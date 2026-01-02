Pohde käynnistää Esko Systemsin osakkeiden myyntiprosessin – asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäminen jatkuu

Esko Systems Oy on julkisomisteinen in house -yhtiö, jonka kehittämän ja ylläpitämän asiakas- ja potilastietojärjestelmän suurimmat käyttäjät ovat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Pohde omistaa yhtiöstä 88,3 prosenttia.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kokonaisuus sisältää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmät, potilashallinnon toiminnallisuudet sekä Esko Systemsin kilpailuttamat ratkaisut, kuten sosiaalihuollon, kotihoidon ja suun terveydenhuollon järjestelmät.

Nykyisessä toimintaympäristössä hyvinvointialueiden omistaman in house -yhtiön mahdollisuudet kehittää palvelujaan ja laajentua ovat rajalliset. Hankintalaki ja siihen vireillä olevat muutokset ovat rajoittaneet järjestelmän laajenemista.

Pohde on selvittänyt yhtiön jatkovaihtoehtoja. Taloudellisia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia yhtiön myynnin ja in house -yhtiönä jatkamisen välillä on arvioitu asiantuntijan avulla. Lisäksi on selvitetty mahdollisen myynnin toteuttamisen reunaehtoja ja yhtiön liiketoiminnan arvoa.

Selvitykset tukevat näkemystä siitä, että yhtiön myynnin toteuttaminen osakekauppana on Pohteen edun mukaista.

Osakekauppa on tarkoitus toteuttaa siten, että Pohde ja halutessaan myös muut hyvinvointialueet voivat jatkaa yhtiön kehittämien järjestelmien käyttäjinä myös osakekaupan jälkeen.

Osakekauppa ja kilpailutus turvaavat järjestelmän jatkokäytön ja kehittämisen

Osakekaupan ja järjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen tavoitteena on turvata Esko Systemsin asiakas- ja potilastietojärjestelmän jatkokäyttö asiakkaina olevilla hyvinvointialueilla ja mahdollistaa järjestelmän jatkokehitys. Osana palvelusopimusta yhtiön tuleva omistaja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään asiakas- ja potilastietojärjestelmää vähintään kymmenen vuoden ajan.

− Haluamme jatkaa useaan kertaan palkitun asiakas- ja potilastietojärjestelmämme käyttöä. Kilpailutuksen kautta uskomme saavamme järjestelmän kehittämiseen tarvittavat vahvemmat resurssit. Tavoittelemme kymmenen vuoden sopimusta, joka mahdollistaa asiakas- ja potilasjärjestelmän käytön sujuvan jatkon ja kehittämisen, sanoo Pohteen hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Osakekaupan myötä hyvinvointialueiden ja yhtiön hankintalain mukainen sidosyksikkösuhde katoaa. Tällöin hyvinvointialueet eivät voi tehdä yhtiöltä sidosyksikköhankintoja ilman kilpailuttamista.

Osakekaupan ja palveluhankinnan kilpailuttaminen kokonaisuutena mahdollistavat sen, että hyvinvointialueet voivat hyödyntää yhtiön kehittämiä järjestelmiä myös osakekaupan jälkeen.

Hankintalain mukaisesti toteutettavan kilpailutuksen voittajaksi valitun tarjoajan kanssa tehdään aiesopimus, jossa sovitaan sitovasti myöhemmin tehtävän yhtiön osakkeiden myynnin ehdoista.

Osakekaupan toteutuksen yhteydessä Pohde ja kilpailutuksen voittaja solmivat järjestelmän toimittamista koskevan palvelusopimuksen. Osana palvelusopimusta yhtiön tuleva omistaja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään asiakas- ja potilastietojärjestelmää vähintään kymmenen vuoden ajan.

Pohde on informoinut muita yhtiön omistajia suunnitelmastaan ja tiedustellut näiden halukkuutta osallistua Pohteen järjestämään kilpailutukseen. Osallistumalla kilpailutukseen myös muut omistajat voivat solmia yhtiön kanssa sopimuksen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä ja siten jatkaa järjestelmän käyttäjinä.

Esko Systemsin sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden henkilöstöä ja päättäjiä on tiedotettu suunnitelmasta.

Lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat on tarkoitus hyväksyä Pohteen aluehallituksessa helmikuun alussa.

Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, suun terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin

Esko Systems on vuonna 2019 perustettu julkisomisteinen in house -yhtiö, joka kehittää ja ylläpitää asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä muodostuu Esko-potilastietojärjestelmästä, johon kuuluvat erikoissairaanhoidon toiminnallisuudet, yhtiön omana tuotekehityksenä toteutettavat perusterveydenhuollon ja potilashallinnon toiminnallisuudet sekä ulkopuoliselta toimittajalta hankitut sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon järjestelmät. Lisäksi Esko Systems on kilpailuttanut kotihoidon ratkaisun, asiakas- ja organisaatiolaskutuksen sekä kansalaisen sähköisen ajanvarauksen.

Perusterveydenhuollon järjestelmän käyttöönotto on alkanut Pohteen alueella viime vuonna. Järjestelmän on tarkoitus kattaa kaikki perusterveydenhuollon toiminnot, kuten neuvolat, vastaanotot ja opiskeluterveydenhuollon, vuoden 2026 aikana. Samalla etenevät sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon järjestelmien käyttöönotot.

Esko Systemsin kehittämä potilastietojärjestelmä on saanut toistuvasti hyvät arviot käyttäjätestauksissa. Loppuvuonna 2025 viidettä kertaa toteutetussa potilastietojärjestelmiä koskevassa kyselytutkimuksessa Esko sai tutkimuksen parhaan arvosanan 7,8. Kaikkien järjestelmien keskiarvo oli 6,7.

Eskon ratkaisut ovat kokonaisuudessaan käytössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Lapin hyvinvointialueella Esko on käytössä erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa. Yhtiön tuotteita on käytössä myös muilla alueilla.

Yhtiön omistavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Lapin hyvinvointialue, 2M IT Oy, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, LapIT Oy, Istekki Oy ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Pohteen omistusosuus yhtiöstä on 88,3 prosenttia.

Pohteen jatkuvan palvelun sopimuksen arvo vuodelle 2026 on noin 16,7 miljoonaa euroa.