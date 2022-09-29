Kullan hinnannousu toi panttiasiakkaille lähes puolen miljoonan euron lisätuotot
Kullan voimakas hinnannousu näkyy nyt konkreettisesti myös suomalaisten arjessa. Helsingin Pantti on maksanut asiakkailleen lisätuottona ylijäämiä lähes puoli miljoonaa euroa. Kyse on tilanteista, joissa lunastamatta jäänyt kultapantti on myyty huutokaupassa asiakkaan puolesta ja myyntihinta on ylittänyt ennalta arvioidun.
Panttilainassa myyntihinnasta vähennetään ensin laina ja kulut. Mahdollinen ylijäämä kuuluu aina asiakkaalle – asia, joka on monelle kuluttajalle edelleen yllätys.
– Kullan hintakehitys on ollut poikkeuksellista. Olemme toimineet alalla jo vuodesta 1882, mutta tämän mittaluokan vaikutusta asiakkaiden saamiin ylijäämiin ei ole nähty aiemmin edes meidän historiassamme, kertoo operatiivinen johtaja Riku Järviö Helsingin Pantista.
Osa asiakkaista on saanut ylijääminä useita tuhansia euroja. Keskimääräinenkin ylijäämä on ollut satoja euroja. Yhteensä ylijäämiä on maksettu lähes 3 000 asiakkaalle.
Panttilaina on kuluttajalle turvallinen lainamuoto: pantattu esine toimii lainan ainoana vakuutena, eikä asiakas voi koskaan joutua lainanmaksuongelmiin. Mikäli myyntihinta ei kata lainaa, tappio jää panttilainaamon vastuulle.
– Asiakas ei kanna riskiä. Nyt markkinatilanne on kääntynyt aivan uudella tavalla asiakkaan eduksi, kun pantatun kullan arvo on noussut laina-aikana voimakkaasti, Järviö toteaa.
Kullan hintatason odotetaan tukevan ylijäämien syntymistä myös lähikuukausina, vaikka markkinakehitystä on mahdotonta ennustaa tarkasti. Vuonna 2025 kullan euromääräinen arvo kasvoi noin 50 prosenttia.
Helsingin Pantti on Suomen vanhin panttilainaamo. Yritys toimii 12 paikkakunnalla sekä verkossa, ja työllistää 70 työntekijää.
