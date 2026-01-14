Antti Koivula jatkaa Jyväskylän yliopiston hallituksen puheenjohtajana kauden 2026–2027

”Kiitän hallitusta luottamuksesta. Uskon, että myös jatkossa vahva yhteistyö läpi hallituksen sekä yliopistoyhteisön kanssa on meille kaikkein tärkeintä,” puheenjohtaja Antti Koivula sanoo.

Antti Koivula (TkT, työpsykologia, Teknillinen korkeakoulu, 1998) on toiminut Jyväskylän yliopiston hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022. Koivula on työskennellyt Työterveyslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2015. Tätä ennen hän työskenteli Nokiassa yrityssuunnittelu- ja tuotejohtamistehtävissä sekä tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa. Koivula toimii myös Valtiokonttorin neuvottelukunnan ja Säteilyturvakeskuksen neuvottelukunnan jäsenenä sekä Alko Oy:n hallituksen jäsenenä.

Hanna Maula (KTT, johtaminen, Aalto-yliopisto, 2018, FL, yhteisöviestintä, Jyväskylän yliopisto, 2004) on Nesteen viestinnästä, markkinoinnista, vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja. Hänellä on laaja kokemus niin yrityskentältä kuin tutkimuksenkin tehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Maula on toiminut mm. Aalto-yliopiston, Neste-konsernin ja UPM Kymmene Oyj:n viestintäjohtajana. Maula on Elinkeinoelämän keskusliiton edustajiston jäsen, Kemianteollisuus ry:n viestintävaliokunnan puheenjohtaja sekä Design Forum Finlandin hallituksen jäsen. Hanna Maula on toiminut Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä vuodesta 2022.



Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenmäärä on 10 henkilöä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten joukosta. Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa rehtorin valinta sekä yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista ja toimintasäännöksistä päättäminen. Hallituksen esittelijänä toimii rehtori ja sihteerinä lakiasiainjohtaja.

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2026–2027

Pääjohtaja, professori Antti Koivula

Professori Marja Makarow

Viestinnän, markkinoinnin, vastuullisuuden ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Hanna Maula

Toimitusjohtaja, FT Janne Poranen

Professori Hannu Häkkinen

Akatemiaprofessori Pasi Ihalainen

Vanhempi yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio

Palvelupäällikkö Jouni Penttinen

Opiskelija Akseli Haanpää

Opiskelija Jenni Suutari

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Antti Koivula, puh. 030 474 2340