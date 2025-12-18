Shawn Huff aloitti apulaispormestarina: “Koulujen ja päiväkotien perusasiat kuntoon ja lisää liikettä lapsuuteen”

”Apulaispormestarin tehtävässä innostaa eniten konkreettinen työ lasten ja nuorten hyväksi. Haluan jatkaa työtä, jota vihreän apulaispormestarin johdolla on saatu aikaan tällä valtuustokaudella. Koulujen ja päiväkotien perusasiat on saatava kuntoon. Päiväkoteihin tarvitaan lisää sijaisia ja viesti kodeilta ja opettajilta painettujen oppimateriaalien tarpeesta on kuultu. Koulujen ja päiväkotien rahoitusta on jo onnistuttu parantamaan vihreiden apulaispormestarikaudella, mutta tämä työ vaatii jatkoa”, Huff kertoo.

Huff on toiminut tämän valtuustokauden kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä. Lisäksi hän on Vihreiden varapuheenjohtaja. Vuosaaressa asuva Huff on syntynyt ja kasvanut Jakomäessä. Hän toimi pitkään Suomen koripallomaajoukkueen kapteenina. Nykyisin hän valmentaa koripallojunioreita.

“Helsingissä on tiukennettu kännyköiden käyttöä kouluissa. Apulaispormestarina haluan, että lapsilla ja nuorilla on Helsingissä mahdollisuus mielekkääseen lapsuuteen, jossa kouluun on turvallista kulkea itsenäisesti, välitunneilla saa riittävästi liikettä ja jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa. Tämä tukee lapsen oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarvitsemme parannuksia niin liikenneturvallisuuteen, harrastusmahdollisuuksiin kuin koulujen ja päiväkotien riittävän kokoisiin ja liikkumaan kannustaviin pihoihin. Suunnitelmissani on lähteä kiertämään kenttää ja tutustumaan kouluihin ja välituntipihoihin”, sanoo Huff.