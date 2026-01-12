HUS perustaa oman tekonivelsairaalan Helsinkiin nopeuttaakseen hoitoon pääsyä

Yhtymähallitus päätti 12.1.2026, että HUS perustaa oman tekonivelsairaalan Helsinkiin parantaakseen hoitoon pääsyä. Tukielinkirurgian hoitojonot ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana voimakkaasti. Tekonivelkirurgiaa pitkään eli yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli marraskuun 2025 lopussa 1760.

Tekonivelsairaala Orton keskittyy lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin. Tekonivelsairaalan toiminnan odotetaan alkavan 1.4.2026. Samalla Orton Oy:n nykymuotoinen toiminta yksityissairaalana päättyisi.

Suunnitelmana on siirtää HUSin tekonivelleikkaukset uuteen tekonivelsairaalaan vaiheittain. Muu tukielinkirurgia ja päivystyksellinen toiminta jää HUS-yhtymään.

Yliopistosairaalatasoista hoitoa entistä nopeammin

”Tekonivelsairaala Orton tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa, yliopistosairaalatasoista hoitoa. Tekonivelleikkauksiin keskittyminen mahdollistaa merkittävän tuottavuuden noston ja hoitoon pääsyn nopeuttamisen”, sanoo yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Tekonivelsairaala Ortoniin voi hakeutua hoitoon HUSiin ohjattavalla erikoissairaanhoidon lähetteellä. HUS ohjaa jo jonossa olevia potilaita tekonivelsairaalaan sen toiminnan käynnistyttyä. Potilaalle hoito maksaa HUSin normaalien asiakasmaksujen verran.

Yhtymähallituksen päätös käynnistää muutosprosessin

Osana päätöstään yhtymähallitus valitsi Orton Oy:lle uuden hallituksen 12.1.2026 alkaen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Johanna Karppi. Tekonivelsairaala Ortonin va. toimitusjohtajaksi on tarkoitus valita tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Mika Paavola.

Orton Oy:n hallitus käynnistää yhtiössä muutosneuvottelut, jotka tähtäävät HUSin yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti tekonivelsairaalan toiminnan käynnistämiseen.

HUS-yhtymässä käynnistyy valmistelu, jossa mahdollista tekoniveltoiminnan siirtämistä tekonivelsairaala Ortoniin suunnitellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

HUSin ja Ortonin henkilöstöille järjestetään infotilaisuudet 12.1.2026 iltapäivällä.

Palveluverkkopäätös ohjaa HUSin sairaaloiden kehittämistä

Tekonivelleikkauksia tehdään tällä hetkellä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Peijaksen sairaaloissa. Suunnitellulla tekonivelleikkausten siirtämisellä uuteen tekonivelsairaalaan ei ole vaikutusta HUSin palveluverkkotyön kokonaiskuvaan tai palveluverkkopäätökseen. Muutoksen myötä leikkaussalikapasiteettia vapautuisi enemmän muiden erikoisalojen ja HUSiin jäävän tukielinkirurgian käyttöön.

