Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi
Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.7.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 11.2.2026.
Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.
Etelä-Savon käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Käräjäoikeus käsittelee lisäksi maaoikeusasioita. Maaoikeusasioissa tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.
Etelä-Savon käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Mikkelissä. Lisäksi käräjäoikeudella on istuntopaikka Savonlinnassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.
Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.
Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 18191.
Presidentti Antti Savela, Itä-Suomen hovioikeus, p. 029 56 41426, sähköposti: etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
