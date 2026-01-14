Tuomioistuinvirasto

Markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen on kuollut

14.1.2026 15:00:01 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen kuoli äkillisesti 10.1.2026. Hän toimi markkinaoikeuden ylituomarina vuodesta 2019 alkaen.

Sitä ennen Karttunen työskenteli markkinaoikeuden tuomarina yli 11 vuotta ja osastonjohtajana yli viisi vuotta. Aikaisemmin hän on ollut muun muassa erityisasiantuntijana oikeusministeriössä, oikeussihteerinä ja esit­telijänä korkeimmassa oikeudessa sekä viskaalina hovioikeudessa.

Markkinaoikeuden ylituomarin tehtäviä hoitaa toistaiseksi markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen.

Yhteyshenkilöt

markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen ja kansliapäällikkö Marjo Alasaarela, puh. 029 56 43300, markkinaoikeus(at)oikeus.fi

