OAJ ei hyväksy määräaikaisten aseman heikentämistä
OAJ vastustaa hallituksen esitystä, joka heikentäisi määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden asemaa. Esitys lisäisi työelämän epävarmuutta, kasvattaisi syrjinnän riskiä ja kohdistuisi erityisesti nuoriin työntekijöihin – ilman merkittäviä myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen tai talouteen.
Hallituksen ehdottamat määräaikaisia työsuhteita koskevat lakimuutokset heikentäisivät olennaisesti työntekijöiden työsuhdeturvaa. Hallitus antoi tänään esityksensä eduskunnalle.
– Muutoksia on valmisteltu ilman kokonaisarviota eri lakimuutosten yhteisvaikutuksista, eikä esitys toteuta riittävästi hallitusohjelman kirjausta perusteettomien määräaikaisuuksien ketjuttamisen estämisestä, OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli toteaa.
Lakimuutokset koskisivat työsuhteisia palkansaajia, kuten varhaiskasvatuksen opettajia sekä yksityisissä kouluissa työskenteleviä luokan- ja aineenopettajia sekä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa työskenteleviä.
– Meidän mielestämme lakiin pitäisi tuoda soveltamiskynnys työnantajan koon mukaan, sillä lakia perustellaan pienten ja keskisuurten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamisella, Walli painottaa.
Määräaikaiset työsuhteet ovat jo nyt erittäin yleisiä opetusalalla. Alle 30-vuotiaista kunta-alan opettajista 59 prosenttia työskentelee määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa. Yliopistoissa yli 60 prosenttia tutkimus- ja opetushenkilöstöstä on määräaikaisessa työsuhteessa.
– Perusteettomien määräaikaisuuksien lisääminen kasvattaisi merkittävästi epävarmuutta työelämässä ja lisäisi raskaus- ja perhevapaasyrjintää, joka on Suomessa jo nyt huolestuttavan yleistä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan jopa joka neljäs raskaana oleva on kokenut syrjintää, Walli sanoo.
Määräaikaisissa palvelussuhteissa raskaus- tai perhevapaasyrjintää on kokenut 44 prosenttia, kun vakituisissa palvelussuhteissa vastaava osuus on alle viidennes.
Wallin mukaan EU-direktiivit ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset edellyttävät tehokasta suojaa määräaikaisuuksien väärinkäytöiltä. Nyt esitetyt muutokset eivät tätä suojaa riittävästi turvaa.
Työnantajan irtisanomisoikeus kesken määräaikaisuuden on törkeää
OAJ on esittänyt tasapainottavana elementtinä, että työntekijällä tulisi olla oikeus irtisanoutua perusteettomasta määräaikaisuudesta ilman irtisanomisaikaa, mikäli hän saa vakituisen työpaikan. Hallitus esittää nyt irtisanomisoikeutta kuuden kuukauden jälkeen sekä työntekijälle että työnantajalle.
– Irtisanomisoikeuden ulottaminen myös työnantajalle vesittää kokonaisuuden, Walli toteaa.
Ketjutuskielto ei ole riittävä
Hallituksen esityksessä velvollisuus työn tarjoamiseen syntyisi vain, jos työnantaja päättää palkata lisää työntekijöitä kyseiseen tai vastaavan kaltaiseen tehtävään, jota on aiemmin tehty määräaikaisessa työsuhteessa ilman perusteltua syytä. Työn tarjoamiseen ei olisi velvollisuutta, jos työnantaja tarvitsee samanaikaisesti vastaaviin tehtäviin uuden työntekijän esimerkiksi edellisen työntekijän irtisanoutumisen tai eläköitymisen vuoksi.
– Määräaikaisten työsuhteiden ketjutuskielto olisi säädettävä lakiin hallituksen esitystä tiukemmin ja täsmällisemmin, huomauttaa Walli.
Yhteyshenkilöt
Ulla WalliLakiasiainjohtajaOAJPuh:+358 20 748 9645ulla.walli@oaj.fi
Milla EronenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 40 591 6670milla.eronen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ: Tavoitteellisempi esiopetus kehittäisi paremmin lapsen oppimisedellytyksiä14.1.2026 14:16:54 EET | Tiedote
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on saatu päätökseen. Kokeilun tulosten perusteella esiopetusta ja sen tavoitteellisuutta on OAJ:n mielestä tarpeen vahvistaa. Tämä vaatisi enemmän oppimisen tuen resursseja ja erityisopettajia.
Yksityiseen varhaiskasvatukseen uusi sopimus – OAJ saavutti pitkäaikaisen tavoitteensa31.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Yksityiseen varhaiskasvatukseen on saatu uusi työehtosopimus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen osaltaan eilen 30.12. OAJ saavutti pitkäaikaisen tavoitteensa päästä sopijaosapuoleksi.
OAJ selvitti: Alle puolet opettajista on saanut koulutusta Wilman tietoturvallisesta käytöstä18.12.2025 09:14:56 EET | Tiedote
Alle puolet opettajista on saanut konkreettista koulutusta henkilötietojen turvallisesta käytöstä Wilmassa tai muussa vastaavassa järjestelmässä. Epävarmuus tietoturva-asioissa onkin suurta, Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n tuore jäsenkysely paljastaa.
Irtisanomisten helpottamista kaavaillaan myös virkasuhteisiin – OAJ: ”Eikö mikään riitä”11.12.2025 14:19:17 EET | Tiedote
Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä irtisanomisperustetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Mietinnössä on nostettu esiin myös irtisanomiskynnyksen alentaminen koskemaan virkasuhteita. OAJ vastustaa sekä lainsäädännön muuttamista että sen laajentamista virkasuhteisiin.
OAJ pitää käsittämättömänä päätöstä leikata SASKin rahoitusta5.12.2025 09:16:30 EET | Tiedote
Ulkoministeriön tuore valtionapupäätös leikkaa roimasti OAJ:n yhteistyökumppanin rahoitusta. OAJ pitää päätöstä käsittämättömänä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme