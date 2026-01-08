Kotimaiset ruokainnovaatiot valokeilaan – Vuoden suomalainen elintarvikeinnovaatio -kilpailu on avattu

Palkinnon tarkoituksena on paitsi vauhdittaa alan kehitystä myös lisätä kotimaisten elintarvikeinnovaatioiden näkyvyyttä. Kilpailu tarjoaa mahdollisuuden edistää alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.



Voittajan valitsee palkintoraati, joka koostuu Ruokamessujen ohjausryhmän jäsenistä, ja sen puheenjohtajana toimii Elintarviketeollisuusliitto ETL:n johtaja Marleena Tanhuanpää. Voittaja saa Suomen Messusäätiön rahoittaman 10 000 euron palkinnon.



Palkinnon voi saada tuote, palvelu tai liikeidea, joka uudistaa tai parantaa kuluttajille suunnattuja arjen tai juhlan ratkaisuja. Ehdolle voidaan asettaa Suomessa valmistettuja innovaatioita, jotka on lanseerattu 1.1.2025 tai sen jälkeen. Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi jättää 13.3.2026 asti

>>Palkinnonsaajaa voi ehdottaa tapahtuman verkkosivuilla



Nyt kolmatta kertaa jaetun palkinnon voitti 2025 Pakkasmarja Oy:n Smuuti-pakastevälipala ja 2024 Mö Chavre.



Helsingin Messukeskus järjestää Suomen herkullisimman ruokatapahtuman Ruokamessut 24.–26.4.2026. Tapahtuman kanssa samaan aikaan avautuvat myös Lapsimessut ja Lemmikkimessut.

www.ruokamessuthelsinki.fi, #ruokamessut2026

Lisätietoja: viestinnästä vastaava Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com