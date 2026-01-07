Tuomioistuinvirasto

Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi

14.1.2026 10:03:17 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Jaa

Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.7.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 11.2.2026.

Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.  

Etelä-Savon käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Käräjäoikeus käsittelee lisäksi maaoikeusasioita. Maaoikeusasioissa tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.

Etelä-Savon käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Mikkelissä. Lisäksi käräjäoikeudella on istuntopaikka Savonlinnassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 18191.

Avainsanat

tuomioistuimet

Yhteyshenkilöt

Presidentti Antti Savela, Itä-Suomen hovioikeus, p. 029 56 41426, sähköposti: etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tuomioistuinvirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye