Avoimien työpaikkojen lasku jatkuu – mutta millä aloilla ja alueilla oli eniten töitä vuonna 2025?

Vuonna 2025 Duunitorilla julkaistiin yli 300 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 24 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Avoimia työpaikkoja on todellisuudessa enemmän, sillä yhdellä ilmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä.

Samaan aikaan työnhakijoita on liikkeellä poikkeuksellisen paljon. Vuoden 2025 työpaikkailmoitukset keräsivät yli 120 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 32 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

Nämä alat työllistivät eniten

Näillä toimialoilla julkaistiin eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla viime vuonna (suluissa muutosprosentti suhteessa vuoteen 2024):

Rakennusala: 41 000 ilmoitusta (–11 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: 33 500 ilmoitusta (–39 %) Myynti- ja kaupan ala: 26 900 ilmoitusta (–28 %) Teollisuus ja teknologia: 26 800 ilmoitusta (–12 %) Terveydenhuolto: 20 400 ilmoitusta (–36 %) Ravintola- ja matkailuala: 19 700 ilmoitusta (–29 %) Asennus, huolto ja kunnossapito: 12 800 ilmoitusta (–22 %) Kuljetus, logistiikka ja liikenne: 11 000 ilmoitusta (–25 %) Asiantuntijatyöt ja konsultointi: 10 300 ilmoitusta (–15 %) Tieto- ja tietoliikennetekniikka: 9 200 ilmoitusta (–13 %)

Kymmenestä eniten työllistävästä alasta lasku oli pienintä rakennusalalla, teollisuudessa ja teknologiassa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikassa. Niillä työpaikkailmoitusten määrä on laskenut selvästi vähemmän kuin työmarkkinoilla keskimäärin.

Merkittävin pudotus on sosiaali- ja hoiva-alalla sekä terveydenhuollossa, joilla työpaikat ovat vähentyneet selvästi enemmän kuin yleisesti.

”Työmarkkinatilanne ei näytä yhtä synkältä kaikilla toimialoilla. Rakennusala, teollisuus ja it-ala ovat sinnitelleet muita aloja paremmin laskusuhdanteessa”, Salonen kertoo.

”Kylmintä kyyti on ollut sosiaali- ja terveysalalla. Sen työpaikkojen romahtaminen johtuu etenkin hyvinvointialueiden säästöistä, mutta työt ovat vähentyneet myös yksityisellä sektorilla. Tämä on merkittävä muutos, sillä aiemmin sote-alasta on usein puhuttu varman työllistymisen alana, etenkin ikääntyvässä Suomessa.”

Myynnin ja kaupan ala kiinnosti hakijoita eniten

Työpaikkailmoitusten lukukerrat kasvoivat kaikilla aloilla. Suurin kasvu oli asiantuntijatyössä ja konsultoinnissa, jonka ilmoituksia luettiin peräti noin 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toiseksi eniten lukukerrat kasvoivat rakennusalalla, jonka ilmoitukset keräsivät noin 40 prosenttia enemmän lukukertoja kuin vuonna 2024.

Sekä absoluuttisesti että suhteutettuna ilmoitusten määrään ylivoimaisesti suurimman huomion keräsivät myynnin ja kaupan alan työpaikkailmoitukset, jotka saivat viime vuonna noin 16,4 miljoonaa lukukertaa. Se oli noin 31 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

”Myynnin ja kaupan alan ilmoitukset saavat aina suuren huomion, sillä alalla on paljon matalan kynnyksen työpaikkoja, jotka eivät edellytä tiettyä koulutusta tai kokemusta. Ala työllistääkin runsaasti nuoria ja kesätyöntekijöitä”, Salonen kertoo.

Lue myös, mitkä työpaikkailmoitukset kiinnostivat suomalaisia eniten vuonna 2025.

Näillä alueilla oli eniten töitä tarjolla

Näillä alueilla julkaistiin eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla viime vuonna (suluissa muutosprosentti suhteessa vuoteen 2024):

Uusimaa: 99 600 ilmoitusta (–22 %) Pirkanmaa: 29 200 ilmoitusta (–21 %) Varsinais-Suomi: 25 100 ilmoitusta (–24 %) Pohjois-Pohjanmaa: 18 200 ilmoitusta (–23 %) Lappi: 14 500 ilmoitusta (–19 %) Pohjois-Savo: 11 100 ilmoitusta (–33 %) Keski-Suomi: 10 500 ilmoitusta (–35 %) Pohjanmaa: 8 100 ilmoitusta (–28 %) Satakunta: 8 100 ilmoitusta (–22 %) Päijät-Häme: 7 600 ilmoitusta (–28 %)

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut merkittävästi kaikilla kymmenellä alueella.

Eniten työpaikkoja tarjoavista alueista pienin lasku oli Lapissa ja Pirkanmaalla .

Suurin pudotus työpaikkailmoitusten määrässä oli Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

”Työpaikkoja on aina eniten tarjolla suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Lappi on poikkeus, sillä turismi työllistää siellä monia. Lapissa tilanne onkin hieman muuta maata valoisampi, sillä ravintola- ja matkailualalla sekä rakennusalalla menee siellä verrattain hyvin. Esimerkiksi alueen rakennusalan ilmoituksia oli lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin”, Salonen kommentoi.

Työnhaku vaatii nyt aktiivisuutta ja sinnikkyyttä

Synkkä työmarkkinatilanne näkyi myös Duunitorin tuoreimmassa työnhakututkimuksessa:

Vielä vuonna 2022 yli kymmenen työhakemusta vuodessa lähettäneitä oli vain 16 prosenttia. Viime syksyn tutkimukseen vastanneista jo 46 prosenttia kertoi lähettäneensä yli kymmenen työhakemusta.

30 prosenttia osaajista katselee avoimia työpaikkoja päivittäin ja 28 prosenttia viikoittain.

Peräti 68 prosenttia työnhakijoista on hakenut töitä saamatta lainkaan vastausta.

Jopa 54 prosenttia osaajista olisi valmis vaihtamaan alaa.

”Työnhakijat ovat kovilla. Työnhaku edellyttää nyt aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Moni on pitkään työttömänä ja hakee turhaan lukuisia työpaikkoja. Valtavat hakijamäärät kuormittavat myös työnantajia, mutta jokainen hakija ansaitsisi edes jonkinlaisen vastauksen hakemukseensa”, Salonen sanoo.

”Samaan aikaan moni työsuhteessa oleva osaaja ei vaihda työpaikkaa, vaikka se olisi oman uran ja hyvinvoinnin kannalta fiksua. Työmarkkinoiden terve vaihtuvuus jää uupumaan, jos ei ole uusia työpaikkoja, joita hakea.”

Vuosi 2026 on alkanut vaisusti

Miltä sitten alkanut vuosi näyttää työmarkkinoilla?

”Toistaiseksi tammikuun alku ei vaikuta erityisen lupaavalta. Sekä kesätöissä että kaikissa työpaikkailmoituksissa ylipäätään on merkittävää, noin 40 prosentin, laskua suhteessa viime vuoteen”, Salonen vastaa.

”Onneksi vuosi on vielä alussa ja kyseessä on lyhyt ajanjakso, joten tilanne voi vielä parantua. Moni työnantaja on nyt varovainen rekrytoinneissaan ja seuraa taloustilanteen kehittymistä. Toivon, että pian tapahtuisi käänne parempaan.”

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää työmarkkinoista tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!

Lataa Duunitorin Työnhaku Suomessa -tutkimuksen raportti.