Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi

Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Käräjäoikeus käsittelee lisäksi maaoikeusasioita. Maaoikeusasioissa tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.

Etelä-Savon käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Mikkelissä. Lisäksi käräjäoikeudella on istuntopaikka Savonlinnassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 18191.