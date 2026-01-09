Elintarvikepäivä tulee vahvempana kuin koskaan, lipunmyynti on auki

Elintarvikepäivä on elänyt ajan hermolla jo yli viisi vuosikymmentä: tänä keväänä 5. toukokuuta järjestettävä tapahtuma täyttää 55 vuotta ja tulee vahvempana kuin koskaan. Päivän tuottavat yhdessä Elintarviketeollisuusliitto (ETL) ja Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö.

Uhmataan yleistä hintakehitystä

Nyt kannattaa olla varhainen lintu ja ostaa pääsylippu hetimiten, sillä hinnat ovat edullisimmillaan.

Elintarviketeollisuusliiton jäsenyritysten henkilöstölle on räätälöity oma hinta, samoin muille yrityksille, julkisella sektorilla työskenteleville ja opiskelijoille.

– Lippujen hintoja on tarkistettu, mutta yleistä hintakehitystä uhmaten poikkeuksellisesti alaspäin. Haluamme, että mahdollisimman monella ruoka-alan asiantuntijalla on mahdollisuus osallistua Elintarvikepäivään, tapahtuman ”äiti”, johtaja Marleena Tanhuanpää ETL:stä perustelee.



– Elintarvikepäivässä pääsee oppimaan ajankohtaisista teemoista, ammentamaan työhönsä uusia näkemyksiä ja luomaan arvokkaita kontakteja kollegoiden kanssa, hän painottaa.

Huipullakin voi parantaa

Viime keväänä Elintarvikepäivä 2025 sai osallistujiltaan yhden kaikkien aikojen parhaista arvosanoista. Eniten kiitosta tuli monipuolisesta, laadukkaasta ja ajankohtaisesta ohjelmasta hyvine puhujineen. Verkostoitumismahdollisuudet ja onnistuneet järjestelyt päätyivät myös kehujen joukkoon.

– Olemme äärimmäisen kiitollisia saamastamme palautteesta. Kiitos myös kehitysideoista, joita olemme pyrkineet ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan, Marleena Tanhuanpää lupaa.

Tänä vuonna Elintarvikepäivän kulkua on uudistettu rytmittämällä ohjelmarakennetta niin, että tapahtumassa on yhteisen aloitusosion lisäksi yhteinen päätösosio. Syventävät opinnot eri teemoista sijoittuvat avaus- ja päätösosioiden väliin.

Tietoa moneen makuun

Elintarvikepäivän avauksessa kuullaan muun muassa Fazer Ruotsin toimitusjohtajan ja FoodDrinkEuropen hallituksen jäsenen Mats Liedholmin näkemyksiä ruoka-alan tulevaisuuden vahvuuksista.

Syventävissä osioissa työelämän todelliset dosentit jakavat osaamistaan muun muassa elintarvikeviennistä, keksinnöistä ja ruoka-alan osaamistarpeista. Luvassa on ajankohtaista tietoa myös esimerkiksi ravitsemuksesta ja elintarvikesäädöksistä.

Makupaloina mainittakoot Apetit Oyj:n toimitusjohtaja Esa Mäki, joka kertoo ruoka-alan alueellisen koulutustarjonnan kehittämisestä elinvoimatekijänä, sekä KIKO King Konjacin perustaja Sami Gauffin puhumassa kansainvälisesti palkitusta suomalaisesta ruokainnovaatiosta ja bisneksestä, joka parantaa maailmaa sushi kerrallaan.

Ruoka vahvistaa Suomea, Elintarvikepäivä osallistujiaan

Elintarvikepäivän tämän vuoden slogan Ruoka vahvistaa Suomea on ajankohtaisempi kuin koskaan. Ruoka on erottamaton osa maamme kokonaisturvallisuutta.

Tapahtuma puolestaan vahvistaa jokaista osallistujaa sekä fyysisesti että henkisesti, onhan tarjolla monipuolinen kattaus ajankohtaista tietoa, sosiaalista kanssakäymistä ja tietenkin herkullista ruokaa aamusta iltaan.

Elintarvikepäivä vahvistaa myös suomalaista elintarviketutkimusta. Tapahtuman tuotto ohjataan apurahoina tutkimukseen, joka puolestaan edistää koko ruoka-alan kehitystä.