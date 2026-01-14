S-Pankki: Politiikassa myllertää, mutta talous kantaa – sijoittajan tuottomahdollisuudet edelleen osakkeissa ja yrityslainoissa
S-Pankin mukaan sijoitusvuotta 2026 leimaa edelleen jatkuva poliittinen epävarmuus. Talouden peruskuva on kuitenkin pysynyt vakaana, mikä luo pohjan yritysten tuloskasvuodotuksille.
S-Pankin mukaan sijoitusvuonna 2026 politiikka tulee pysymään otsikoissa, ja sijoittajaa haastavat useat avoimet kysymykset. Ukrainan rauhansopimuksen eteneminen, kauppasopimusten käyttö neuvotteluvälineinä, huoli Yhdysvaltojen liittovaltion sulun toistumisesta alkuvuonna sekä kongressin välivaalit lisäävät epävarmuutta. Euroopassa katse on investointien toteutumisessa ja velkaantumisen kehityksessä, kun taas Yhdysvalloissa keskuspankki tasapainoilee kasvavien hintapaineiden ja heikentyvän työmarkkinan välillä.
”Riskejä ja kysymyksiä riittää, ja politiikka vaikeuttaa talousvaikutusten arviointia. Siksi sijoittajan on tärkeää pitää katse tiukasti talouden tilassa eikä reagoida pelkästään uutisotsikoihin”, sanoo S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnä.
Talouden peruskuva vakaa – ylipaino osakkeissa ja yrityslainoissa
S-Pankin mukaan talouden kokonaiskuva on vakaa, ja talouskasvun odotetaan vastaavan 2000-luvun keskimääräistä kasvuvauhtia. Eteenpäin katsovat indikaattorit ovat vuoden alussa pääosin nousussa, keskuspankit tukevat taloutta tarvittaessa ja tuloskasvuodotukset ovat vahvistuneet.
Tämä peruskuva näkyy suoraan S-Pankin allokaatiosuosituksessa, joka säilyy muuttumattomana joulukuun näkemykseen verrattuna:
Osakkeet ovat ylipainossa, ja alueellisesti ylipaino kohdistuu Yhdysvaltoihin.
Eurooppa, Suomi ja kehittyvät markkinat ovat osakeallokaation sisällä neutraalissa painossa.
Osakeallokaatiossa Japani on alipainossa.
Korkosijoituksissa yrityslainat (Investment Grade ja High Yield) ovat ylipainossa, valtionlainat neutraalissa ja rahamarkkinat alipainossa.
Kehittyvien markkinoiden lainoissa painotus on neutraali.
”Vaikka epävarmuus on poikkeuksellisen suurta, talouden perusajurit tukevat hallittua riskinottoa. Siksi osakkeet ja yrityslainat tarjoavat tässä ympäristössä paremmat tuottonäkymät kuin käteinen tai matalariskiset korkosijoitukset”, Wennonen-Kärnä toteaa.
Pitkäjänteisyys korostuu epävarmuuden keskellä
S-Pankissa korostetaan, että erityisesti epävarmassa markkinaympäristössä pitkäjänteinen sijoittaminen, hajautus ja omassa sijoitussuunnitelmassa pysyminen on tärkeää. Kun politiikka luo kohinaa, sijoituspäätösten tulisi perustua talouden kehitykseen ja omaan sijoitushorisonttiin.
”Markkinatilanteet muuttuvat, mutta sijoittajan kannalta tärkeintä on pysyä suunnitelmassa. Meidän tehtävämme S-Pankissa on tehdä säästämisestä ja sijoittamisesta mahdollisimman helppoa ja ymmärrettävää niin aloittelevalle säästäjälle kuin varallisuuttaan jo kerryttäneelle asiakkaalle. Siksi tuomme ammattitaitoisen sijoittamisen kaikkien asiakkaidemme saataville varallisuuden määrästä riippumatta”, muistuttaa S-Pankin varallisuudenhoidon johtaja Mike Peltola.
S-Pankki tuo säästämisen ja sijoittamisen lähemmäs kuluttajien arkea tarjoamalla selkeitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen vaurastumisen ja taloudellisen turvan. S-ryhmän asiakasomistajille S-Pankin tili, kortti, verkkopankkitunnukset ja mobiilipalvelut ovat maksuttomia. Suomen ensimmäinen mikrosäästämisen palvelu, S-mobiilin Säästäjä, tarjoaa monelle ensimmäisen kosketuksen rahastosijoittamiseen ja mahdollistaa säästöjen kerryttämisen helposti pienistä summista.
Tanja Wennonen-KärnäpäästrategiPuh:+358 9 613 46160tanja.wennonen-karna@s-pankki.fi
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
