Kutsu medialle: Tule seuraamaan raskaan kaluston jarrutustestejä Pudasjärvelle – tutkimus parantaa talviliikenteen turvallisuutta

13.1.2026 15:24:37 EET | Ilmatieteen laitos | Kutsu

Miten raskaan kaluston liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liukkaissa ja vaihtelevissa talviolosuhteissa? Kutsumme toimittajat tutustumaan, miten raskaisiin ajoneuvoihin asennettu teknologia, tarkat paikalliset sääennusteet ja tienpinnan kitkan mittaaminen parantavat kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta.

Tapahtuma: Safetrucks-tutkimushankkeen testitapahtuma 
Aika: keskiviikko 11.2.2026 kello 9.00–16.00 
Paikka: Pudasjärven lentoasema, Lentäjäntie 49, 93100 Pudasjärvi 

Safetrucks-tutkimushankkeen testitapahtumassa näet käytännössä, miten esimerkiksi täysperävaunuyhdistelmä käyttäytyy liukkaalla alustalla jarrutustilanteessa ja miten ajoneuvoista kerättävä reaaliaikainen tieto olosuhteista auttaa ennakoimaan vaaratilanteita. 

Median edustajilla on mahdollisuus päästä myös ajoneuvon kyytiin kokemaan, miltä mittaus- ja varoitusjärjestelmät sekä liukkaalla jarruttaminen näyttävät kuljettajan näkökulmasta. 

Testitapahtumassa esitellään muun muassa: 

  • tienpinnan kitkan mittaus eri rengastyypeillä 

  • jarrutusmatkan erot tyhjällä ja lastatulla ajoneuvolla, pelkällä vetoautolla ja ajoneuvoyhdistelmällä 

  • paikallisen tiesään tarkempi ennustaminen 

  • ajoneuvojen rooli säätiedon keräämisessä. 

Osallistujille järjestetään tarvittaessa kuljetus Oulusta Pudasjärvelle ja takaisin. 

Alustava ohjelma: 

9.00 Safetrucks-hankkeen ja päivän testien esittely 

10.00 Jarrutustestit 

13.00 Lounas ja mahdollisuus haastatella asiantuntijoita: 

  • vanhempi tutkija Timo Sukuvaara, Ilmatieteen laitos 

  • suunnittelija Toni Vuoristo, Liikenneturva 

  • tuotepäällikkö Teppo Siltanen, Nokian Raskaat Renkaat Oy 

  • Väitöskirjatutkija Miro-Tommi Tuutijärvi, Oulun yliopisto 

14.00 Esitykset hankkeen osa-alueista 

16.00 Tilaisuus päättyy 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu tilaisuuteen 5.2.2026 kello 15.00 mennessä sähköpostitse: kaisa.ryynanen@fmi.fi.

Lisätietoa tilaisuudesta ja hankkeesta: 

Timo Sukuvaara, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos, p. 040 529 4977. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi. 

Safetrucks-hanke:

Raskaat ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät aiheuttavat liikenneonnettomuuksissa suurimmat riskit vakaville henkilö- ja omaisuusvahingoille sekä liikenteen sujuvuudelle. Safetrucks-hankkeen tavoitteena on parantaa raskaan liikenteen turvallisuutta tuottamalla kuljettajalle reaaliaikaista, ajoneuvokohtaista varoitus- ja olosuhdetietoa, joka perustuu tienpinnan kitkaan, paikalliseen säähän, liikenneympäristöön ja ajoneuvon ominaisuuksiin. Hankkeessa on mukana useita tutkimus- ja yrityskumppaneita, ja se yhdistää meteorologian, ajoneuvoteknologian ja liikenneturvallisuuden tutkimuksen. Lue lisää Safetrucks-hankkeen verkkosivustolta (englanniksi)

tutkimus, liikenneturvallisuus, sää

