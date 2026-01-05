Lidlille myönnettiin hyvästä HR-työstä Top Employer 2026 -sertifikaatti
Kansainvälinen Top Employers Institute arvioi vuosittain yritysten henkilöstökäytänteitä ympäri maailmaa. Lidl Suomi on jo usean vuoden ajan auditoitu huipputyönantajaksi ja saanut Top Employer -sertifikaatin ja on siten yksi maamme parhaista työnantajista.
Top Employer 2026 -sertifikaatti osoittaa, että Lidlillä on työnantajana korkeat laatuvaatimukset.
– Tunnustus osoittaa, että teemme työtämme laadukkaasti. Työnantajana haluamme luoda ympäristön, jossa työntekijämme voivat kasvaa ensimmäisestä työpäivästä alkaen ja kehittää osaamistaan yhdessä kanssamme. Osaavan henkilökuntamme ansiosta asiakkaamme voivat asioida helposti ja sujuvasti myymälöissämme, sanoo Lidlin henkilöstöjohtaja Heli Hassinen-Biberger.
Top Employer Instituten asiantuntijat arvioivat yritysten HR-käytänteitä monin kriteerein. Se arvioi muun muassa yritysten rekrytointia, perehdytystä, työsuhteen päättymistä, koulutuksia ja työnantajakuvan kehittämistä. Lidl Suomen vahvuuksia olivat erityisesti hyvät käytännöt koulutuksissa, työnantajakuvan kehittämisessä ja eettisissä toimintatavoissa. Kansainvälisesti tarkasteltuna kaikki Lidl-maat onnistuvat erityisesti perehdytysprosessissa.
– Lidlillä on käytössä huolella mietityt HR-prosessit joka maassa. Yhtiön menestys ja jokaisen henkilön henkilökohtainen urapolku ei kehity sattumalta, vaan ne ovat suunnitelmallisten rakenteiden ja selkeiden prosessien tulosta, Hassinen-Biberger sanoo.
Tunnustusta myös kansainvälisesti
Lidl Suomi sai kansallisen Top Employer -sertifikaatin. Sen lisäksi Lidl palkittiin kansainvälisesti Enterprise Seal -sertifikaatilla. Se on osoitus henkilöstöjohtamisen standardeista ja laatuprosesseista kansainvälisellä tasolla Lidlin 31 toimintamaassa.
Kansainvälinen sertifikaatti on harvinainen: Lidlin lisäksi vain toisella kaupan alan yrityksellä maailmassa on sertifikaatti.
Tietoa Top Employers Institutesta
Top Employers Institute on maailmanlaajuinen taho, joka sertifioi työyhteisöjen HR-käytänteitä. Sertifiointiohjelman avulla yritykset voivat arvioida ja parantaa työolojaan. Kolme vuosikymmentä sitten perustettu Top Employers Institute sertifioi tänä vuonna 2 300 työnantajaa 122 maassa tai alueella. Nämä sertifioidut huipputyönantajat vaikuttavat myönteisesti yli 9 miljoonan työntekijän elämään maailmanlaajuisesti.
