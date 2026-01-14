Maaseutumatkailuyritykset hakevat kasvua yli kolminkertaisesti muihin pk-yrityksiin verrattuna
MTK:n ja Lomalaidun ry:n kyselyn mukaan joka viides maaseutumatkailuyritys tavoittelee voimakasta kasvua, vaikka yleinen taloustilanne on epävarma. Alan kasvuhalu erottuu selvästi muusta suomalaisesta yrityskentästä. Lisäksi yli puolet vastaajista kertoo hakevansa kasvua mahdollisuuksien mukaan. Tulokset julkistettiin Matkalla kasvuun -tapahtumassa 14.1.2026 Lopella.
Kyselyn tuloksia verrattiin Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön kahdesti vuodessa julkaisemaan Pk-yritysbarometriin. Barometrin mukaan vain kuusi prosenttia pk-yrityksistä hakee voimakasta kasvua.
- Tulokset osoittavat, että maaseutumatkailualalla on Suomessa paljon kasvupotentiaalia, sanoo Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Aalto.
Yli puolet vastaajista arvioi, että alan yritysten liikevaihto kasvaa yli 10 prosenttia vuodessa seuraavan kolmen vuoden aikana.
Maaseutumatkailuyrittäjät näkevät tärkeimpinä kasvun keinoina digitaalisten kanavien hyödyntämisen markkinoinnissa, aktiivisen myyntityön ja sesongin pidentämisen. Eniten tukea kaivataan myyntiin ja markkinointiin, alueellisen yhteistyön kehittämiseen sekä rahoitukseen ja investointeihin. Suurimmaksi kasvun esteeksi kyselyssä nousivat kysynnän epävarmuus ja yleinen taloudellinen tilanne.
Maaseutumatkailuyrittäjät koolla Lopella
Yli sata maaseutumatkailualan yrittäjää kokoontuu tänään 14.1.2026 Matkalla kasvuun -tapahtumaan, joka tarjoaa käytännön työkaluja myyntiin, digitaaliseen markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.
- Suurin osa alan yrityksistä on vielä liikevaihdoltaan pieniä, eikä niillä ole mahdollisuuksia hankkia lisäresursseja esimerkiksi markkinointiin. Näin ollen kaikki vinkit ovat erittäin tärkeitä kasvun toteuttamiseksi, Aalto kertoo.
Mahdollisuuksia kasvuun on sekä kotimaisilla että ulkomaisilla matkailumarkkinoilla. Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia kertoo, että ulkomaisten matkailijoiden osuus yrityksen liikevaihdosta jää alle kymmenesosaan.
Matkailualan kokonaismyynti Suomessa on lähes 17 miljardia euroa, joten maaseutumatkailun pääsy mukaan kasvu-uralle olisi merkittävä piristys maakunnille.
Suomi kiinnostaa tällä hetkellä ulkomaisia matkailijoita, mutta maaseutumatkailuyritysten on oltava aiempaa aktiivisempia palvelujensa markkinoinnissa. Kysynnän kasvu perustuu erityisesti laatuun ja koko alueen vetovoiman kehittämiseen.
- Matkailu ei ole vain yksittäisten yritysten toimintaa, vaan sillä on laaja vaikutus koko alueen elinvoimaan. Kun matkailu kasvaa, se näkyy vähittäiskaupassa, rakentamisessa ja palveluissa sekä työpaikkoina eri puolilla maakuntia. Maaseutumatkailun kasvu hyödyttää koko aluetta, elinvoimajohtaja Leena Kristeri MTK:sta painottaa.
Matkailualalla toimii Suomessa noin 45 000 yritystä, joista maaseutumatkailuyrityksiä on noin 5 000. Suurin osa yrityksistä tarjoaa majoituspalveluja, kuten mökki- ja hotellitasoista majoitusta. Lisäksi eri puolilla Suomea on runsaasti ruoka- ja aktiviteettipalveluja.
MTK:n ja Lomalaidun ry:n verkkokyselyyn vastasi 236 maaseutumatkailuyritystä.
Lisätiedot:
Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry / maaseutumatkailun asiantuntija, MTK, kimmo.aalto (at) lomalaidun.fi, 040 179 1618
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, leena.kristeri (at) mtk.fi, 040 507 4088
Anne Mikkola, projektipäällikkö, Lomalaidun ry, anne.mikkola (at) lomalaidun.fi, puh. 040 576 8982
Tutustu myös Matka maalle -sivustoon: https://matkamaalle.fi/
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK: Ilmasto- ja luontopaneeleilta puuttuu kokonaiskuva metsistä14.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
MTK tyrmää ilmasto- ja luontopaneelien ehdotukset hakkuiden rajoittamisesta. Paneelien esitykset perustuvat totuttuun tapaan kapeaan tarkasteluun. Ne sivuuttavat metsien kasvun ja hoidon merkityksen sekä ovat ilmasto- ja talousvaikutuksiltaan haitallisia.
Suomalainen metsäkuusi tuo joulun – ota talteen kuusenhakureissun muistilista!17.12.2025 15:21:13 EET | Tiedote
Suomalaisessa metsässä kasvanut kuusi on monelle jouluperinne, joka tuo joulun kotiin. MTK kokosi näppärän muistilistan, jolla joulupuun haku onnistuu sujuvasti.
Teillä tulet, Rautatieasemalla omput – MTK:n joulutervehdykset suomalaisille17.12.2025 10:19:00 EET | Tiedote
Maaseutunuorten perinteiset Joulutulet syttyvät jälleen teiden varsille lauantaina 20.12.2025. Tapahtuma on vakiintunut yhdeksi maaseutunuorten tärkeimmistä ja rakkaimmista joulun ajan perinteistä. Joulutulet juhlistavat kotimaista alkutuotantoa ja maaseudun elinvoimaa sekä kiittävät kuluttajia, jotka valinnoillaan arvostavat suomalaista ruokaa ja sen tuottajia. Joulutulien lisäksi MTK ilahduttaa kaupunkilaisia jakamalla kotimaisia jouluomenoita Helsingin Rautatieasemalla 19.12.
MTK: Alkutuotannon kannattavuus ratkaisee kansallisen ruokastrategian onnistumisen16.12.2025 12:34:39 EET | Tiedote
MTK:n tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä kiittää ruokastrategian visiota, mutta vaatii nopeita toimia alkutuotannon kannattavuuden vahvistamiseksi.
Viljelijöiden suurmielenosoitus Brysselissä 18.12. – viljelijöitä Suomesta mukana16.12.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Brysselissä järjestetään torstaina 18.12. laaja viljelijämielenosoitus. Tapahtumaan odotetaan 8 000–10 000 viljelijää 27 EU-maasta. Suomesta mielenosoitukseen osallistuu edustajia MTK:sta ja SLC:stä. Edellisen kerran vastaavan mittaluokan mielenosoitus järjestettiin kymmenen vuotta sitten. Mielenosoitus järjestetään vastalauseena EU-komission budjettiesitykselle vuoden 2027 jälkeiselle ajalle. Maataloudelle korvamerkitty EU-rahoitus on vaarassa pienentyä viidenneksellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme