E-laskuja voi nyt tilata ja muokata S-mobiilissa

S-Pankki haluaa olla Suomen mutkattomin pankki ja tarjota asiakkailleen helppokäyttöisiä ja laadukkaita digitaalisia palveluita. S-Pankin asiakkaat haluavat hoitaa pankkiasioitaan joustavasti osana arkea ja yhä useammin S-mobiilissa.

S-mobiilin jatkuva kehittäminen vastaa näihin tarpeisiin, ja e-laskujen hallinnointi S-mobiilissa on asiakkaille tärkeä ja odotettu toiminnallisuus. E-lasku on sähköinen lasku, joka helpottaa ja nopeuttaa laskujen maksamista ja säästää samalla luontoa. E-lasku toimitetaan asiakkaalle suoraan verkkopankkiin tai S-mobiiliin. Sen voi asettaa automaattisesti maksettavaksi tai maksaa itse helposti parilla klikkauksella.

Aikaisemmin e-lasku otettiin S-Pankissa käyttöön verkkopankissa. Nyt tämä onnistuu kätevästi myös S-mobiilissa missä ja milloin tahansa. Lisäksi S-mobiilissa voi tilata uusia e-laskuja, hyväksyä e-laskut tai muokata e-laskutilauksia.

Lue lisätietoja e‑laskusta ja sen käyttöönotosta S‑Pankin verkkosivuilla