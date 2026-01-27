Tosipohjainen sotaromaani kaukopartiosta keskellä Suomen kohtalonhetkiä

Kesällä 1944 Karjalankannaksella Neuvostoliitto hyökkää voimalla ja Suomen armeijalla on kaikesta pulaa. Neljän miehen Matti-partio joutuu tiedusteluretkelle vihollisen selustaan mukanaan vain osittain toimiva radiolähetin. Ilman yhteyttä tukikohtaan miehet ovat oman onnensa nojassa keskellä vihollisen valtaamia seutuja, ja epätoivo niin omasta kuin Suomen kohtalosta hiipii mieliin. Paluusta omien puolelle tulee kujanjuoksu, josta kaikki eivät selviä.



Helmikuussa julkaistavan Kariston romaanin, Katkeran kaukopartion, on kirjoittanut Atso Haapanen. Haapanen on sotahistorian pitkän linjan harrastaja ja tuottelias kirjailija, joka on kaukopartioromaanien lisäksi julkaissut useita sotahistoriallisia tietoteoksia.



Katkera kaukopartio julkaistaan painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos ilmestyy 5.2.



