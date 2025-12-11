Heikki Haasmaa on nimitetty Destian toimitusjohtajaksi – Tero Kiviniemi Colasin Pohjois-Euroopan alueen johtajaksi

Heikki Haasmaa aloittaa tehtävässään 1.3.2026. Hän siirtyy Destialle Sitowisen toimitusjohtajan tehtävästä. Ennen Sitowiseä hän on tehnyt pitkän uran Koneella erilaisissa johtotehtävissä.

Tero Kiviniemi jatkaa Destian toimitusjohtajana siirtymävaiheen loppuun saakka, minkä jälkeen hän keskittyy Colasin Pohjois-Euroopan toimintojen johtamiseen, johon hänet nimitettiin aiemmin viime vuonna. Hän jatkaa myös Destian hallituksen puheenjohtajana, mikä varmistaa jatkuvuuden johtajavaihdoksen aikana.

Destia on suurin infra-alan palveluita Suomessa tuottava yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää toimivaa infrastruktuuria liikenne-, teollisuus- ja energiasektorin tarpeisiin. Destia työllistää noin 1900 henkilöä. Destia kuuluu kansainväliseen Colas-konserniin, joka toimii yli 50 maassa. Colas on maailmanlaajuisen monialakonserni Bouyguesin tytäryhtiö.

”Destian menestys perustuu ihmisiin, vahvaan yrityskulttuuriin ja työn merkityksellisyyteen yhteiskunnassa. Olen tyytyväinen, että yhtiön toimitusjohtajana aloittaa Heikki Haasmaa, jolla on vahva kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä kyky jatkaa Destian menestystarinaa. Toivotan Heikki Haasmaan lämpimästi tervetulleeksi Destiaan”, Tero Kiviniemi sanoo.

”Destialla on syvät juuret, merkityksellinen rooli ja erinomainen osaaminen. Olen iloinen voidessani ottaa toimitusjohtajan tehtävän vastaan aikana, jolloin elintärkeän infran merkitys sujuvan arjen ja kansallisen turvallisuuden kannalta korostuu. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan Destian hankkeisiin ja ihmisiin ympäri Suomea sekä jatkamaan vahvaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. On hienoa päästä rakentamaan yhdessä toimivaa ja kestävää infraa tulevaisuuden tarpeisiin”, Heikki Haasmaa sanoo.

”Colasille Pohjoismaat ovat strategisesti merkittävä kasvualue. Toimimme Suomessa, Tanskassa ja Islannissa ja Destia kattaa keskeisen osan läsnäolostamme Pohjois-Euroopassa. Tämä johtajamuutos mahdollistaa entistä vahvemman keskittymisen toimintamme kehittämiseen koko alueella”, sanoo Colasin EMEA-toiminnoista vastaava johtaja Francis Grass.

CV Heikki Haasmaa, 47

Koulutus: Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:

Sitowise Oyj, toimitusjohtaja, 5/2022–2/2026

Kone Oyj, globaalin kunnossapitoliiketoiminnan johtaja, 4/2017–5/2022

Kone Hissit Oy, Suomi ja Baltian maat, toimitusjohtaja 9/2013–4/2017

Kone Oyj, useita muita johtotehtäviä vuosina 2003–2013

Luottamustehtävät:

SKOL, hallituksen jäsen

