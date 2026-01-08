Kutsu medialle: Tule seuraamaan raskaan kaluston jarrutustestejä Pudasjärvelle – tutkimus parantaa talviliikenteen turvallisuutta

Tapahtuma: Safetrucks-tutkimushankkeen testitapahtuma

Aika: keskiviikko 11.2.2026 kello 9.00–16.00

Paikka: Pudasjärven lentoasema, Lentäjäntie 49, 93100 Pudasjärvi

Safetrucks-tutkimushankkeen testitapahtumassa näet käytännössä, miten esimerkiksi täysperävaunuyhdistelmä käyttäytyy liukkaalla alustalla jarrutustilanteessa ja miten ajoneuvoista kerättävä reaaliaikainen tieto olosuhteista auttaa ennakoimaan vaaratilanteita.

Median edustajilla on mahdollisuus päästä myös ajoneuvon kyytiin kokemaan, miltä mittaus- ja varoitusjärjestelmät sekä liukkaalla jarruttaminen näyttävät kuljettajan näkökulmasta.

Testitapahtumassa esitellään muun muassa:

tienpinnan kitkan mittaus eri rengastyypeillä

jarrutusmatkan erot tyhjällä ja lastatulla ajoneuvolla, pelkällä vetoautolla ja ajoneuvoyhdistelmällä

paikallisen tiesään tarkempi ennustaminen

ajoneuvojen rooli säätiedon keräämisessä.

Osallistujille järjestetään tarvittaessa kuljetus Oulusta Pudasjärvelle ja takaisin.

Alustava ohjelma:

9.00 Safetrucks-hankkeen ja päivän testien esittely

10.00 Jarrutustestit

13.00 Lounas ja mahdollisuus haastatella asiantuntijoita:

vanhempi tutkija Timo Sukuvaara, Ilmatieteen laitos

suunnittelija Toni Vuoristo, Liikenneturva

tuotepäällikkö Teppo Siltanen, Nokian Raskaat Renkaat Oy

Väitöskirjatutkija Miro-Tommi Tuutijärvi, Oulun yliopisto

14.00 Esitykset hankkeen osa-alueista

16.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu tilaisuuteen 5.2.2026 kello 15.00 mennessä sähköpostitse: kaisa.ryynanen@fmi.fi.

Lisätietoa tilaisuudesta ja hankkeesta:

Timo Sukuvaara, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos, p. 040 529 4977. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.

Safetrucks-hanke:

Raskaat ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät aiheuttavat liikenneonnettomuuksissa suurimmat riskit vakaville henkilö- ja omaisuusvahingoille sekä liikenteen sujuvuudelle. Safetrucks-hankkeen tavoitteena on parantaa raskaan liikenteen turvallisuutta tuottamalla kuljettajalle reaaliaikaista, ajoneuvokohtaista varoitus- ja olosuhdetietoa, joka perustuu tienpinnan kitkaan, paikalliseen säähän, liikenneympäristöön ja ajoneuvon ominaisuuksiin. Hankkeessa on mukana useita tutkimus- ja yrityskumppaneita, ja se yhdistää meteorologian, ajoneuvoteknologian ja liikenneturvallisuuden tutkimuksen. Lue lisää Safetrucks-hankkeen verkkosivustolta (englanniksi).