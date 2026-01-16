S-Pankki Oyj

E-laskuja voi nyt tilata ja muokata S-mobiilissa

16.1.2026 10:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote

S-Pankki kehittää S-mobiilia jatkuvasti asiakkaiden toiveita ja palautetta kuunnellen. Yksi asiakkaiden yleisimmistä toiveista on koskenut e-laskujen tuomista S-mobiiliin. Tähän toiveeseen on vastattu, ja e-laskuja voi tilata ja muokata S-mobiilissa.

Nuori mies katsoo puhelinta olohuoneessa.

S-Pankki haluaa olla Suomen mutkattomin pankki ja tarjota asiakkailleen helppokäyttöisiä ja laadukkaita digitaalisia palveluita. S-Pankin asiakkaat haluavat hoitaa pankkiasioitaan joustavasti osana arkea ja yhä useammin S-mobiilissa.

S-mobiilin jatkuva kehittäminen vastaa näihin tarpeisiin, ja e-laskujen hallinnointi S-mobiilissa on asiakkaille tärkeä ja odotettu toiminnallisuus. E-lasku on sähköinen lasku, joka helpottaa ja nopeuttaa laskujen maksamista ja säästää samalla luontoa. E-lasku toimitetaan asiakkaalle suoraan verkkopankkiin tai S-mobiiliin. Sen voi asettaa automaattisesti maksettavaksi tai maksaa itse helposti parilla klikkauksella.

Aikaisemmin e-lasku otettiin S-Pankissa käyttöön verkkopankissa. Nyt tämä onnistuu kätevästi myös S-mobiilissa missä ja milloin tahansa. Lisäksi S-mobiilissa voi tilata uusia e-laskuja, hyväksyä e-laskut tai muokata e-laskutilauksia.

Lue lisätietoja e‑laskusta ja sen käyttöönotosta S‑Pankin verkkosivuilla

e-laskus-mobiiliasiakkaatpankkipalvelutdigitaalisuus

S-Pankki

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

