikoo vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen julkisuudessa esittämiä virheellisiä väittämiä koskien saimaannorpan suojelua.
”Vihreiden Oras Tynkkynen vihjailu omissa kanavissaan saimaannorpan metsästyksestä on suorastaan härskiyden huippu. Hänen väitteensä siitä, että saimaannorppien suojelu olisi heikentymässä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.”, Sammallahti oikaisee.
Taustalla on eilen julkaistu Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ehdotus Saimaan kalastusrajoituksiksi vuosille 2026-2031 saimaannorppakannan kasvun ja kalastusmahdollisuuksien turvaamiseksi.
Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen on kommentoinut ehdotusta omassa sosiaalisen median julkaisussaan, jossa hän rinnastaa alkuvuodesta sallitun suden kiintiömetsästyksen elinvoimakeskuksen raportin ehdotuksiin.
”Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajalta olisin odottanut faktoihin pohjaavaa viestintää, mutta turha toivo. Tynkkynen tietää varsin hyvin sen, että saimaannorpan suojelun edellytykset ovat parantuneet Suomessa nimenomaan sen ansiosta, että tätä työtä on tehty yhteistyöllä, ei vastakkainasettelulla tai varsinkaan virheellisillä väittämillä. Vuosien ajan Suomessa on saavutettu norppakannalle asetetut tavoitteet.”, Sammallahti toteaa.
”Tynkkynen myös väittää, että saimaannorpan suojelu heikentyisi ehdotuksen mukaan. Todellisuudessa kalastusrajoitusaluetta ehdotetaan kasvatettavaksi uusille alueille 336 neliökilometrillä.”, Sammallahti jatkaa.
Elinvoimakeskuksen ehdotuksista ei ole tehty lopullisia linjauksia ja seuraavaksi asia siirtyy Maa- ja metsätalousministeriöön valmisteltavaksi.
