Vahva vuosi metsäkiinteistömarkkinoilla – hintataso ja markkinavolyymi ennätykselliset vuonna 2025

13.1.2026 22:23:12 EET | Suomen Sijoitusmetsät Oy | Tiedote

Metsäkiinteistömarkkinoilla riitti kuluneen vuoden aikana myyjiä ja ostajia vahvistuvaan hintatasoon. Tulevat talvikuukaudet ovat perinteisesti hiljaisempia ja seuraavan kerran markkinaa testataan laajemmin kevään loppupuolella.

Metsäkiinteistömarkkinoilla takana vilkas vuosi.
Metsäkiinteistömarkkinoilla takana vilkas vuosi. Mika Venho

Vuosi 2025 oli metsäkiinteistömarkkinoilla aktiivinen. Yli 10 hehtaarin metsätilojen kauppamäärä noussee 2 100 kappaleeseen (1.12.2024 - 30.11.2025), kattaen yhteensä 67 900 hehtaaria metsää. Vaikka vuoden lopun kauppatiedot eivät ole vielä joulukuun osalta täydentyneet kauppahintarekisteriin, osoittaa kokonaiskuva vahvaa markkinavolyymiä ja runsasta tarjontaa. Kauppamäärien perusteella vuosi 2025 oli ennätyksellisen vilkas, vaikka pinta-alalla mitattuna vuonna 2020 käytiin enemmän kauppaa.

Metsäkiinteistöjen tarjonta pysyi koko vuoden korkealla markkinan kausiluonteisuus huomioiden. Vuoden 2025 aikana myyntiin tuli 2 460 metsäkiinteistöä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 80 900 hehtaaria. Sekä kohteiden määrä että pinta-ala olivat tarkastelujakson (alkaen vuodesta 2017) ennätyslukemissa.

Metsäkiinteistöjen markkinahinnat kehittyivät vahvasti: Suomen Sijoitusmetsien tarjonnan muutoksista puhdistetun Markkinahintaindeksin vuosimuutos oli joulukuussa +7,5 %, kun vuotta aiemmin muutos oli 1,5 %. On kuitenkin huomioitava, että aivan vuoden lopussa tehdään merkittävä määrä kauppoja, jotka vaikuttavat vielä lopulliseen vuoden 2025 lukuun.

Vaikka keskikantohinnat laskivat vuoden toisella puoliskolla, jäi laskun vaikutus metsäkiinteistöjen hintatasoon toistaiseksi pieneksi. Metsätilojen hintatason nousuvauhti kuitenkin hidastui viimeisellä neljänneksellä.

Suomen Sijoitusmetsien perustajayrittäjä ja toimitusjohtaja Mika Venho arvioi, että hintatason nousu jatkuu maltillisesti myös vuonna 2026: ”Vuodenvaihteessa toteutettu metsävähennyksen nosto todennäköisesti lisää ostointoa erityisesti niiden sijoittajien keskuudessa, jotka olivat jo käyttäneet metsävähennyksensä. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia tarjoavissa kohteissa metsävähennys on nopeimmin hyödynnettävissä.”

Suomen Sijoitusmetsät Oy

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n missiona on kaikille osapuolille oikeudenmukaisen ja tehokkaan metsäkiinteistömarkkinan vahvistaminen pohjautuen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen luotettavaan ja kattavaan metsäkiinteistömarkkinoilta kerättyyn dataan.​

Sijoitusmetsien markkinaseuranta ja analyysipalvelut kattavat koko Manner-Suomen. Keräämme kattavat tiedot kaikista julkisesti myyntiintulleista yli 10 metsämaahehtaarin metsäkiinteistöistä ja niiden kaupoista, mikä mahdollistaa monipuoliset analyysit niin julkisen markkinan tarjonnan kuin kysynnän muutoksista. Tilastointi jakaantuu neljään suuralueeseen: Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa & Kainuu sekä Lappi.

Tietopalveluiden ja arvonmääritysten lisäksi Suomen Sijoitusmetsien palveluvalikoimaan kuuluvat metsäkiinteistöjen hankinta ja hallinnointi asiakkaan lukuun, metsäkiinteistöjenvälitys aputoimen OmallaMaalla LKV:n alla sekä Metsänhaltijan Yhteismetsän hallinnointi. Yritys on henkilöstönsä omistama ja 2013 perustettu.

