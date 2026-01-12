HUS perustaa oman tekonivelsairaalan Helsinkiin nopeuttaakseen hoitoon pääsyä
HUS perustaa oman yliopistosairaalatasoista hoitoa tarjoavan tekonivelsairaalan Helsinkiin parantaakseen hoitoon pääsyä. Tekonivelsairaala Orton keskittyy lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin ja sen toiminnan on tarkoitus alkaa 1.4.2026.
Yhtymähallitus päätti 12.1.2026, että HUS perustaa oman tekonivelsairaalan Helsinkiin parantaakseen hoitoon pääsyä. Tukielinkirurgian hoitojonot ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana voimakkaasti. Tekonivelkirurgiaa pitkään eli yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli marraskuun 2025 lopussa 1760.
Tekonivelsairaala Orton keskittyy lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin. Tekonivelsairaalan toiminnan odotetaan alkavan 1.4.2026. Samalla Orton Oy:n nykymuotoinen toiminta yksityissairaalana päättyisi.
Suunnitelmana on siirtää HUSin tekonivelleikkaukset uuteen tekonivelsairaalaan vaiheittain. Muu tukielinkirurgia ja päivystyksellinen toiminta jää HUS-yhtymään.
Yliopistosairaalatasoista hoitoa entistä nopeammin
”Tekonivelsairaala Orton tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa, yliopistosairaalatasoista hoitoa. Tekonivelleikkauksiin keskittyminen mahdollistaa merkittävän tuottavuuden noston ja hoitoon pääsyn nopeuttamisen”, sanoo yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.
Tekonivelsairaala Ortoniin voi hakeutua hoitoon HUSiin ohjattavalla erikoissairaanhoidon lähetteellä. HUS ohjaa jo jonossa olevia potilaita tekonivelsairaalaan sen toiminnan käynnistyttyä. Potilaalle hoito maksaa HUSin normaalien asiakasmaksujen verran.
Yhtymähallituksen päätös käynnistää muutosprosessin
Osana päätöstään yhtymähallitus valitsi Orton Oy:lle uuden hallituksen 12.1.2026 alkaen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Johanna Karppi. Tekonivelsairaala Ortonin va. toimitusjohtajaksi on tarkoitus valita tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Mika Paavola.
Orton Oy:n hallitus käynnistää yhtiössä muutosneuvottelut, jotka tähtäävät HUSin yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti tekonivelsairaalan toiminnan käynnistämiseen.
HUS-yhtymässä käynnistyy valmistelu, jossa mahdollista tekoniveltoiminnan siirtämistä tekonivelsairaala Ortoniin suunnitellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
HUSin ja Ortonin henkilöstöille järjestetään infotilaisuudet 12.1.2026 iltapäivällä.
Palveluverkkopäätös ohjaa HUSin sairaaloiden kehittämistä
Tekonivelleikkauksia tehdään tällä hetkellä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Peijaksen sairaaloissa. Suunnitellulla tekonivelleikkausten siirtämisellä uuteen tekonivelsairaalaan ei ole vaikutusta HUSin palveluverkkotyön kokonaiskuvaan tai palveluverkkopäätökseen. Muutoksen myötä leikkaussalikapasiteettia vapautuisi enemmän muiden erikoisalojen ja HUSiin jäävän tukielinkirurgian käyttöön.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot viestintäpäällikkö Laura Arho p. 040 653 5537
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
HUS-sammanslutningens styrelse godkände en utläggning av lagerverksamheten12.1.2026 11:44:15 EET | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse godkände på sitt möte den 12 januari en utläggning av logistikcentralens lagerverksamhet till DHL.
HUSin yhtymähallitus hyväksyi varastotoimintojen ulkoistuksen12.1.2026 11:44:15 EET | Tiedote
HUSin yhtymähallitus hyväksyi 12.1. kokouksessaan logistiikkakeskuksen varastotoimintojen ulkoistuksen DHL:lle.
Förhandsmeddelande: HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder den 12 januari8.1.2026 15:15:41 EET | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder den 12 januari till det första mötet 2026. Föredragningslistan för mötet finns här. Sammanslutningens styrelse leder HUS verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sammanslutningens styrelse har 17 ledamöter och av dem är två företrädare för Helsingfors universitet. Sammanslutningens styrelse sammanträder cirka en gång per månad. HUS medietjänst betjänar medier måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post på viestinta@hus.fi. Se avvikande öppettider.
Ennakkotiedote: HUSin yhtymähallitus kokoontuu 12.1.8.1.2026 15:15:41 EET | Tiedote
HUSin yhtymähallitus kokoontuu 12.1. vuoden 2026 ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Ögonskador hos minderåriga orsakade av fyrverkerier blir allt vanligare29.12.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Användningen av fyrverkeripjäser ökar avsevärt risken för allvarliga ögonskador under nyårsfirandet. Antalet ögonskador bland minderåriga har ökat. Skyddsglasögon kan förhindra en livslång ögonskada.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme