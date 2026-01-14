Vihreiden Tynkkynen: Suomen ilmasto- ja luontotavoitteet sopivat yhteen vahvan metsäteollisuuden kanssa

Suomen ilmasto- ja luontopaneelit julkaisivat tänään yhteisen raportin, jossa ne tarkastelevat yhtä aikaa ilmasto- ja luontotavoitteita. Viesti on rohkaiseva: tavoitteet on yhä täysin mahdollista saavuttaa määrätietoisin päätöksin.

”Riippumattomien tiedepaneelien selvitys antaa toivoa. Monien poliitikkojen synkistelystä ja tappiomielialasta huolimatta Suomen ilmasto- ja luontotavoitteet on täysin mahdollista saavuttaa. Samalla raportti antaa politiikalle selvän tehtävän: tehdä ripeästi tarvittavat päätökset”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvailee.

Paneelien raportissa tarkastellaan metsähakkuiden vaikutusta ilmaston ja luonnon kannalta. Suomi voi saavuttaa ilmasto- ja luontotavoitteensa nykyistä maltillisemmalla, noin 60 miljoonan kuutiometrin vuotuisella hakkuutasolla, joka vastaa hakkuumääriä vielä 2010-luvun alussa.

”Melko maltillinen kevennys hakkuutasoihin riittäisi turvaamaan ilmasto- ja luontotavoitteet, joihin Suomi on sitoutunut niin kansallisesti kuin EU:ssa. Vahva metsäteollisuus mahtuu siis Suomeen, joka ottaa ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemisen vakavasti”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen iloitsee.

Tarkentuneiden tietojen valossa tarve kohtuullistaa hakkuita on aiemmin arvioitua vähäisempi. Paneelit toteavat myös, että jos muilla osa-alueilla edistys on ripeämpää, saattaa riittää laskea hakkuutasoja viime vuosien noin 73 miljoonasta suunnilleen 65 miljoonaan kuutioon.

”Selvityksen tiedot kannustavat vahvoihin ilmasto- ja luontotoimiin kaikilla rintamilla. Mitä enemmän esimerkiksi teknisiä nieluja saadaan otettua käyttöön ja metsätalouden käytänteitä kestävöitettyä, sitä maltillisemmin hakkuutasoja tarvitsee tarkistaa”, Tynkkynen huomauttaa.

Paneelien raportti osoittaa selvästi, että ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä lisätoimia. Tynkkynen peräänkuuluttaa sitoutumista tarvittaviin päätöksiin niin nykyisiltä kuin mahdollisilta tulevilta hallituspuolueilta.

”Metsälain päivittäminen, teollisen puunpolton vero, metsiensuojelun vauhdittaminen, metsien jatkuva kasvatus turvemailla – tarvittavat toimet kyllä tiedetään. Onko Orpon hallituksella halua ja kykyä edistää niitä vielä omalla vahtivuorollaan? Entä sitoutuvatko mahdolliset tulevat hallituspuolueet SDP ja keskusta riittäviin toimiin?”, Tynkkynen kysyy.

Ilmasto- ja luontopaneelien raportti Metsien hakkuiden, ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun yhteensovittaminen on ladattavissa paneelien sivuilta. Vihreät ovat esittäneet hakkuutasojen maltillistamista julkaisussa Kymmenen ratkaisun vuotta – Miten Suomesta rakennetaan hiilineutraali reilusti ja kestävästi.