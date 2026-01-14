Sää lauhtuu – tiet ja jalkakäytävät muuttuvat liukkaiksi
Pitkään jatkunut korkeapainesää on väistynyt, ja Suomi sijaitsee lähipäivinä laajan Atlantin matalapaineen ja Venäjän korkeapaineen välissä. Suomeen virtaa etelästä lauhempaa ilmaa ja sateet yleistyvät. Tämän seurauksena kulkuväylät muuttuvat paikoin erittäin liukkaiksi.
Ilmatieteen laitoksen 15. tammikuuta tekemän ennusteen mukaan Suomen yli liikkuu lähipäivinä sadealueita. Tänään torstaina maan länsiosaan kertyy lunta paikoin viitisen senttimetriä, itään hieman vähemmän. Lapissakin leijailee hiutaleita, mutta merkittäviä kertymiä ei näistä sateista synny. Lumen lisäksi sade tulee osittain jäätävänä tihkusateena.
Pakkanen heikkenee, ja yöstä alkaen maan länsiosassa lämpötilat ovat laajalti jo nollassa tai jopa vähän sen yläpuolella.
”Teiden, pyöräilyväylien ja jalkakäytävien pinnat pysyvät kuitenkin pidempään pakkasen puolella. Niille muodostuu kuuraa ja paikoin vettä jään päälle, jolloin pinnoista tulee erittäin liukkaita. Mahdollinen jäätävä sade, joka muodostaa jäätä pakkasen puolella oleviin pintoihin osuessaan, lisää osaltaan liukastumisen varaa”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula.
Sää lauhtuu merkittävästi: vielä torstaina päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa alimmillaan noin ‒8 astetta ja pohjoisessa noin ‒12 astetta, mutta lauantaina lämpötila vaihtelee koko maassa +3:n ja ‒6 asteen välillä. Päivän ylimmät lämpötilat ovat lauantaina maan eteläosassa 1‒3 astetta ja maan pohjoisosassa jopa 6‒10 astetta ajankohdan tavanomaisten lämpötilojen yläpuolella.
Aluksi jäätäviä sateita, ensi viikolla viilenee jälleen
Perjantaina Suomeen saapuu seuraava sadealue, jossa lunta kertyy pääasiassa Pohjanmaan maakuntiin sekä maan pohjoisosaan. Yli viiden senttimetrin kertymiä tulee etenkin Oulujärven ja Perämeren välisellä alueella. Maan länsiosassa aina Keski-Pohjanmaalle saakka valtaosa kokonaissademäärästä voi tulla jäätävänä tihkuna tai jäätävänä vesisateena, etenkin perjantai-illasta alkaen. Jäätävän sateen osuus on ennustusmallin mukaan paikoin yli kaksi millimetriä. Etenkin Vaasan ympäristössä sade voi tulla myös normaalina vesisateena.
Ilman lämpötila vaihtelee lännessä nollan molemmin puolin, joten jääpolanteiset pinnat voivat olla märkiä.
Myös lauantai on varsin sateinen; sateen olomuodot ovat pitkälti perjantain kaltaisia. Lännessä vettä ja räntää sataa hieman perjantaita yleisemmin. Lämpötila on Länsi-Lapista maan länsiosaan ulottuvalla alueella pääosin suojan puolella. Jäätävät sateet painottuvat etelään ja itään.
Sunnuntain vastaisena yönä sateet väistyvät itään, ja Suomeen työntyy etelästä korkeapaineen selänne. Säätyyppi muuttuu poutaisemmaksi – ja ensi viikon aikana myös kylmemmäksi.
