FinLapset24-tutkimus: Kanta-Hämeessä vauvaperheet ovat pääosin tyytyväisiä neuvolapalveluihin
THL:n kyselytutkimus tuottaa tietoa lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista.
Kanta-Hämeessä vanhemmat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä sekä äitiys- että lastenneuvolapalveluihin. Neuvolatyötä pidettiin asiantuntevana ja asiakaslähtöisenä, ja kokonaistyytyväisyys neuvolapalveluihin oli useilla osa-alueilla hieman koko maan tasoa korkeampaa.
– Tämä on hieno tulos, mutta ei yllätä. Meillä neuvoloihin on työntekijöiksi valikoitunut joukko taitavia ja empaattisia ammattilaisia, jotka ovat aidosti kiinnostuneita lasta odottavien perheiden ja lasten hyvinvoinnista, kommentoi Oma Hämeen perhekeskusylilääkäri Anu Mähönen.
Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama FinLapset24-tutkimuksesta. Kanta-Hämeessä tutkimukseen vastasi 467 äitiä ja 437 isää tai toista vanhempaa. Vastausaktiivisuus oli hieman maan keskiarvoa korkeampi. Valtakunnallisesti Finlapset-vauvaperhekyselyyn vastasi vuonna 2024 lähes 12 000 vanhempaa. THL:n tutkimus tarjoaa ajantasaista ja kattavaa tietoa vauva- ja lapsiperheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä sote-palvelujen käytöstä ja kokemuksista.
Myös synnytyskokemukset olivat Kanta-Hämeessä pääosin myönteisiä. Ensisynnyttäjät raportoivat saaneensa selkeät ohjeet siitä, milloin synnytykseen tulee lähteä. 98 prosenttia synnyttäjistä koki saaneensa hyvin tukea henkilökunnalta synnytyksen aikana.
THL:n tiedote: Luottamus tulevaisuuteen lisää perheiden lapsitoiveita – esikoisen saaneista neljäsosa kuitenkin epäröi asiaa
Perhevalmennus kiinnostaisi etänä
Perhe- ja synnytysvalmennukseen osallistuttiin Kanta-Hämeessä aktiivisesti, ja tyytyväisyys valmennusten sisältöihin oli monin osin koko maata yleisempää. Kanta-Hämeessä suurin osa kyselyyn vastanneista äideistä oli tyytyväisiä siihen, miten synnytysvalmennuksessa käsiteltiin synnytykseen valmistautumista, synnytyspelkoa ja vauvan hoitoa. Tyytyväisyys näissä osa-alueissa oli selkeästi suurempaa kuin maassa keskimäärin. Lisäkäsittelyä kyselyyn vastanneet äidit olisivat kaivanneet parisuhdeasioihin ja synnytyksen jälkeiseen seksiin.
Vuonna 2024 tehty tutkimus osoittaa, että osa vanhemmista – erityisesti ensisynnyttäjistä – olisi kaivannut enemmän mahdollisuuksia etä- tai lähivalmennukseen, mutta tarjonta ei aina vastannut kysyntää tai tieto ei ollut tavoittanut perheitä. Tähän tarpeeseen Oma Häme on jo vastannut, koska viime vuonna on aloitettu monialainen perhevalmennus, joka toteutetaan etänä. Etävalmennukseen voi osallistua sekä ensi- että uudelleen synnyttäjät. Etävalmennus on saavuttanut hyvin odottavat perheet. Lisäksi keskussairaalassa tarjotaan odottaville perheille synnytysvalmennusta läsnäolovalmennuksena.
Kokonaistyytyväisyys äitiysneuvolapalveluihin Kanta-Hämeessä on tutkimuksen mukaan hieman koko maata suurempaa. Kyselyyn vastanneet kokivat, että raskautta seurattiin asiantuntevasti, neuvolassa tuli kuulluksi ja siellä selvitettiin perheen asioita kokonaisvaltaisesti.
Myös lastenneuvolapalveluihin kokonaistyytyväisyys oli Kanta-Hämeessä yleisempää kuin koko maassa. Suuri osa kyselyyn vastanneista kantahämäläisistä vanhemmista koki, että vauvan terveyttä on seurattu asiantuntevasti, he ovat saaneet riittävästi tietoa rokotuksista ja neuvolassa on voinut puhua rehellisesti. Lähisuhdeväkivallasta oli kysytty Kanta-Hämeessä yleisemmin kuin maassa keskimäärin. Neuvoloiden terveydenhoitajille järjestetään Oma Hämeessä käytännönläheinen koulutus lähisuhdeväkivallan puheeksi otosta. Asian käsittelyyn on saatavilla myös lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijoiden apua.
Vauva-arjen kuormitus nousee esiin myös Kanta-Hämeessä
Tutkimuksen mukaan suurin osa kantahämäläisistä vanhemmista on tyytyväisiä elämäänsä ja suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti. Samalla esiin nousee vanhempien henkinen kuormittuneisuus ja tuen tarve erityisesti vauvan syntymän jälkeen. Neuvoloissa on myös lisätty perheiden varhaista tukemista esimerkiksi vauvan uniongelmissa tai itkuisuudessa.
FinLapset-tutkimus tuottaa säännöllistä seurantatietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista sekä palvelujen käytöstä ja kokemuksista. Kanta-Hämeen tulokset tarjoavat arvokasta tietoa neuvola- ja perhepalvelujen kehittämiseen sekä ennaltaehkäisevien tukimuotojen vahvistamiseen, jotta perheiden hyvinvointiin voidaan vastata entistä varhaisemmassa vaiheessa.
– Suurin osa perheistä on onnellisia lapsistaan. Pikkulapsiperheiden arki on kuitenkin paitsi palkitsevaa, myös usein kuormittavaa aikaa. Tutkimustulokset kertovat, että yli satavuotias neuvolatoiminta on pysynyt hyvin yhteiskunnan kehityksessä mukana. Pystymme tukemaan nykypäivän perheitä hyvin tämän ajan haasteissa, iloitsee perhekeskusylilääkäri Mähönen.
