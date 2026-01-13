MP 26 –messujen uutuus Simulaatiomaailma vie ajamisen riemuun
Moottoripyöräilyn ystävät kokoontuvat 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskukseen. MP-messujen uutuus Simulaatiomaailma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilla ajamista simulaattoreilla. Laajassa ohjemassa on lisäksi matkailun Tie vie -ohjelmaa, Uuden motoristin polku, Petrol Circus Custom Bike Show, MP Jonnela, MP Motoball, Kamapörssi ja sähköavusteisten polkupyörien koeajoradat.
MP 26 –messut esittelee laajasti uudet moottoripyörät, mopot ja mönkijät varusteineen sekä sähköpolkupyöriä. Mukana ovat muun muassa Aodes, BMW, Can-Am, CF MOTO, Conan, Coopop, Drac, GasGas, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, KTM, Linhai, Peugeot, Polaris, Segway, Suzuki, Triumph ja Zero sekä Eurobiker, Motonet, Rukka, Motored, Storm, Biketeam, ATV Finland, J.Rinta-Jouppi, Mopo-Sport, J&J Loukko, Euro Motor Center ja monet muut sekä myös laaja valikoima sähköpolkupyöriä.
Simulaatiomaailma tuo ajamisen riemun kaikkien ulottuville
MP 26 -messuilla koetaan tänä vuonna elämyksellinen Simulaatiomaailma. Se tarjoaa täysin uuden tavan kokeilla moottoripyöräilyä helposti ja turvallisesti. Alueella on kuusi erillistä simulaattoria ja kuusi erilaista pyörää. Ajokokemus sisältää kolme ratakierrosta, ja ammattilainen on koko ajan tukena. Simulaatiomaailma antaa mahdollisuuden kokea ajamisen riemu matalalla kynnyksellä ja hauskalla tavalla, ilman riskejä. Samalla saa tuntumaa erilaisista moottoripyöristä.
Koeajoa sähköavusteisilla polkupyörillä
MP-messuilla on laaja valikoima sähköpyörämerkkejä. Sähköavusteisia polkupyöriä pääsee koeajamaan kahdella eritasoisella koeajoradalla, joista yksi on vaativampi ja toinen helppo.
Uuden motoristin polku vahvistaa yhteisöä
Viime vuonna lanseerattu moottoripyöräilystä kiinnostuneille suunnattu Uuden motoristin polku -ohjelma kasvatti motoristien yhteisöä ja vahvisti tukiverkkoa. Polku tarjoaa tänäkin vuonna vinkkejä, tarjouksia ja yhteisön, jossa voi tutustua samanhenkisiin motoristeihin ja jakaa kokemuksia. Polku vie osastoille, joilla kerrotaan moottoripyöräkortin suorittamisesta, turvallisuudesta, pyörän ja varusteiden valinnasta, kerhotoiminnasta sekä moottoripyöräreissuista.
Polulle voi lähteä itsenäisesti tai osallistua kokoontumisiin, joita järjestetään perjantaina 30.1. klo 12 ja 16.30 sekä lauantaina ja sunnuntaina 31.1. - 1.2. klo 12. Ilmoittautuminen kierroksille päättyy 27.1. klo 18. Jokainen ennakkoon ilmoittautunut ja kierrokselle osallistunut saa yllätyksen messuille tullessaan. Uusien motoristien kysymyksiin MP-messuilla vastaavat mm. Prätkäkummit, joka ovat koulutettuja alan asiantuntijoita MP:n yhteistyömyymälöistä.
Tie vie -alue tarjoaa inspiroivia matkatarinoita
MP-messujen Tie vie -lavalla kuullaan elämyksellisiä moottoripyörämatkakertomuksia ympäri maailman. Lavalla kuullaan mm. Sanna Kärkkäisen inspiroiva tarina matkastaan enduromaailmassa. Puheenvuorossa kuullaan, mitä rohkeus, sinnikkyys ja intohimo merkitsevät, kun tavoitteena on menestyä lajissa, joka vaatii sekä fyysistä että henkistä kanttia. Nita Korhonen ajoi elokuussa 2025 yksin moottoripyörällä halki Yhdysvaltojen New Yorkista Los Angelesiin. Nita kertoo messuilla kokemuksistaan 6088 kilometrin seikkailulta.
Petrol Circus Custom Bike Show esittelee rakennettuja moottoripyöriä
Petrol Circus Custom Bike Show on ainoa moottoripyörämessujen yhteydessä järjestettävä rakennettujen moottoripyörien näyttely. Tälläkin kertaa moottoripyörät kisaavat neljässä luokassa. Tuomaristo valitsee messuilla voittajan lisäksi toiseksi ja kolmanneksi parhaat pyörät Classic-, Custom-, Open- ja Street-luokissa. Lisäksi palkitaan Näyttelyn paras pyörä ja Tuomariston valinta.
MP Jonnela ja Mini Jonnela tuovat vauhtia ja elämyksiä
MP Jonnelan suosio jatkuu, ja esillä on taas lukuisia tuunattuja menopelejä. Uutuusalueena on perheen pienimpien oma seikkailualue Mini Jonnela, jossa pääsee kokeilemaan liikennerataa sekä osallistumaan Potkupyöräseikkailuun. Mini Jonnela opettaa liikennesääntöjä leikin kautta. Stunt Freaks Team tuo MP Jonnelaan stuntriding alueen, joka on SFT-kuskien vapaassa käytössä koko messujen ajan. Pärinää riittää aamusta iltaan. Paikalla on noin kymmenen Stunt Freaks Teamin kuskia, joten kyseessä todellinen stunt-miitti. Alueelle tuodaan myös suosittu keulintasimulaattori.
Valtakunnallisen KUULE MUA! -projekti on MP-messuilla myös tänä vuonna. Projektin tarkoituksena on nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy pitkäkestoisen KUULE MUA! -ilmiön myötä, jolla vaikutetaan nuorten, mutta myös aikuisten asenteisiin ja toimintatapoihin. Projektin takana ovat itseään sydämen puolikkaiksi nimittämät Henna Heikkilä ja Teresa De Rita-Cavlek. Projekti on esillä päivittäin MP Jonnelan Zero Stagella. Lavalla päästään kisaamaan ja kuulemaan kiinnostavia haastateltavia.
MP Motoball tuo vauhtia ja jännitystä messuille
MP Motoball -kisa pelataan turnausmuotoisena ja yhden pelin pituus on 5 + 5 min. Kisassa on kolme sarjaa, joista avoinsarja pelataan perjantaina 30.1., pro lauantaina 31.1. ja junior sunnuntaina 1.2.. Joukkueet, joissa on 3-6 henkilöä, yrittävät saada pallon vastustajan maaliin ajamalla pyörillä. Juontajana on Aleksi Halen ja mukana ovat Radio Rockin toimittajat Tytti Junna ja Harri Moisio.
Kamapörssi tekee paluun MP-messuille
Kamapörssissä hyväkuntoiset käytetyt ajovarusteet vaihtavat omistajia. Se antaa mahdollisuuden tehdä hyviä edullisia löytöjä, ja nähdä tuotteen kunnolla ennen ostopäätöstä. Messukävijät saavat tuoda tuotteita myyntiin perjantaina ja lauantaina 30. - 31.1. Kamapörssin järjestää Lippu ja Nuppi Oy ja hyllymaksu on noin 20 % myyntihinnasta. https://mp.messukeskus.com/tapahtumassa/kamaporssi/
Messutunnelmaa ja muuta ohjelmaa
Messutunnelmaa luomassa on live-esiintyjiä Petrol Stage lavalla perjantaina 30.1. klo 15.00–19.00 ja lauantaina 31.1. klo 13.30–17.30. Messukansaa tanssittaa TTT-trio sekä Luca Sturniolo.
Pohjois-Euroopan suurimmat moottoripyörämessut MP 26 järjestetään perjantaista sunnuntaihin 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Messukeskus järjestää MP-messut vuosittain Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Petrol Circus Custom Bike Show on osa MP-messuja.
MP-messut on avoinna pe 30.1. klo 10-20, la 31.1. klo 9-18 ja su 1.2. klo 10-17.
Liput edullisemmin ennakkoon shop.messukeskus.com
Lisätietoja:
projektijohtaja Niko Kantola, puh. 0400 747 542, niko.kantola@messukeskus.com
www.mpmessut.fi
viestinnästä vastaava Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
#mpmessut @mpmessut
Kuvia MP-messuilta: http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia.
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
