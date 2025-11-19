R-kioskille uusi henkilöstöjohtaja – Anna Wotherspoon tukee uudistumista ja kehittää henkilöstön osaamista

12.1.2026

R-kioski Oy on nimittänyt Anna Wotherspoonin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Wotherspoon on aloittanut tehtävässään 7.1.2026 ja siirtyy R-kioskille Foodoralta. Hänen vastuullaan on ennen kaikkea organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan vahvistaminen. Lisäksi hän vastaa osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on tukea henkilöstön kasvua ja urapolkuja R-kioskilla.

R-kioskin uusi henkilöstöjohtaja Anna Wotherspoon
R-kioskin uusi henkilöstöjohtaja Anna Wotherspoon Kuvaaja: Joel Maisalmi

”R-kioski on vahvasti uudistumisen tiellä, ja ihmiset ovat tämän kehityksen ytimessä. Haluamme vahvistaa organisaatiotamme sekä kulttuurisesti että osaamisen ja taitojen kehittämisen näkökulmasta ja samalla parantaa työnantajamielikuvaamme, jotta olemme jatkossakin houkutteleva työpaikka niin kioskeilla kuin tukiorganisaatiossa”, sanoo syksyllä R-kioskin toimitusjohtajana aloittanut Niklas Lilius. 

Wotherspoon tuo mukanaan kokemusta nopealiikkeisestä ja modernista työelämästä. Foodorassa hän on vastannut pitovoiman kehittämisestä, inkluusion ja kulttuurin vahvistamisesta sekä vastannut organisaation uudistamisesta kasvuyritysympäristössä, jossa työnantajabrändin rakentaminen, esihenkilötyön vahvistaminen ja henkilöstön hyvinvointi ovat olleet keskeisiä menestystekijöitä. 

Kulttuuri ja osaaminen uudistumisen ytimessä

R-kioskin tavoitteena on vahvistaa vetovoimaa ja sitoutumista sekä rakentaa entistä yhtenäisempää ja moderneihin tarpeisiin vastaavaa työntekijäkokemusta. 

”R-kioski on suomalaisille ikoninen brändi, ja samalla se on organisaatio, jossa tapahtuu juuri nyt paljon uutta. On innostavaa päästä kehittämään yrityskulttuuria niin, että arki on sujuvaa, ihmiset voivat hyvin ja jokainen pystyy onnistumaan työssään. Kun työntekijäkokemus paranee, se näkyy väistämättä myös asiakaskokemuksessa”, sanoo Anna Wotherspoon. 

R-kioskilla on tällä hetkellä käynnissä suuri muutosvaihe. Wotherspoonin nimitys tukee tätä prosessia ja vahvistaa kyvykkyyttä kehittää sekä ihmisten arkea että organisaation johtamiskulttuuria muuttuvassa toimintaympäristössä. 

”Työnantajamielikuva ei synny kampanjoista, vaan arjesta. Haluan olla rakentamassa R-kioskille ihmisjohtamisen suuntaa, jossa yhdistyvät selkeys, ennakoivuus ja lämmin, arvostava toimintakulttuuri. Näin pystymme yhdessä tekemään uudistumista todeksi”, Wotherspoon jatkaa. 

