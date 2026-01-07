Lapin elinvoimakeskus

Lapin elinvoimakeskus hakee neljää osastopäällikköä

14.1.2026 13:39:21 EET | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Lapin elinvoimakeskukseen haetaan osastopäälliköitä neljän eri osaston johtoon. Haku avoinna 12.1 -27.1.2026.

Vuoden 2026 alussa toimintansa aloittanut Lapin elinvoimakeskus vastaa Lapin maakunnan elinvoiman kehittämisestä. Lapin elinvoimakeskuksen tehtäviin kuuluvat elinkeinot ja osaaminen, liikenne, vesitalous, maaseutu, kalatalous sekä ympäristö ja luonnonvarat. Organisaatiossa työskentelee noin 180 asiantuntijaa.

Lapin elinvoimakeskus hakee nyt neljää osastopäällikköä määräaikaiseen virkaan ajalle 1.6.2026–31.5.2031. Osastopäälliköitä haetaan seuraavien osastojen johtoon

  • Elinkeinot ja osaaminen
  • Liikenne
  • Maaseutu, kalatalous ja ympäristö
  • Vesitalous

Osastopäällikkö johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa sen tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta osana keskuksen kokonaisuutta. Tehtävässä raportoidaan ylijohtajalle.

Hakuaika päättyy 27.1.2026 klo 16.15.
Lisätiedot ja hakuilmoitukset löytyvät valtiolle.fi -verkkopalvelusta. Alla linkit hakuilmoituksiin:

Osastopäällikkö. maaseutu, kalatalous ja ympäristö  

Osastopäällikkö, elinkeinot ja osaaminen

Osastopäällikkö, liikenne

Osastopäällikkö, vesitalous

Yhteyshenkilöt

Lapin elinvoimakeskus
ylijohtaja Jaakko Ylinampa
puh. 0295 037 199, jaakko.ylinampa@elinvoimakeskus.fi

