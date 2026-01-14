Etsivätyötä fossiilien parissa ja kokoelmien kuriositeetteja – Luomuksen mediapäivä 9.2.
Tervetuloa Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) mediapäivään maanantaina 9.2.2026. Iltapäivän aikana toimittajilla on mahdollisuus tutustua Luomuksen ajankohtaiseen tutkimukseen, tavata tutkijoita ja vierailla yleisöltä normaalisti suljetuissa tiloissa.
Mediapäivä tarjoaa konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka historia kohtaa nykyteknologian. Miten luonnontieteellisiä kokoelmia hyödynnetään luonnon monimuotoisuuden tutkimisessa ja tulevien muutosten ennakoinnissa? Millaisiin kysymyksiin tutkijat etsivät juuri nyt vastauksia?
Paikalla on muun muassa lintuihin, lepakoihin ja hyönteisiin erikoistuneita tutkijoita. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskusteluihin, taustoitukseen, haastatteluihin ja kuvaamiseen.
Aika: maanantai 9.2.2026 klo 13–16
Paikka: Luonnontieteellinen museo, Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsinki
Nostoja ohjelmasta (esittelypisteitä on sekä suomeksi että englanniksi):
Kierros kellarissa: Kokoelmien kuriositeetteja
Luonnontieteellisten kokoelmien historia ei ole yksiselitteinen: näytteitä on kerätty eri aikoina eri perustein. Kierroksella avataan kokoelmien värikästä historiaa ja ristiriitaisuuksia sekä sitä, kuinka vuosisatojen takaisia näytteitä käytetään nykytutkimuksessa. Kierroksen vetävät Luomuksen asiantuntijat yhdessä kirjailija Iida Turpeisen kanssa.
Etsivätyötä fossiilien parissa
Kuinka lajien sukupuut tarkentuvat ja täydentyvät nykymenetelmien avulla? Entä mitä muinais-DNA voi kertoa lajien tulevaisuudesta?
CT-skannaus – Kurkista hyönteisen sisälle
Lepakoiden ja yöperhosten evolutiivinen kilpavarustelu on kestänyt miljoonia vuosia. Erikoistuneiden kuuloelintensä avulla yöperhoset havaitsevat korkeataajuuksiset äänet, joita lepakot käyttävät saalistaessaan. Kuuloelinten tutkimuksessa auttaa mikro-CT-kuvantaminen, jolla päästään perhosten mikroskooppisten osien sisälle.
Maailman synty
Miten avaruuspölystä tuli elävä kotiplaneettamme? Luomuksen geologit tutkivat, kuinka mantereet syntyivät Maan nuoruudessa ja mitä maapallon kuohuvassa sisuksessa tapahtuu.
Ekologinen kompensaatio – viherpesua vai toimiva työkalu?
Ekologinen kompensaatio on Suomessa uusi, mutta maailmalla pitkään käytetty menetelmä ihmisen luonnolle aiheuttamien haittojen hyvittämiseksi. Mutta voidaanko luontohaittoja aidosti kompensoida?
BatLab Finland flash talks
Luomuksen lepakkoasiantuntijat esittelevät tuoretta tutkimusta salaperäisistä nahkasiivistä. Millaisia mysteerejä Suomen lepakoihin vielä liittyy?
Lisätietoja
viestinnän suunnittelija Emil Johansson
emil.johansson@helsinki.fi
050 350 3162
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emil Johanssonviestinnän suunnittelijaLuonnontieteellinen keskusmuseo LuomusPuh:0503503162emil.johansson@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on enemmän kuin museo. Helsingin yliopistoon kuuluva Luomus ylläpitää yhtä maailman merkittävimmistä luonnontieteellisistä kokoelmista sekä tekee niihin liittyvää tutkimusta. Kokoelmiin pääsee tutustumaan kolmessa yleisökohteessa Helsingissä: Luonnontieteellisessä museossa sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa.
