Yli 60 kansainvälistä drooniosaajaa kuudesta maasta kilpailee Tampereella Nokia Arenassa 21.-23. tammikuuta

15.1.2026 09:51:28 EET | Business Tampere | Kutsu

Drone Innovation Hackathonin (21.-23.1.2026) neljää kilpailutehtävää on valittu ratkaisemaan 22 joukkuetta kuudesta maasta. Kaikkiaan noin 60 droonialan osaajaa tiimeissään ratkoo tehtäviä. 

Järjestävä organisaatio sai 43 hakemusta, joista parhaat valikoituivat mukaan. Kolmipäiväinen hackathon kisaillaan Tampereella Nokia Arenassa 21.-23. tammikuuta. 
Tampere ja Nokia Arena
Median mahdollisuudet tapahtuman seuraamiseen

Ennalta ilmoittautuneiden median edustajien on mahdollisuus seurata ja kuvata kilpailuryhmien toimintaa Nokia Arenassa torstaina 22.1. seuraavasti: 
klo 10.00-12.30 ja 13:30-15.00. 

Perjantaina 23.1.2026 klo 14.00 pidetään mediatilaisuus ja hackathonin palkintojenjakotilaisuus Platform-6-tilassa osoitteessa: Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere. Mediatilaisuuden isännöi Business Tampereen Tero Kyckling (yhteistiedot alla).

Pyydämme ilmoittamaan tulosta joko 22.1. ja/tai 23.1. mediatilaisuuteen turvallisuussyistä maanantaihin 19.1.2026 klo 12.00 mennessä alla olevan docs-linkin kaavakkeella. Median edustajat saavat tarkemmat ohjeet ilmoittauduttuaan: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMyRPRBoY-3DXxvWt-IT2OUYeX78OSVddLrgSZehPKtekxPA/viewform?usp=header

Tapahtumassa on eri rooleissa mukana vahva joukko alan asiantuntijoita yrityksistä sekä mm. puolustusvoimista. Paikalla ovat perjantaina mm. Suomen droonistrategian keskeinen tekijä, kansaedustaja ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell sekä Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mykhailo Vydoinyk. 

Hackathonissa houkuttelevat palkinnot

Palkintoina on 15 000 euroa, joka jaetaan haasteiden voittajien kesken. Lisäksi menestyjä voi valikoitua 17Techin kiihdytysohjelmaan (17tech.fi) ja saada jopa 40 000 € kehitysrahoitusta. Mahdollisuuteen sisältyy droonikehityksen asiantuntijatukea Ukrainassa sekä yhteistyö alan johtavien toimijoiden kanssa.

Hackathonissa ratkaistavat haasteet ovat:

Nokia Arenan tulevaisuus

Nokia Arenan huippuluokan teknologisia valmiuksia hyödynnetään puolueettomana testialustana. Aloite tarjoaa droonien testauspalvelun, jossa ulkopuoliset yritykset voivat kokeilla ja validoida miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) liittyviä innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja palveluita.

Nokia Arena toimii teknologia-alustana ja tilojen tarjoajana, testauspalveluita operoi droonitestaukseen erikoistunut tiimi.

The Invisible Intruder
Drooniratkaisut, jotka voivat haastaa edistyneet droonitorjuntajärjestelmät ja osoittaa näkymättömyys- ja väistämiskykyjä. Tiimit tutkivat, miten droonit voivat välttää havaitsemisen, tunnistamisen tai ohittaa droonitorjuntavyöhykkeitä hyödyntäen esimerkiksi signaalin hämäystä tai sensorien harhauttamista. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.

5G-Driven Drone Innovation
Tiimit lentävät drooneillaan esteradalla ilman suoraa näköyhteyttä. FPV-videokuvaan ja droonin hallintaan käytetään 4G/5G-yhteyttä. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.

Low Signature Drone Design
Drooni lennetään areenan päästä päähän mahdollisimman hiljaisesti pyrkien pääsemään mahdollisimman lähelle Elisa Defence Node -tukiasemaa tunnistamatta. Ratkaisut testataan livenä Nokia Arenalla.

Iso mahdollisuus avautuu yhteistyöllä

Hackathon tarjoaa osallistujille mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Suomen drooni-innovaatioiden tulevaisuutta.

Drone Innovation Hackathonin järjestävät Nokia Arenassa Business Tampere ja Ultrahack vahvassa yhteistyössä toimijoiden: Elisa, Crown Defence, Nokia, Unikie, Digital Defence Ecosystem, Patria, TUNI, TAMK, City of Tampere, 17Tech, Innoavia, Loopshore, Missing-Link, Kepit, CitCom sekä ProDroneParts.com, Pirkanmaan Liitto, Tampereen Kauppakamari ja  Location Innovation Hub kanssa.

Hackathonin järjestelyihin ja median toimintaan tapahtumassa liittyviin kysymyksiin vastaa Ultrahackissa:

juhani.kivikangas@ultrahack.org p. 040 556 1228

Tampereen kaupunkiseudun droonikehityksestä ja yhteistyöstä medialle vastaa:
tero.kyckling@businesstampere.com p. 040 5524355.

Tampere ja Nokia Arena
Nokia Arena Tampereella
Marko Kallio, Skyfox Business Tampere
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia. Rakennetaan uutta Tampereen seutua. Yhdessä.

