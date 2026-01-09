Loton potti kohoaa uuteen ennätykseensä
Seitsemää oikeaa numeroa ei tänä iltana löytynyt pelatuista riveistä, joten Loton potti nousee ensi viikolle kaikkien aikojen ennätykseensä 16 miljoonaan euroon. Illan suurimmat voitot jakautuivat pitkin maata.
Loton kierroksen 2/2026 oikea rivi on 1, 6, 9, 13, 19, 26, 36 sekä lisänumero 16. Plusnumeroksi arvottiin 28.
Arvonnan suurimmat voitot lähtivät kolmelle 6+1-tulokselle, joissa voitto-osuudet olivat 62 883,00 euroa. Voitot matkasivat raisiolaiselle ja keminmaalaiselle nettipelaajalle. Yksi voitoista osui lisäksi kuuden osuuden nettiporukalle, jonka laatija löytyy Oulusta.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 7 1 1 2 4 3. Jokerista löytyi neljä kappaletta 6 oikein -tuloksia, joista kaksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitot lähtevät helsinkiläiselle nettipelaajalle ja Jyväskylän Palokan Prismassa pelinsä jättäneelle asiakkaalle. 20 000 euron voitot matkasivat nettipelaajille Vaasaan ja Pyhäjärvelle.
Milli-pelin oikea rivi tänä iltana on 5, 7, 13, 14, 19, 38 ja lisänumero 37. Millistä ei tänä iltana löytynyt yhtään täysosumaa.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Nizza 30. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon seitsemän kappaletta.
Loton arvontalähetyksessä oli tänä iltana teknisiä häiriöitä grafiikoiden osalta. Kaikkien pelien oikeat tulokset ja voitonjaot löytyvät osoitteesta veikkaus.fi:n tulossivulta.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
