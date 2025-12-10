Vasemmisto laatinut eurooppalaisen kansalaisaloitteen EU-Israel-assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseksi

Israelin valtio on Euroopan komission mukaan vastuussa ennennäkemättömän laajamittaisesta siviilien surmaamisesta ja siviilien loukkaantumisista, väestön laajamittaisesta pakkomuutosta sekä sairaaloiden ja lääkintätilojen järjestelmällisestä tuhoamisesta Gazassa. Humanitaarisen avun saarto on nälän käyttämistä sotakeinona.

– Israel rikkoo jatkuvasti kansainvälistä oikeutta ja siitä huolimatta EU käy Israelin kanssa yhä kauppaa erityisen suotuisalla kauppasopimuksella. Näin ei voi jatkua, europarlamentaarikko Merja Kyllönen sanoo.

Euroopan unionin Israelin kanssa tekemä assosiaatiosopimus muodostaa EU:n ja Israelin kahdenvälisen kaupan sekä taloudellisen ja poliittisen yhteistyön kulmakiven.

– Jo yli kahden vuoden ajan olemme vaatineet komissiota ryhtymään toimiin assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseksi, mutta vailla tulosta. Samalla Israelin on annettu jatkaa kansanmurhaa. Kansalaisaloite on järeä keino, jota komission on pakko kuunnella, europarlamentaarikko Jussi Saramo summaa.

Eurooppalainen kansalaisaloite tarvitsee yhteensä vähintään miljoona allekirjoitusta siirtyäkseen komission käsittelyyn. Lisäksi vähintään 7 maassa on saavutettava allekirjoituksille asetettu vähimmäismäärä. Suomessa tämä raja on 10 800 allekirjoitusta ja allekirjoittamisen ikäraja 16 vuotta.

– Olen vakuuttunut, että aloite saa Suomessa laajan kannatuksen yli puoluerajojen. EU:n toimimattomuus kansanmurhan edessä turhauttaa suomalaisia ja syystä. Komission on aika kuunnella kansalaisia ja ryhtyä toimiin, europarlamentaarikko Li Andersson päättää.

ELA on viime eurovaalien 2024 jälkeen perustettu uusi vasemmistopuolue, joka toimii Euroopan tasolla.