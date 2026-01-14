Järvikatu pysyy suljettuna 31.1. saakka
Järvikatu pysyy edelleen suljettuna Pitkäkadun ja Kirkkopuistikon välillä tammikuun loppuun saakka. Osa Järvikadusta on ollut syksystä saakka suljettuna teollisuushallin purkutöiden vuoksi.
Teollisuushallin seinät saatiin purettua vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2026 alussa työmaalla on alkanut vaihe, jossa rakennelmia puretaan syvältä maanpinnan alapuolelta lähellä Järvikatua.
Katualueita tarvitaan suoja-alueeksi purkutöihin. Yleisen turvallisuuden vuoksi katualuetta ei ole mahdollista avata liikenteelle.
Alueella on suljettuna:
- Järvikadun ajorata välillä Pitkäkatu-Kirkkopuistikko
- Ajoradan viereinen pyörätie välillä Pitkäkatu-Kirkkopuistikko
- Pitkänkadun jalkakäytävä välillä Järvikatu-Kalastajankatu
- Pitkälläkadulla on myös tilapäinen pysäköintikielto purettavan rakennuksen kohdalla.
Järvikadun pienvenesataman pysäköintialueelle on järjestetty kulkuyhteys Kirkkopuistikon suunnasta.
Töiden on määrä jatkua 31.1.2026 asti. Työvaiheen aikana arvioidaan, voidaanko katuosuutta sen jälkeen lainkaan avata liikenteelle.
Vaikutuksia edelleen myös joukkoliikenteeseen
Joukkoliikenne Liftin linja 4V ajaa töiden ajan edelleen poikkeusreittiä.
Linja 4V Gerby-Keskusta-Lentokenttä
- Poikkeusreitti: Wolffintie-Kirkkopuistikko-Kirjastonkatu-Ratakatu- Pitkäkatu-Vuorikatu-Vöyrinkatu-Vaasanpuistikko
- Tämä linja ei liikennöi pysäkin Vöyrinkatu 26 kautta.
Linja 4V Lentokenttä-Keskusta-Gerby
- Poikkeusreitti: Raastuvankatu-Hietasaarenkatu-Konepajankatu-Vöyrinkatu-Vuorikatu-Pitkäkatu-Kirjastokatu-Kirkkopuistikko
- Tämä linja ei liikennöi pysäkkien Pitkäkatu 25, Vuorikatu 8, Vöyrinkatu 21 ja Vöyrinkatu 9 kautta.
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköPuh:0403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
