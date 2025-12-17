Jalkapallolegendat Vuokattiin maaliskuussa 2027

Arctic Lakeland Legends Week(end) järjestetään 22.–29.3.2027, ja se tuo konkreettisella tavalla esiin huippu-urheilun yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden. Tapahtuma jatkaa Manchester Unitedin ja Helsinki Red Room -museon ympärille rakentunutta yhteistyötä, joka on jo aiemmin tuonut Suomeen Manchester Unitedin seuralegendoja laajalla kansainvälisellä huomiolla. Manchester United on yksi maailman menestyneimpiä sekä kannattaja- ja seuraajamäärältään suosituimpia urheilujoukkueita*. Tapahtuman järjestävät suomalainen Manchester United -superfani Jere Virtanen ja Passiofy Oy yhteistyössä Kainuun maakunnan ja kumppaneiden kanssa.

”Legends Weekend ei ole vain yksittäinen ottelu tai fanitapahtuma, vaan ainutlaatuinen elämys. Tavoitteemme on esitellä arktinen järvialue, eli Kainuu, Sotkamo ja Vuokatti, maailmanluokan helposti saavutettavana sekä lumi- ja luontovarmana kohtaamispaikkana. Manchester Unitedin legendoilla on jo edellisistä tapahtumistamme hyviä muistoja Suomesta ja Helsingistä, joten viemällä tämän talvitapahtuman Kainuun sydämeen näytämme, että kiehtova talven ihmemaa löytyy myös Lapin eteläpuolelta”, kertoo tapahtuman alullepanija Jere Virtanen ja lisää:

”On ollut hämmentävää seurata, millä innolla ikoniset tähdet ovat kutsuumme ja ideaan suhtautuneet. Uskallankin sanoa, että tästä on tulossa kaikin tavoin aiempia tapahtumiamme suurempi. Tulemme näkemään Kainuun lumilla maailman arvostetuimpia jalkapallotähtiä.”

Maailmanluokan legendoja ja ainutlaatuista ohjelmaa

Vuokattiin saapuvien Manchester United -legendojen joukossa ovat muun muassa viisi Valioliigan mestaruutta ja kaksi Mestarien liigan mestaruutta voittanut puolustaja Wes Brown, 393 peliä Manchester Unitedissa pelannut ja toistakymmentä kertaa eri mestaruuksia voittanut puolustaja John O’Shea ja Sir Alex Fergusonin oikeana kätenä tunnettu valmentaja René Meulensteen.

Pelaajalista täydentyy vaiheittain. Arctic Lakeland Legends Week(end) 2027 -kokoonpanon ainutlaatuiset pelaajakortit piirtää arvostettu manchesterilaistaiteilija Stanley Chow.

Tapahtumaviikon ohjelmaan kuuluu muun muassa:

lumifutisottelu Manchester United -legendojen ja myöhemmin julkaistavan vastustajan välillä

Legends-gaala ja kutsuvierastilaisuuksia

fani- ja mediatapaamisia

kansainvälisten VIP-vieraiden ja kotimaisten jalkapallovaikuttajien kohtaamisia

Tapahtumassa on mukana myös arvostettu brittiläinen jalkapallotoimittaja Andy Mitten, joka tunnetaan Manchester Unitediin erikoistuneesta kansainvälisestä journalismistaan.

Helsinki Red Room – fanituksesta kansainväliseksi ilmiöksi

Arctic Lakeland Legends Week(end) -tapahtuman taustalla on myös Helsinki Red Room, yksi maailman laajimmista ja arvostetuimmista Manchester United -aiheisista yksityiskokoelmista. Jere Virtasen yli 20 vuoden aikana keräämä kokoelma käsittää kymmeniä tuhansia esineitä ja muistoja seuran historiasta, ja se on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta niin fanien kuin seuran entisten pelaajien keskuudessa.

Red Room on toiminut pohjana myös aiemmille Manchester United -legendojen vierailuille Suomeen, ja sen kautta syntynyt luottamus ja yhteys seuralegendoihin on mahdollistanut Arctic Lakeland Legends Week(end) 2027:n kaltaisen kansainvälisen tapahtumakonseptin.

Matkailuun uusi vahva kansainvälinen avaus Kainuussa

Kainuussa Arctic Lakeland Legends Week(end) 2027 nähdään matkailun kehittämisen uudenlaisena avauksena. Tapahtumaan odotetaan kävijöitä kymmenistä eri maista, ja sen arvioidaan tuovan alueelle merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä, tunnettuutta ja matkailutuloja. Ajankohta tukee myös saavutettavuutta: suorat lennot Manchesterista Suomeen jatkuvat toista kautta talvikaudella 2026–2027, mikä vahvistaa tapahtuman kansainvälistä potentiaalia.

”Vuokatti ja Kainuu, eli Arctic Lakeland Finland, tarjoavat puitteet, joita ei monesta paikasta löydy. Täällä yhdistyvät puhdas luonto, monipuoliset ja laadukkaat elämykset sekä toimiva matkailun infrastruktuuri. Arctic Lakeland Finland on noteerattu kansainvälisesti tunnustettuna luontomatkailukohteena, ja Legends Weekend näyttää konkreettisesti, miten kansainvälisen tason elämystapahtuma voi toimia matkailun vahvana veturina”, kertoo toimitusjohtaja Aija Laukkanen Vuokatin Matkailukeskus Oy:stä.

* Kantar, kansainvälinen fanitutkimus 2019. Arvio Manchester Unitedin fanien ja seuraajien maailmanlaajuisesta määrästä noin 1,1 miljardia.