YKAn Pöyhönen eduskunnan häirintäkeskustelusta: ilmiö on todellinen
Viime päivinä on käytyä keskustelua eduskunnan työilmapiiristä erityisesti eduskunta-avustajien näkökulmasta. Monen eduskunnassa työskentelevän ammattiliittona toimiva Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry tunnistaa ilmiön ja muistuttaa, että ongelmiin voi puuttua vain, jos ne tunnistaa ja tunnustaa.
“Häirintä ja epäasiallinen käytös ovat valitettavasti edelleen aito ongelma työelämässä, eikä eduskunta ole tässä mikään poikkeus. Kaikenlainen häirintä ja epäasiallinen kohtelu pitää ottaa työpaikoilla, myös eduskunnassa, vakavasti. Sitä ei saa koskaan vähätellä”, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.
Vuonna 2023 17 akavalaista liittoa YKA mukaan lukien teetti kyselytutkimuksen seksuaalisesta häirinnästä: Kyselyn mukaan neljäsosa työntekijöistä kokee, ettei työnantaja tee mitään estääkseen seksuaalista häirintää työpaikalla.
Pöyhönen muistuttaa, että asioihin on mahdollista puuttua vain, kun on niistä tietoinen. Tämä edellyttää työntekijöiden kuuntelua herkällä korvalla.
“Meillä on lukuisia jäseniä töissä eduskunnassa, myös eduskunta-avustajina. Olemme vuosien varrella saaneet yhteydenottoja erilaisiin häirintätapauksiin liittyen, joten ilmiö on ilman muuta olemassa. Siihen on vaikeaa ottaa kantaa, onko epäasiallinen käytös eduskunnassa yleisempää kuin toisaalla työelämässä”, Pöyhönen sanoo.
Pöyhönen muistuttaa, että työhön eduskunnassa liittyy usein myös hankaluus suojella omaa vapaa-aikaa. Töitä tulee ovista ja ikkunoista yhtä aikaa, ja tehtäviä suoritetaan usein erittäin nopealla varoitusajalla.
“Vaikuttaa siltä, että kaikille kansanedustajille, jotka ovat itse luottamustehtävässä, eivätkä näin ollen työskentele minkään työajan piirissä, ei ole täysin selvää, että avustajat ovat työsuhteessa ja siten säännöllisen työajan piirissä.”
Jos ongelmia työpaikalla ilmenee, Pöyhönen kannustaa olemaan hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan ammattiliittoon.
“Yhteydessä voi olla, vaikka olisi epävarma siitä, onko tapahtunut mitään väärää. Asiantuntijamme osaavat kertoa, millaisia erilaisia vaihtoehtoja kunkin jäsenen tilanteessa kannattaisi harkita ratkaisuksi. Ammattiliitto ei koskaan ole yhteydessä työnantajaan ilman jäsenen suostumusta, joten pirauttamista liittoon ei tarvitse turhaan jännittää”, Pöyhönen summaa.
