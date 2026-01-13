Salon matkailu kasvaa ja kehittyy
Visitory Oy:n teettämän matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusselvityksen 2024 mukaan Salon matkailu on vahvistanut asemaansa myös tilanteessa, jossa monilla muilla paikkakunnilla matkailutulot ovat laskeneet. Selvitys kattoi lähes 50 aluetta eri puolilla Suomea ja vertailu osoittaa selkeitä eroja paikallisten matkailutulojen kehityksessä. Salon välittömän matkailutulon kasvu oli noin 3,1 % edellisvuoteen verrattuna eli selkeästi positiivinen verrattuna useisiin muihin paikkakuntiin.
Salo kutsuu makumatkalle maaseudulle
Salo on lähiruoan aarreaitta ja yksi Suomen suurimmista maatalouskaupungeista. Paikallinen lähiruoka on Salossa keskeisessä roolissa ja vahvasti mukana myös Matkamessuilla.
Salo on yhdessä Visit Mathildedalin, Wiurilan ja Lehmirannan kanssa mukana Southwest Coast of Finland -osastolla 6s48, joka on Salon, Kemiönsaaren, Kaarinan ja Sauvon yhteinen. Osaston puoti Lähiruoka Puhti maistatuksineen johdattaa makumatkalle jo messuilla. Salon lähiruokatarjontaa tuo tutuksi myös puodin seinällä pyörivä uusi lähiruokavideo sekä jaossa olevat Salon lähiruokakartat.
Osastolla on jaossa myös uusi Salo2026 -esite sekä uusi Kemiönsaaren kanssa tehty Matkailukartta & Rannikkoreitti, mikä tarjoaa pyörämatkailijalle idyllisiä ruukki- ja rannikkokyliä, kansallispuistoja, merimaisemia, saarihyppelyjä ja vaihtelevaa maaseutua.
Ainutlaatuisia tapahtumia
Salo on tunnettu ainutlaatuisista tapahtumistaan. Kesätorstaisin Salon Iltatorilla voi nauttia maksuttomista keikoista. Kesän 2026 Salon Iltatorien artistit on julkaistu:
Kesäkuu: 4.6. Komiat, 11.6. Maija Vilkkumaa, 18.6. Dingo, 25.6. NEON2
Heinäkuu: 2.7. Sara Bee, 9.7. Antti Ketonen, 16.7. Sunny Side Swing Band, 23.7. Elias Kaskinen, 30.7. Meiju Suvas
Elokuu: 6.8. Hevisaurus, 13.8. Marita Taavitsainen, 20.8. Popeda
Persoonallisista tapahtumista jäätävin on 7.-8.2. järjestettävä Avantoralli. Maksuttomassa toritapahtumassa lauantaina 7.2. pääsee saunomaan aivan kaupungin sydämessä Salon torilla. Tarjolla on saunoja, paljuja, kylmäaltaita ja jokiavanto. Lisäksi Avantorallissa on mukana 13 saunallista avantouintipaikkaa eri puolilla Saloa ja uimaan pääsee joessa, järvessä, meressä, lammessa ja lähteellä.
Asuntomessut Salossa
Asuntomessut tulevat Saloon 2028. Yhtenäisen messualueen sijaan kohteet sijoittuvat eri puolille kaupungin keskustaa Salonjoen läheisyyteen, jolloin koko keskusta toimii elävänä messuympäristönä. Asuntomessujen tonttihaku käynnistyy kick-off-tapahtumalla Salon kaupungintalolla torstaina 26.2. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki asuntomessurakentamisesta ja erilaisista yhteistyömuodoista kiinnostuneet. Nyt on mahdollisuus toteuttaa asumisen unelma kaupungissa, jossa kallis elämä vaihtuu rikkaaseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teija JärveläViestintäpäällikköSalon kaupunkiPuh:044 778 2151teija.jarvela@salo.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta VisitSalo.fi
Avantoralli tuo kylmäuintia ja saunanautintoja Saloon 7.–8.2.202613.1.2026 13:26:25 EET | Tiedote
Helmikuun alussa Salo muuttuu kylmäuinnin ja saunaretkeilyn ystävien paratiisiksi, kun Avantoralli järjestetään kaupungissa 7.–8. helmikuuta 2026. Tapahtuma kutsuu niin ensikertalaiset kuin kokeneet avantouimarit nauttimaan kylmän veden ja lämpimän saunan yhdistelmästä eri puolilla Saloa.
Ice Swimming Sprint – Avantoralli brings cold swimming and sauna experiences to Salo on 7–8 February 202613.1.2026 13:26:25 EET | Press release
In early February, Salo will become a paradise for cold swimming and sauna enthusiasts when Ice Swimming Sprint – Avantoralli takes place on 7–8 February 2026. The event welcomes both first-timers and experienced winter swimmers to enjoy the combination of icy water and warm saunas across different parts of Salo.
Kurpitsapuisto hurmaa jälleen Salossa 10.–26.10.30.9.2025 08:46:31 EEST | Tiedote
Salossa vietetään lokakuussa jo perinteeksi muodostuneita Kurpitsaviikkoja, jotka houkuttelevat alueelle päivittäin tuhansia kävijöitä. Rannikon Puutarhan Kurpitsapuisto Halikon museosillan kupeessa kuuluu syksyn kohokohtiin.
Pumpkin Park charms visitors once again in Salo, October 10–26, 202530.9.2025 08:46:31 EEST | Press release
In October, Salo celebrates its traditional Pumpkin Weeks, drawing thousands of visitors to the area each day. The Pumpkin Park at Rannikon Puutarha (Rannikko Garden), located next to the Halikko museum bridge, is one of autumn’s highlights.
Jäätävä Avantoralli Salossa18.2.2025 10:00:26 EET | Tiedote
Avantoralli 1.-2.3. on kaikenikäisten tapahtuma, jossa keskeisenä teemana on kylmäuinti ja hyvinvointi. Useat yleiset saunat eri puolilla Saloa ovat auki pidennetyin aukioloajoin. Salossa on monia erilaisia talviuintipaikkoja, joissa kylmäuintia voi toteuttaa. Avantorallissa voit valita uitko meressä, järvissä, lammessa, lähteessä vai joessa tai testaatko kaikki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme