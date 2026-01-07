Näkökulma: Pakkanen testaa Suomen energiaturvallisuuden
Viime vuosien epävakaasta geopoliittisesta tilanteestakin huolimatta olemme voineet Suomessa luottaa siihen, että sähköä ja lämpöä riittää kylminä kuukausina koteihin ja kotimaiselle teollisuudelle. Kiitos toimitusvarmuudesta kuuluu osaltaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille. Vuoden 2026 alun purevat pakkaset saavat minut pohtimaan, mitä tapahtuu, jos yhteistuotanto vähenee huomattavasti Suomessa?
Harva ehkä tietää, että kaukolämmöntuotannostamme noin 40 % ja sähköstä hyisinä tuulettomina talvipäivinä jopa 30 % tulee juuri näistä laitoksista. Itse asiassa yhteistuotantolaitokset tuottavat sähköä parhaimmillaan yhteensä yli kaksi kertaa Olkiluoto 3:n tehon. Tällaisia voimalaitoksia on sekä kaupungeissa että esimerkiksi paperi- ja sellutehtaiden yhteydessä, joissa polttoaineen perustan muodostavat muuhun käyttöön toistaiseksi kelpaamattomat sivuvirrat (kuori ja puru) sekä metsätähdehake (oksat, latvukset). Syntynyt höyry käytetään tehtaan tuotantoprosessissa ja tehtaan läheisen kaupungin lämmittämiseen kaukolämmöllä. Samaan aikaan laitos tuottaa sähköä, kun sitä eniten tarvitaan.
Energian tuotantomuodot kehittyvät ja uusista teknologioista etsitään ratkaisua tulevaisuuden energiatuotannon turvaamiseksi mahdollisimman puhtaasti. Lämmöntuotantoon sähkökattiloita on viime vuosina tullut merkittävästi. Tuulisille päiville, jolloin sähköä on paljon tarjolla, ne ovat oiva ratkaisu. Kylmin talvi muodostaa niiden käytölle kuitenkin haasteen. Tuulettomina pakkasjaksoina sähkön riittävyys nousee kriittiseksi ja hinta kalliiksi sähkökattiloille. Sähkökattilat ovat hyvä täydennys lämmöntuotantoon, mutta yhteistuotannon korvaajaksi sekä lämmön ja sähkön toimitusvarmuuden takaajaksi niistä ei ole. Pitää muistaa, että yhteistuotannolla tuotettu lämpö ja sähkö sekä säästää lämmöntuotantoon käytetyn sähkön että lisäksi tuottaa sähköä.
Vaikka osa meistä saattaa kokea yhteistuotantolaitokset vanhanaikaisiksi, ovat ne myös uudistuneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Monilla voimalaitoksilla on panostettu energiatehokkuuteen, automatisointiin ja tuotannon joustavuuteen.
Mielestäni voimme olla ylpeitä yhteistuotantolaitoksistamme, sillä ne vastaavat kysyntään silloin, kun lämmölle ja sähkölle on eniten tarvetta ja tukee näin toimitusvarmuutta etenkin talvikausina. Lisäksi yhteistuotantovoimalaitokset käyttävät läheltä tulevia kotimaisia ja hiilineutraaleja polttoaineita, jotka tukevat lähitaloutta ja varmistavat lämmön ja sähkön saannin sekä alueen teollisuudelle että koteihin.
Jarmo Tervo
Johtaja, teknologia ja projektit, Pohjolan Voima Oyj
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Pohjolan Voima on juureva suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin 20 %. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Olemme huippuammattilaisten joukko, ja tutkitusti hyvä työpaikka. Me pohjolanvoimalaiset olemme ylpeitä siitä, että teemme merkityksellistä työtä arvojemme mukaisesti taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Vastuullisena toimijana yhteensovitamme tuotannossamme toimitusvarmuuden, kustannustehokkuuden ja ympäristövaikutukset. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. www.pohjolanvoima.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjolan Voima Oyj
Alholmens Kraft investerar i elpannor i Jakobstad7.1.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Energibolaget Alholmens Kraft har fattat investeringsbeslut om två elpannor på en sammanlagd effekt på 120 megawatt som ska installeras vid kraftverket i Jakobstad. Investeringen ökar flexibiliteten i värme- och elproduktionen samt stöder leveranssäkerheten. Dessutom möjliggör elpannorna produktion av reglerkraft som behövs för att stabilisera elsystemet. Enligt planerna färdigställs investeringen våren 2027. Investeringens värde är cirka 10 miljoner euro.
Alholmens Kraft investoi sähkökattiloihin Pietarsaaressa7.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Energiayhtiö Alholmens Kraft on tehnyt investointipäätöksen kahdesta 60 megawatin sähkökattilasta Pietarsaaren voimalaitoksensa yhteyteen. Investointi lisää lämmön- ja sähköntuotannon joustavuutta ja tukee toimitusvarmuutta. Lisäksi sähkökattilan avulla pystytään tuottamaan sähköjärjestelmän vakauden tarvitsemaa säätövoimaa. Investointi valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2027. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa.
Melon vesivoimalaitoksen ensimmäisen turbiinin peruskunnostus valmistui26.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kokemäenjoen vesistöön kuuluvassa Nokianvirrassa, Nokialla sijaitsevan Melon vesivoimalan turbiinien peruskunnostus etenee. Kunnostushanke käynnistettiin etuajassa, ja ensimmäinen kunnostettavista turbiineista, 2. turbiini otettiin takaisin käyttöön juhannuksen jälkeen. Tavoitteena on, että toisen, 1. turbiinin kunnostustyöt päästään aloittamaan kesän 2025 lopulla.
Ultrakondensaattori on valmistunut Kierikissä – Iijoella testataan uutta energiavarastoa osana sähkömarkkinaa12.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
PVO-Vesivoiman Kierikin voimalaitoksen energiavaraston rakennushanke on valmistunut. Yhtiön ensimmäisen, yhteensä kolmen megawatin ultrakondensaattori on asennettu ja otettu käyttöön. Iijoen Kierikin vesivoimalaitoksen alueelle sijoittuvassa hankkeessa pilotoidaan energian varastointiteknologiaa, joka vastaa lyhyen aikavälin säätötarpeeseen ja pidentää voimalaitoksen elinkaarta. Pilotoitavalla ultrakondensaattorilla kerätään tärkeää tietoa ja käyttökokemusta tulevaisuuden mahdollisia investointisuunnitelmia varten.
Pohjolan Voiman Askanaavalle suunnitteleman pumppuvoimalaitoshankkeen YVA-ohjelma nähtävillä – myös hankkeen Puhti-toimisto aukeaa Kemijärvellä7.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO-Vesivoiman Puhti-pumppuvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on nyt nähtävillä. Hankkeen YVA-ohjelma on jätetty Lapin ELY-keskukselle ja siihen voi tutustua sekä esittää sisällöstä näkemyksiä 5.6. saakka. Ohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 21.5. klo 17.00 Kemijärven kulttuurikeskuksen auditoriossa, ja se löytyy myös ympäristöhallinnon verkkosivuilta sekä esimerkiksi alueen kirjastoista. YVA-ohjelman jättäminen käynnistää YVA-menettelyn, johon kuuluvat tutkimukset ja selvitykset jatkuvat vuoden 2026 loppuun saakka. Tämän myötä hankkeen Puhti-toimisto avautuu kuntalaisille Kemijärven toimitaloon toukokuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme