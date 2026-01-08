Kotimaiset ruokainnovaatiot valokeilaan – Vuoden suomalainen elintarvikeinnovaatio -kilpailu on avattu
Suomen elintarvikealan merkittävä kilpailu, Vuoden suomalainen elintarvikeinnovaatio, on avautunut. Kilpailu tuo esiin alan uutta ajattelua, tukee kehitystyötä ja rohkaisee yrityksiä luomaan ratkaisuja, jotka helpottavat kuluttajien arkea ja juhlahetkiä. Palkinto jaetaan Ruokamessuilla 24.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Palkinnon tarkoituksena on paitsi vauhdittaa alan kehitystä myös lisätä kotimaisten elintarvikeinnovaatioiden näkyvyyttä. Kilpailu tarjoaa mahdollisuuden edistää alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
Voittajan valitsee palkintoraati, joka koostuu Ruokamessujen ohjausryhmän jäsenistä, ja sen puheenjohtajana toimii Elintarviketeollisuusliitto ETL:n johtaja Marleena Tanhuanpää. Voittaja saa Suomen Messusäätiön rahoittaman 10 000 euron palkinnon.
Palkinnon voi saada tuote, palvelu tai liikeidea, joka uudistaa tai parantaa kuluttajille suunnattuja arjen tai juhlan ratkaisuja. Ehdolle voidaan asettaa Suomessa valmistettuja innovaatioita, jotka on lanseerattu 1.1.2025 tai sen jälkeen. Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi jättää 13.3.2026 asti
>>Palkinnonsaajaa voi ehdottaa tapahtuman verkkosivuilla
Nyt kolmatta kertaa jaetun palkinnon voitti 2025 Pakkasmarja Oy:n Smuuti-pakastevälipala ja 2024 Mö Chavre.
Helsingin Messukeskus järjestää Suomen herkullisimman ruokatapahtuman Ruokamessut 24.–26.4.2026. Tapahtuman kanssa samaan aikaan avautuvat myös Lapsimessut ja Lemmikkimessut.
www.ruokamessuthelsinki.fi, #ruokamessut2026
Lisätietoja: viestinnästä vastaava Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Yhteyshenkilöt
Niko KantolaProjektijohtaja, MP 26 MoottoripyörämessutPuh:0400 747 542niko.kantola@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Kutsu: Helsingin Caravan 2026 -messuille jo torstaina 15.1.8.1.2026 12:20:53 EET | Kutsu
Tervetuloa Helsingin Caravan 2026 -messuille torstaina 15.1. klo 9–18 Helsingin Messukeskukseen. Tänä vuonna toimittajilla on mahdollisuus tutustua tapahtumaan ja tavata alan edustajia jo ammattilaispäivänä, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa myös Caravan-messujen yhteydessä.
MEDIAKUTSU: Matkamessut 15.–18.1.202619.12.2025 11:48:12 EET | Kutsu
Tervetuloa Matkamessuille 15.–18.1.2026 ja sen mediatilaisuuksiin! Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut avaa matkailuvuoden ja kokoaa yhteen uusimmat trendit, asiantuntijat ja kohteet aina Galápagossaarilta Jäämerelle ja Ugandaan saakka. Tapahtuma tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja käytännön vinkkejä vapaa-ajan suunnitteluun Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.1.2026. Torstai 15.1. on omistettu matkailualan ammattilaisille.
Vene 26 Båt tarjoaa huikean kattauksen veneitä, tarinoita ja vesielämyksiä17.12.2025 11:04:02 EET | Tiedote
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt tuo Helsingin Messukeskukseen vuosittain 400 venettä, veneilytarvikkeita ja -varusteita, kalastusta sekä vesiharrasteita. Tämän kaiken lisäksi venemessuilla on noin 500 puheenvuoroa ja esitystä. Ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan 12.1.2026.
Habitare Design Competition 2026 opens – theme: Juonenkäänteitä / Plot Twists16.12.2025 14:50:55 EET | Press release
The Habitare Design Competition 2026, organized by Habitare and Aalto University, is now open. The theme of the competition, which is aimed at architecture and design students, is Plot Twists. The finalists' works will be on display at Habitare at the Helsinki Exhibition and Convention Center from September 2 to 6, 2026.
Habitare-suunnittelukilpailu 2026 avautuu – teemana Juonenkäänteitä / Plot Twists16.12.2025 13:54:40 EET | Uutinen
Habitaren ja Aalto-yliopiston järjestämä Habitare-suunnittelukilpailu 2026 on avautunut. Arkkitehtuurin ja muotoilun opiskelijoille suunnatun kilpailun teema on Juonenkäänteitä / Plot Twists. Kilpailun finalistityöt nähdään Habitaressa Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme