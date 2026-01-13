Salon matkailu kasvaa ja kehittyy

Salo kutsuu makumatkalle maaseudulle

Salo on lähiruoan aarreaitta ja yksi Suomen suurimmista maatalouskaupungeista. Paikallinen lähiruoka on Salossa keskeisessä roolissa ja vahvasti mukana myös Matkamessuilla.

Salo on yhdessä Visit Mathildedalin, Wiurilan ja Lehmirannan kanssa mukana Southwest Coast of Finland -osastolla 6s48, joka on Salon, Kemiönsaaren, Kaarinan ja Sauvon yhteinen. Osaston puoti Lähiruoka Puhti maistatuksineen johdattaa makumatkalle jo messuilla. Salon lähiruokatarjontaa tuo tutuksi myös puodin seinällä pyörivä uusi lähiruokavideo sekä jaossa olevat Salon lähiruokakartat.

Osastolla on jaossa myös uusi Salo2026 -esite sekä uusi Kemiönsaaren kanssa tehty Matkailukartta & Rannikkoreitti, mikä tarjoaa pyörämatkailijalle idyllisiä ruukki- ja rannikkokyliä, kansallispuistoja, merimaisemia, saarihyppelyjä ja vaihtelevaa maaseutua.

Ainutlaatuisia tapahtumia

Salo on tunnettu ainutlaatuisista tapahtumistaan. Kesätorstaisin Salon Iltatorilla voi nauttia maksuttomista keikoista. Kesän 2026 Salon Iltatorien artistit on julkaistu:

Kesäkuu: 4.6. Komiat, 11.6. Maija Vilkkumaa, 18.6. Dingo, 25.6. NEON2

Heinäkuu: 2.7. Sara Bee, 9.7. Antti Ketonen, 16.7. Sunny Side Swing Band, 23.7. Elias Kaskinen, 30.7. Meiju Suvas

Elokuu: 6.8. Hevisaurus, 13.8. Marita Taavitsainen, 20.8. Popeda

Persoonallisista tapahtumista jäätävin on 7.-8.2. järjestettävä Avantoralli. Maksuttomassa toritapahtumassa lauantaina 7.2. pääsee saunomaan aivan kaupungin sydämessä Salon torilla. Tarjolla on saunoja, paljuja, kylmäaltaita ja jokiavanto. Lisäksi Avantorallissa on mukana 13 saunallista avantouintipaikkaa eri puolilla Saloa ja uimaan pääsee joessa, järvessä, meressä, lammessa ja lähteellä.

Asuntomessut Salossa

Asuntomessut tulevat Saloon 2028. Yhtenäisen messualueen sijaan kohteet sijoittuvat eri puolille kaupungin keskustaa Salonjoen läheisyyteen, jolloin koko keskusta toimii elävänä messuympäristönä. Asuntomessujen tonttihaku käynnistyy kick-off-tapahtumalla Salon kaupungintalolla torstaina 26.2. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki asuntomessurakentamisesta ja erilaisista yhteistyömuodoista kiinnostuneet. Nyt on mahdollisuus toteuttaa asumisen unelma kaupungissa, jossa kallis elämä vaihtuu rikkaaseen.