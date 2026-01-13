Tampereen Vera aloittaa muutosneuvottelut
Tampereen Vera aloittaa muutosneuvottelut varmistaakseen kilpailukykynsä ja kannattavuutensa parantamiseksi. Muutosneuvottelujen piirissä on koko Tampereen Vera Oy:n henkilöstö, 108 henkilöä.
- Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ensisijaisesti liiketoiminnan tehokkuuden parantamiseen, panostamme turvallisuuteen ja varmistamme tärkeimpien liiketoiminta-alueidemme kilpailukyvyn. Panostukset edellyttävät meiltä organisaation yksinkertaistamista kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi. Haluamme varmistaa, että Vera pystyy tuottamaan kilpailukykyisiä palveluita kasvavan Tampereen tarpeisiin, toimitusjohtaja Ville Aalto kertoo.
Säästötarve on 1,5 miljoonaa
Muutosneuvotteluiden lopputuloksena tavoitellaan yhteensä 1,5 miljoonan euron säästöjä. Säästöjä haetaan toimintojen tehostamisella, uudelleenjärjestelyillä ja lomautuksilla. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve on enintään 22 henkilötyövuotta. Lopulliset toimenpiteet täsmentyvät 14.1. alkavissa muutosneuvotteluissa, jotka kestävät vähintään kolme viikkoa.
Yhteyshenkilöt
Ville AaltoToimitusjohtajaTampereen Vera OyPuh:0400 392 075ville.aalto@tampereenvera.fi
Tampereen Vera Oy kuuluu Tampereen Energia -konserniin. Tampereen Vera Oy kehittää, suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää julkisen ja yksityisen infran kriittisiä osia. Sen ydinosaamista on sähköverkkojen, ulkovalaistuksen, liikenteenhallinnan, sähköisen liikenteen sekä aurinkovoimaloiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.
