Yli 60 kansainvälistä drooniosaajaa kuudesta maasta kilpailee Tampereella Nokia Arenassa 21.-23. tammikuuta
Drone Innovation Hackathonin (21.-23.1.2026) neljää kilpailutehtävää on valittu ratkaisemaan 22 joukkuetta kuudesta maasta. Kaikkiaan noin 60 droonialan osaajaa tiimeissään ratkoo tehtäviä.
Järjestävä organisaatio sai 43 hakemusta, joista parhaat valikoituivat mukaan. Kolmipäiväinen hackathon kisaillaan Tampereella Nokia Arenassa 21.-23. tammikuuta.
(Kutsu medialle ja asiasisällöiltään julkaisuvapaa tiedote)
Median mahdollisuudet tapahtuman seuraamiseen
Ennalta ilmoittautuneiden median edustajien on mahdollisuus seurata ja kuvata kilpailuryhmien toimintaa Nokia Arenassa torstaina 22.1. seuraavasti:
klo 10.00-12.30 ja 13:30-15.00.
Perjantaina 23.1.2026 klo 14.00 pidetään mediatilaisuus ja hackathonin palkintojenjakotilaisuus Platform-6-tilassa osoitteessa: Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere. Mediatilaisuuden isännöi Business Tampereen Tero Kyckling (yhteistiedot alla).
Pyydämme ilmoittamaan tulosta joko 22.1. ja/tai 23.1. mediatilaisuuteen turvallisuussyistä maanantaihin 19.1.2026 klo 12.00 mennessä alla olevan docs-linkin kaavakkeella. Median edustajat saavat tarkemmat ohjeet ilmoittauduttuaan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMyRPRBoY-3DXxvWt-IT2OUYeX78OSVddLrgSZehPKtekxPA/viewform?usp=header
Tapahtumassa on eri rooleissa mukana vahva joukko alan asiantuntijoita yrityksistä sekä mm. puolustusvoimista. Paikalla ovat perjantaina mm. Suomen droonistrategian keskeinen tekijä, kansaedustaja ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell sekä Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mykhailo Vydoinyk.
Hackathonissa houkuttelevat palkinnot
Palkintoina on 15 000 euroa, joka jaetaan haasteiden voittajien kesken. Lisäksi menestyjä voi valikoitua 17Techin kiihdytysohjelmaan (17tech.fi) ja saada jopa 40 000 € kehitysrahoitusta. Mahdollisuuteen sisältyy droonikehityksen asiantuntijatukea Ukrainassa sekä yhteistyö alan johtavien toimijoiden kanssa.
Hackathonissa ratkaistavat haasteet ovat:
Nokia Arenan tulevaisuus
Nokia Arenan huippuluokan teknologisia valmiuksia hyödynnetään puolueettomana testialustana. Aloite tarjoaa droonien testauspalvelun, jossa ulkopuoliset yritykset voivat kokeilla ja validoida miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) liittyviä innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja palveluita.
Nokia Arena toimii teknologia-alustana ja tilojen tarjoajana, testauspalveluita operoi droonitestaukseen erikoistunut tiimi.
The Invisible Intruder
Drooniratkaisut, jotka voivat haastaa edistyneet droonitorjuntajärjestelmät ja osoittaa näkymättömyys- ja väistämiskykyjä. Tiimit tutkivat, miten droonit voivat välttää havaitsemisen, tunnistamisen tai ohittaa droonitorjuntavyöhykkeitä hyödyntäen esimerkiksi signaalin hämäystä tai sensorien harhauttamista. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.
5G-Driven Drone Innovation
Tiimit lentävät drooneillaan esteradalla ilman suoraa näköyhteyttä. FPV-videokuvaan ja droonin hallintaan käytetään 4G/5G-yhteyttä. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.
Low Signature Drone Design
Drooni lennetään areenan päästä päähän mahdollisimman hiljaisesti pyrkien pääsemään mahdollisimman lähelle Elisa Defence Node -tukiasemaa tunnistamatta. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.
Iso mahdollisuus avautuu yhteistyöllä
Hackathon tarjoaa osallistujille mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Suomen drooni-innovaatioiden tulevaisuutta.
Drone Innovation Hackathonin järjestävät Nokia Arenassa Business Tampere ja Ultrahack vahvassa yhteistyössä toimijoiden: Elisa, Crown Defence, Nokia, Unikie, Digital Defence Ecosystem, Patria, TUNI, TAMK, City of Tampere, 17Tech, Innoavia, Loopshore, Missing-Link, Kepit, CitCom sekä ProDroneParts.com, Pirkanmaan Liitto, Tampereen Kauppakamari ja Location Innovation Hub kanssa.
Hackathonin järjestelyihin ja median toimintaan tapahtumassa liittyviin kysymyksiin vastaa Ultrahackissa:
juhani.kivikangas@ultrahack.org p. 040 556 1228
Tampereen kaupunkiseudun droonikehityksestä ja yhteistyöstä medialle vastaa:
tero.kyckling@businesstampere.com p. 040 5524355.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero KycklingBusiness TamperePuh:040 5524 355tero.kyckling@businesstampere.com
Kuvat
Linkit
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia. Rakennetaan uutta Tampereen seutua. Yhdessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Tampere
Drone Innovation Hackathon kokoaa droonien kehittäjät kilpailemaan Nokia Arenaan2.12.2025 12:47:41 EET | Uutinen
Startupit, drooniyritykset ja -ammattilaiset ratkovat 21.–23.1.2026 järjestettävässä tapahtumassa yritysten antamia tehtäviä. Palkintoina on 15 000 euroa, joka jaetaan haasteiden voittajien kesken. Lisäksi menestyjä voi valikoitua 17Techin kiihdytysohjelmaan (17tech.fi) ja saada jopa 40 000 € rahoitusta. Mahdollisuuteen sisältyy droonikehityksen asiantuntijatukea Ukrainassa sekä yhteistyö alan johtavien toimijoiden kanssa.
Yli 220 eurooppalaista asiantuntijaa etsii ratkaisuja puolustukseen siviiliteknologioista26.11.2025 15:54:33 EET | Tiedote
Puolustuksen tarpeisiin etsitään ratkaisuja siviiliteknologioista. Ilmiöön pureutuu ENDR Conference Tampere 2025 – Rapid Civilian Innovation Development and Dual-Use in European Defence, joka järjestetään Tampereella 2.–3.12.2025.
Tampereella tuomaroidut urheiludokumentit palkitaan kansainvälisessä Emmy-gaalassa New Yorkissa20.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Tampereella elokuussa järjestetty International Emmy Awards -tapahtuma huipentuu 24. marraskuuta New Yorkissa, kun urheiludokumentit palkitaan kansainvälisessä audiovisuaalisen alan huipputapahtumassa Emmy-gaalassa.
International Emmy® Sports Documentary Finalists Selected in Finland to Be Honored in New York20.11.2025 09:00:00 EET | Press release
Last August, Tampere became the first city in Finland to host an official International Emmy® Awards semifinal judging session. The sports documentary finalists selected by an international jury in Tampere will now see their journey conclude at the International Emmy® Awards Gala in New York on 24th November.
Euroopan puolijohdealueiden allianssin varapuheenjohtajuus siirtyi Pirkanmaalle, puheenjohtajuus tulossa 20277.11.2025 12:37:59 EET | Tiedote
Pirkanmaa toimii ensi vuonna Euroopan puolijohdealueiden allianssin (ESRA) varapuheenjohtajana. Puheenjohtajuus maakunnalle on tulossa vuonna 2027. Pirkanmaata edusti Barcelonassa 7.11. järjestetyssä puheenjohtajuuksien vaihtotilaisuudessa maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme