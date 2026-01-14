Vaasan kaupunki - Vasa stad

Järvikatu pysyy suljettuna 31.1. saakka

14.1.2026 17:33:36 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Järvikatu pysyy edelleen suljettuna Pitkäkadun ja Kirkkopuistikon välillä tammikuun loppuun saakka. Osa Järvikadusta on ollut syksystä saakka suljettuna teollisuushallin purkutöiden vuoksi.

Liikennemerkki, jossa teksti kieltää ajon tontille, paitsi huoltoajoneuvoilta.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Teollisuushallin seinät saatiin purettua vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2026 alussa työmaalla on alkanut vaihe, jossa rakennelmia puretaan syvältä maanpinnan alapuolelta lähellä Järvikatua.

Katualueita tarvitaan suoja-alueeksi purkutöihin. Yleisen turvallisuuden vuoksi katualuetta ei ole mahdollista avata liikenteelle.

Alueella on suljettuna:

  • Järvikadun ajorata välillä Pitkäkatu-Kirkkopuistikko
  • Ajoradan viereinen pyörätie välillä Pitkäkatu-Kirkkopuistikko
  • Pitkänkadun jalkakäytävä välillä Järvikatu-Kalastajankatu
  • Pitkälläkadulla on myös tilapäinen pysäköintikielto purettavan rakennuksen kohdalla.

Järvikadun pienvenesataman pysäköintialueelle on järjestetty kulkuyhteys Kirkkopuistikon suunnasta.

Töiden on määrä jatkua 31.1.2026 asti. Työvaiheen aikana arvioidaan, voidaanko katuosuutta sen jälkeen lainkaan avata liikenteelle.

Vaikutuksia edelleen myös joukkoliikenteeseen

Joukkoliikenne Liftin linja 4V ajaa töiden ajan edelleen poikkeusreittiä.

Linja 4V Gerby-Keskusta-Lentokenttä

  • Poikkeusreitti: Wolffintie-Kirkkopuistikko-Kirjastonkatu-Ratakatu- Pitkäkatu-Vuorikatu-Vöyrinkatu-Vaasanpuistikko
  • Tämä linja ei liikennöi pysäkin Vöyrinkatu 26 kautta.

Linja 4V Lentokenttä-Keskusta-Gerby

  • Poikkeusreitti: Raastuvankatu-Hietasaarenkatu-Konepajankatu-Vöyrinkatu-Vuorikatu-Pitkäkatu-Kirjastokatu-Kirkkopuistikko
  • Tämä linja ei liikennöi pysäkkien Pitkäkatu 25, Vuorikatu 8, Vöyrinkatu 21 ja Vöyrinkatu 9 kautta.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasajoukkoliikenneliftiliikenneliikennejärjestelyt

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Liikennemerkki, jossa teksti kieltää ajon tontille, paitsi huoltoajoneuvoilta.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye