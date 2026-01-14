Markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen on kuollut
Markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen kuoli äkillisesti 10.1.2026. Hän toimi markkinaoikeuden ylituomarina vuodesta 2019 alkaen.
Sitä ennen Karttunen työskenteli markkinaoikeuden tuomarina yli 11 vuotta ja osastonjohtajana yli viisi vuotta. Aikaisemmin hän on ollut muun muassa erityisasiantuntijana oikeusministeriössä, oikeussihteerinä ja esittelijänä korkeimmassa oikeudessa sekä viskaalina hovioikeudessa.
Markkinaoikeuden ylituomarin tehtäviä hoitaa toistaiseksi markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen ja kansliapäällikkö Marjo Alasaarela, puh. 029 56 43300, markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuomioistuinvirasto
Tjänsten som lagman vid Södra Savolax tingsrätt blir ledig14.1.2026 10:03:17 EET | Pressmeddelande
Tjänsten som lagman vid Södra Savolax tingsrätt blir ledig från och med 1.7.2026. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden går ut 11.2.2026.
Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi14.1.2026 10:03:17 EET | Tiedote
Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.7.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 11.2.2026.
Domstolsverket drar upp riktlinjer för utvecklingen av rättsvården – den nya strategin träder i kraft 20267.1.2026 15:40:52 EET | Pressmeddelande
Domstolsverkets nya strategi trädde i kraft vid ingången av 2026. Innehållet i strategin utarbetades under 2025 i ämbetsverkets interna arbetsgrupp och i samråd med hela personalen. Strategin godkändes av Domstolsverkets direktion.
Tuomioistuinvirasto linjaa suuntaa oikeudenhoidon kehittämiselle – uusi strategia voimaan 20267.1.2026 15:40:52 EET | Tiedote
Tuomioistuinviraston uusi strategia tuli voimaan vuoden 2026 alussa. Strategian sisältö työstettiin vuoden 2025 aikana viraston sisäisessä työryhmässä ja koko henkilöstöä kuullen. Strategian hyväksyi Tuomioistuinviraston johtokunta.
Tjänsten som överdomare vid försäkringsdomstolen blir ledig7.1.2026 10:03:10 EET | Pressmeddelande
Tjänsten som överdomare vid försäkringsdomstolen blir ledig från och med 1.8.2026. Tjänsten kan nu sökas och ansökningstiden går ut 4.2.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme