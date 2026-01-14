Pärjäisitkö taloustiedoissa lukiolaisille? Talousgurun alkukilpailussa kysyttiin taloyhtiöistä ja yritystuista

Talousguru on vuosittain järjestettävä lukiolaisten talousosaamista ja -ymmärtämistä mittaava kilpailu, jossa parhaiten pärjääville on tarjolla palkinnoksi opiskelupaikka suomalaisessa yliopistossa.

Lukiolaisten Talousguru-kilpailun alkukilpailu pidettiin tänään 14.1. lukioissa ympäri Suomen. Alkukilpailu käydään ylioppilaskirjoitusten tapaan kaikissa kouluissa yhtä aikaa.

Tänä vuonna kilpailuun ilmoittautui noin 1100 opiskelijaa yhteensä 116 lukiosta.

Alkukilpailuun osallistuneiden joukosta valitaan loppukilpailuun 14 kilpailijaa. Finaali pidetään 26.2., ja siihen kuuluvia suullisia pariväittelyitä voi seurata suorana Kauppalehden verkkosivuilta. Loppukilpailuun kuuluu myös kirjallinen osuus, jonka kilpailijat suorittavat finaalipäivän aamuna.

Talousgurun alkukilpailussa pureudutaan sekä talouden ajankohtaisiin ilmiöihin että talouden perusasioihin. Kilpailussa testataan, kuinka hyvin lukiolaiset tuntevat keskeiset käsitteet ja ymmärtävät talouden nykytilaa muovaavia teemoja. Tällaisia ovat esimerkiksi inflaation ja velkaantumisen seuraukset, maksamisen murros sekä globaalit talousilmiöt, kuten vihreä siirtymä, geopoliittisten jännitteiden ja digitalisaation vaikutus markkinoihin.

Vuoden 2026 alkukilpailussa lukiolaisten taloustaitoja testattiin muun muassa perinteisellä terminselitystehtävällä, jossa vastaajien piti selittää lyhyesti termejä, kuten positiivinen luottorekisteri, digieuro, rahamuuli, arvo-osuustili ja kansaneläke. Vastaajat pääsivät myös arvioimaan liitteenä olleen taulukon pohjalta, pitivätkö annetut Suomen ja Tšekin taloutta koskevat väitteet paikkaansa.

Alkukokeessa sukellettiin lisäksi taloyhtiöiden maailmaan ja pitkässä esseessä nuoret pääsivät näyttämään osaamistaan ajankohtaisesta teemasta eli yritystuista.

Talousgurun valintaa voi seurata suorana Kauppalehden sivuilta

Tänä vuonna Talousgurun hatun painaa päähänsä järjestyksessään jo 28. Talousguru. Kilpailu on vakiinnuttanut asemansa suomalaisissa lukioissa. Alkukilpailuun osallistui tänä vuonna oppilaita 116 lukiosta eri puolilta Suomea. Kilpailun 14 finalistin joukko muodostuu seuraavasti: 5 kilpailijaa valitaan alueidensa parhaina ja 9 absoluuttisesti parhaiden tulosten mukaan. Kustakin lukiosta finaaliin voi päästä vain yksi oppilas. Finalistit esitellään Talousgurun ja Finanssiala ry:n sosiaalisen median tileillä helmikuun aikana.

Palkintona Talousguru-kilpailussa parhaiten suoriutuville on opiskelupaikkoja kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa.

Kauppalehti lähettää verkkosivuillaan 26. helmikuuta pidettävän finaalin suorana, jolloin kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus seurata kovatasoisia pariväittelyitä.

Kilpailun järjestävät Finanssiala ry, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailun tukijoita ovat Kauppalehti, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, Suomen lukiolaisten liitto ja Taloustoimittajat ry.

Ketkä laativat Talousguru-kysymykset?

Talousguru-kilpailun kysymykset laatii useasta asiantuntijasta koostuva raati, jonka jäsenet työskentelevät talouden parissa. Loppukilpailun tuomaristo muodostetaan raadin jäsenistä sekä muutamasta raadin ulkopuolisesta henkilöstä. Tänä vuonna kilpailukysymyksiä laatineen raadin kokoonpano oli seuraava:

Henna Mikkonen, pääekonomisti, Säästöpankkiryhmä

Lasse Corin, pääekonomisti, Aktia

Sasu Heino, asiantuntija, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Riitta Mikkola, historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Veli-Matti Mattila, johtaja, pääekonomisti, Finanssiala ry

Mariia Somerla, johtava asiantuntija, Finanssiala ry

Emilia Peikola, tapahtuma- ja viestintäasiantuntija, Finanssiala ry

Tätä kysyttiin – olisitko tiennyt?

Mikä on taloyhtiö? Miten asioista päätetään taloyhtiössä? Mikä ero on myyntihinnalla ja velattomalla hinnalla? Mitä eroa on hoitovastikkeella ja rahoitusvastikkeella?

Katso vuoden 2026 koe vastauksineen alla olevista linkeistä myös ruotsiksi.