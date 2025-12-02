Yli 60 kansainvälistä drooniosaajaa kuudesta maasta kilpailee Tampereella Nokia Arenassa 21.-23. tammikuuta

Median mahdollisuudet tapahtuman seuraamiseen

Ennalta ilmoittautuneiden median edustajien on mahdollisuus seurata ja kuvata kilpailuryhmien toimintaa Nokia Arenassa torstaina 22.1. seuraavasti:

klo 10.00-12.30 ja 13:30-15.00.

Perjantaina 23.1.2026 klo 14.00 pidetään mediatilaisuus ja hackathonin palkintojenjakotilaisuus Platform-6-tilassa osoitteessa: Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere. Mediatilaisuuden isännöi Business Tampereen Tero Kyckling (yhteistiedot alla).

Pyydämme ilmoittamaan tulosta joko 22.1. ja/tai 23.1. mediatilaisuuteen turvallisuussyistä maanantaihin 19.1.2026 klo 12.00 mennessä alla olevan docs-linkin kaavakkeella. Median edustajat saavat tarkemmat ohjeet ilmoittauduttuaan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMyRPRBoY-3DXxvWt-IT2OUYeX78OSVddLrgSZehPKtekxPA/viewform?usp=header

Tapahtumassa on eri rooleissa mukana vahva joukko alan asiantuntijoita yrityksistä sekä mm. puolustusvoimista. Paikalla ovat perjantaina mm. Suomen droonistrategian keskeinen tekijä, kansaedustaja ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell sekä Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mykhailo Vydoinyk.

Hackathonissa houkuttelevat palkinnot

Palkintoina on 15 000 euroa, joka jaetaan haasteiden voittajien kesken. Lisäksi menestyjä voi valikoitua 17Techin kiihdytysohjelmaan ( 17tech.fi ) ja saada jopa 40 000 € kehitysrahoitusta. Mahdollisuuteen sisältyy droonikehityksen asiantuntijatukea Ukrainassa sekä yhteistyö alan johtavien toimijoiden kanssa.

Hackathonissa ratkaistavat haasteet ovat:

Nokia Arenan tulevaisuus

Nokia Arenan huippuluokan teknologisia valmiuksia hyödynnetään puolueettomana testialustana. Aloite tarjoaa droonien testauspalvelun, jossa ulkopuoliset yritykset voivat kokeilla ja validoida miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) liittyviä innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja palveluita.

Nokia Arena toimii teknologia-alustana ja tilojen tarjoajana, testauspalveluita operoi droonitestaukseen erikoistunut tiimi.

The Invisible Intruder

Drooniratkaisut, jotka voivat haastaa edistyneet droonitorjuntajärjestelmät ja osoittaa näkymättömyys- ja väistämiskykyjä. Tiimit tutkivat, miten droonit voivat välttää havaitsemisen, tunnistamisen tai ohittaa droonitorjuntavyöhykkeitä hyödyntäen esimerkiksi signaalin hämäystä tai sensorien harhauttamista. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.

5G-Driven Drone Innovation

Tiimit lentävät drooneillaan esteradalla ilman suoraa näköyhteyttä. FPV-videokuvaan ja droonin hallintaan käytetään 4G/5G-yhteyttä. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.

Low Signature Drone Design

Drooni lennetään areenan päästä päähän mahdollisimman hiljaisesti pyrkien pääsemään mahdollisimman lähelle Elisa Defence Node -tukiasemaa tunnistamatta. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.

Iso mahdollisuus avautuu yhteistyöllä

Hackathon tarjoaa osallistujille mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Suomen drooni-innovaatioiden tulevaisuutta.

Drone Innovation Hackathonin järjestävät Nokia Arenassa Business Tampere ja Ultrahack vahvassa yhteistyössä toimijoiden: Elisa, Crown Defence, Nokia, Unikie, Digital Defence Ecosystem, Patria, TUNI, TAMK, City of Tampere, 17Tech, Innoavia, Loopshore, Missing-Link, Kepit, CitCom sekä ProDroneParts.com, Pirkanmaan Liitto, Tampereen Kauppakamari ja Location Innovation Hub kanssa.

Hackathonin järjestelyihin ja median toimintaan tapahtumassa liittyviin kysymyksiin vastaa Ultrahackissa:

juhani.kivikangas@ultrahack.org p. 040 556 1228

Tampereen kaupunkiseudun droonikehityksestä ja yhteistyöstä medialle vastaa:

tero.kyckling@businesstampere.com p. 040 5524355.