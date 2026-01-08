Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkoi laskuaan

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksin yli kaksi vuotta jatkunut negatiivinen trendi jatkuu edelleen. Joulukuussa työntekijämäärä väheni -0,5 prosenttia (marraskuu -1,1 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Indeksissä seuratuista toimialoista kasvua oli kuljetuksessa (+1,5 %), majoitus- ja ravitsemisalalla (+1,5 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+0,6 %) sekä teollisuudessa (+0,4 %).

– Indeksimme oli edelleen joulukuussa miinusmerkkinen, ja Eurostatinkin mukaan Suomen työttömyys oli vuoden lopulla Euroopan suurinta. Silti hyviäkin merkkejä on ilmassa uuteen vuoteen lähdettäessä, ja joulukuussa nähtiin jo positiivista kehitystä indeksimme neljän toimialan työtekijämäärissä. Tärkeää olisi nyt saada investoinnit kasvuun ja kotitalouksien luotto tulevaan kuntoon, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Seuratuista toimialoista suurimmassa laskussa joulukuussa olivat terveys- ja sosiaalipalvelut (-3,5 %), rakentaminen (-1,9 %), henkilöstövuokraus (-1,0 %) ja kauppa (-1,0 %).

Kun tarkastellaan vuotta 2025 kokonaisuudessaan, jäi suhdanneindeksi -0,6 prosenttia negatiiviseksi.

– Viime vuonna työntekijämäärät laskivat edeltävän vuoden heikosta vertailukaudesta huolimatta. Pientä lohtua toi se, että tilanteen heikentyminen kokonaisuutena hidastui ja muutama ala, kuten kuljetus ja teollisuus, päätyivät koko vuoden osalta lievään kasvuun, Jouni Vatanen arvioi.

Työntekijämäärät laskivat kaikilla alueilla

Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät laskivat ympäri Suomen. Suurinta lasku oli Etelä-Suomessa (-0,6 %) ja pienintä Länsi-Suomessa (-0,2 %).

Etelä-Suomi (-0,6 %): Seuratuista toimialoista kasvussa olivat kuljetus (+1,6 %), majoitus- ja ravitsemisala (+1,5 %), teollisuus (+0,6 %) ja viestintä ja tietotekniikka (+0,3 %). Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-4,2 %), sosiaali- ja terveysala (-2,8 %) ja rakentaminen (-2,1 %). Vähäisintä lasku oli hallinto- ja tukipalveluissa (-0,7 %) ja kaupassa (-0,9 %).

Seuratuista toimialoista kasvussa olivat kuljetus (+1,6 %), majoitus- ja ravitsemisala (+1,5 %), teollisuus (+0,6 %) ja viestintä ja tietotekniikka (+0,3 %). Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-4,2 %), sosiaali- ja terveysala (-2,8 %) ja rakentaminen (-2,1 %). Vähäisintä lasku oli hallinto- ja tukipalveluissa (-0,7 %) ja kaupassa (-0,9 %). Länsi-Suomi (-0,2 %): Kasvua oli kuljetuksessa (+2,6 %), asiantuntijapalveluissa (+1,9 %), henkilöstövuokrauksessa (+1,8 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+1,1 %) ja teollisuudessa (+0,2 %). Suurimmassa laskussa olivat sosiaali- ja terveysala (-5,4 %), viestintä ja tietotekniikka (-2,5 %) ja rakentaminen (-2,2 %). Pienintä lasku oli kaupassa (-0,5 %).

Kasvua oli kuljetuksessa (+2,6 %), asiantuntijapalveluissa (+1,9 %), henkilöstövuokrauksessa (+1,8 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+1,1 %) ja teollisuudessa (+0,2 %). Suurimmassa laskussa olivat sosiaali- ja terveysala (-5,4 %), viestintä ja tietotekniikka (-2,5 %) ja rakentaminen (-2,2 %). Pienintä lasku oli kaupassa (-0,5 %). Itä-Suomi (-0,3 %): Seuratuista toimialoista kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+3,4 %), teollisuus (+1,8 %), hallinto- ja tukipalvelut (+0,8 %), majoitus- ja ravitsemisala (+0,8 %) ja viestintä ja tietotekniikka (+0,3 %). Lasku oli suurinta sosiaali- ja terveysalalla (-6,4 %), kaupassa (-2,9 %) ja asiantuntijapalveluissa (-2,4 %). Pienintä lasku oli rakentamisessa (-0,1 %).

Seuratuista toimialoista kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+3,4 %), teollisuus (+1,8 %), hallinto- ja tukipalvelut (+0,8 %), majoitus- ja ravitsemisala (+0,8 %) ja viestintä ja tietotekniikka (+0,3 %). Lasku oli suurinta sosiaali- ja terveysalalla (-6,4 %), kaupassa (-2,9 %) ja asiantuntijapalveluissa (-2,4 %). Pienintä lasku oli rakentamisessa (-0,1 %). Pohjois-Suomi (-0,4 %): Kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+15,0 %), hallinto- ja tukipalvelut (+9,4 %), majoitus- ja ravitsemisala (+5,1 %), asiantuntijapalvelut (+3,7 %) ja kuljetus (+0,6 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä ja tietotekniikka (-11,1 %), rakentaminen (-2,0 %) ja kauppa (-2,0 %). Pienintä lasku oli teollisuudessa (-0,7 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niiden yritysten perusteella, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.

