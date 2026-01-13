Yksi ilta, yksi ateria ja elämän mittainen tilitys – Hanna Vilkan esikoisromaani Elosiivous perkaa ylisukupolviset taakat

Teoksesta

Kesäloma on päättymässä ja uusi työvuosi alkamassa, kun Ursula Vaarala kutsuu kaksi elämänsä merkittävämpää miestä italialaiselle illalliselle. Siitä käynnistyy Hanna Vilkan esikoisromaani Elosiivous, joka on armoton mutta toiveikas katsaus siihen, mitä jää jäljelle, kun menneisyys perataan puhtaaksi.

Mitä Ursula Vaaralalle merkitsevät rakkaus, vanheneminen ja tekojen ylisukupolvisuus? Illallinen entisten kumppanien ja työtovereiden, Tapio Vaaralan ja Antero Lemmetyisen, kanssa ei ole pelkkä sosiaalinen tapaaminen. Se on "elosiivous" – viimeinen hetki katsoa taaksepäin ja kysyä, millaisen perinnön jätämme jälkeemme.

Hanna Vilkka on kokenut kirjoittaja, mutta Elosiivous merkitsi hänelle uuden tekstilajin haltuunottoa. Alun perin naiselämää ja köyhyyttä käsittelevistä esseistä alkunsa saanut teksti jalostui proosaksi vuosien editointityön ja kirjoittajakoulutuksen kautta.

– Halu kirjoittaa piti jalostaa tahdoksi kirjoittaa. Minulle kirjoittaminen on elämäntapa ja keino selvittää itselleni, mitä ajattelen, Vilkka kuvailee prosessiaan.

Elosiivous haastaa lukijan pohtimaan ystävyyden ja rakkauden merkitystä maailmassa, jossa erotilastot ovat huipussaan. Teos tarjoaa turvallisen tilan peilata omia kokemuksiaan henkilöhahmojen kautta sekä tunnistaa ne näkymättömät taakat, joita kannamme mukanamme.

– Lukiessa voi nautiskella italialaisesta ruoasta, mutta samalla pohtia, mitä rönsyjä siirrämme tiedostamatta tulevaisuuteen. Meillä on tapana tehdä lapsuudesta hyvä syyllinen, mutta romaanin hahmot osoittavat, että menneisyys on mahdollista kohdata, Vilkka pohtii.

Kirjailijasta

Hanna Vilkka on hämeenlinnalainen tietokirjailija. Hän toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Romaani, Elosiivous, on hänen esikoisromaaninsa.

Kirjan tiedot:

Nimi: Elosiivous

Kirjailija: Hanna Vilkka

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 199

ISBN: 9789527603284

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Hanna Vilkka, tekijä

hannavilkka@me.com

+ 358 405 839 262

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/