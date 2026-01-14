Vihreät esittää rakennusalaa tukevia toimia, joilla saadaan koteja, koulurauhaa ja työpaikkoja

Rakennusalan tilanne on ollut jo vuosia poikkeuksellisen vaikea. Sen lisäksi työ on myös kausiluontoista ja talvella on hiljaisempaa. Siksi juuri nyt on oikea hetki rakennusalaa vauhdittaville toimille.

–Nyt on oikea aika rakentaa koteja kaikille. Vihreät esittää 85 miljoonan euron lisärahaa valtion investointiavustuksiin, joilla saadaan julkisesti tuettuja rakennushankkeita käyntiin ja helpotetaan pienituloisten ikäihmisten, opiskelijoiden, vammaisten ja muiden erityisryhmien asuntotilannetta. Jos rakentamisessa suositaan puuta, saadaan samalla luotua myös pitkäikäisiä hiilivarastoja. Hankkeilla on merkittävä työllistävä vaikutus, jota tarvitaan juuri tänä aikana, vihreiden kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa.

Mikkonen vastasi ministerinä toimiessaan myös rakentamiseen ja asumiseen liittyvistä asioista.

–Viimeistään nyt voisi päästä eroon lopuistakin kotien öljykattiloista ja vuotavista ikkunoista. Nyt on otollinen hetki tehdä pitkällä aikavälillä kannattavia energiatehokkuuden parannustoimia, jotka työllistävät etenkin paikallisia pienyrittäjiä. Siksi esitämmekin 15 miljoonan euron lisärahaa energiaremonttien tukiin, Mikkonen sanoo.

Vihreät esittää uutta home- ja avokonttorikoulujen korjaussarjaa.

–Varaisimme kertaluontoisen 30 miljoonan euron investointirahan, jolla korjataan homekouluja ja kouluihin vääränlaisesta tehokkuusajattelusta johtuen rakennettuja avotiloja tai opetusta häiritseviä lasiseiniä. Tukea voisi käyttää myös esimerkiksi herkkien lasten ja nuorten aistikuormitusta vähentäviin hiljentymistiloihin, Mikkonen toteaa.

Vihreät parantaisi kausittaiseen työhön tarttumisen kannustinta palauttamalla työttömyysturvan suojaosan.

– Hihojen käärimisen on oltava aina kannattavaa. Kelan arvion mukaan työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistamisen jälkeen työttömien ansiotulot ovat painottuneet aiempaa pienempiin summiin. Juuri hiljan julkaistun Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n selvityksen mukaan työttömyysturvan ehtojen heikentämisellä on voinut osaltaan olla haitallinen vaikutus myös talouden elpymiseen. Eli vaikutus oli päinvastainen, kuin hallitus perusteli, Mikkonen korostaa.