HOK-Elannon kesärekrytointi on alkanut – tarjolla yli 2 000 kesätyöpaikkaa

12.1.2026 15:30:51 EET | HOK-Elanto | Tiedote

Tulevana kesänä HOK-Elanto tarjoaa yli 2 000 kesätyöpaikkaa monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä eri puolilla pääkaupunkiseutua. Kesätöihin ei ole yläikärajaa.

HOK-Elanto on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista kesätyöllistäjistä, ja kesätyöt tarjoavat vuosittain tuhansille hakijoille mahdollisuuden kartuttaa työkokemusta ja ottaa ensiaskeleet työelämään. Valtaosa kesätyöpaikoista on haettavissa 8. maaliskuuta asti.

HOK-Elanto tarjoaa tänä vuonna kesätöitä muun muassa S-ryhmän kaupoissa, Sokoksissa ja Sokos Emotioneissa, ABC-pesukaduilla, HOK-Elannon ravintoloissa, Kukkasitomossa, S-Herkkukeittiössä sekä Asiakasomistajapalveluissa. 

– Kesätöihin voi hakea matalalla kynnyksellä. Meille on tärkeää, että uudet työntekijät perehdytetään hyvin uusiin työtehtäviinsä. Kesätyöntekijöiltä toivomme innostunutta asiakaspalveluasennetta, oma-aloitteisuutta sekä valmiutta toimia erilaisissa ja ajoittain nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa, kertoo HOK-Elannon HR-asiantuntija Heidi Hellsten.

Kesätöissä työtehtävät vaihtelevat toimialan mukaan. Kaupan alalla työ voi sisältää esimerkiksi asiakaspalvelua, kassatyöskentelyä, hyllytystä, osastojen ylläpitoa ja myyntiä. Ravintoloissa kesätyöntekijät voivat työskennellä keittiö- tai salitehtävissä.

HOK-Elannolle voivat hakea kesätöihin myös alle 18-vuotiaat. Kassatyöskentely edellyttää kuitenkin täysi-ikäisyyttä tupakka- ja alkoholilainsäädännön vuoksi. Alaikäisille on tarjolla omat Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöpaikat, joiden hakuaika on 23.2.–8.3.2026.

Kesätyö HOK-Elannolla tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa arvokasta työkokemusta, kehittää asiakaspalvelutaitoja ja työskennellä osana kannustavaa työyhteisöä. Kesätöihin ei ole yläikärajaa.

– Toivotamme kaikki hakijat lämpimästi tervetulleiksi, ja kannustan rohkeasti hakemaan mukaan, jos kesätyö asiakaspalvelun ja muiden monipuolisten tehtäviemme parissa kiinnostaa, Hellsten sanoo.

Kesätyöpaikkailmoitukset ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät HOK-Elannon verkkosivuilta: Kesätyöt – HOK-Elanto

HOK-Elanto

S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 700 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli yli 2,6 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla. 

Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400. 

