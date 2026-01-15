SDP:n Johan Kvarnström: Perusteettomat pätkätyöt eivät lisää nyt tarvittavaa luottamusta - päinvastoin, lisäävät prekarisaatiota

SDP:n Suhonen: Oikeistohallituksen yksipuolinen työpolitiikka etenee jälleen – raunioittamisen tie jatkuu! 15.1.2026 12:33:33 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Timo Suhonen on pettynyt ja paheksuu, että Suomen historian – kenties oikeistolaisin hallitus – jatkaa edelleen työtätekevien ihmisten työ- ja elämänolosuhteiden rankkaa heikentämispolitiikkaa. Hallitus antaa tänään torstaina esityksensä eduskunnalle työsopimuslain muuttamiseksi eli lain, jolla vuoden määräaikainen työsopimus voidaan tehdä ilman perusteltua syytä; lain, jolla lomautusilmoitusaika puolitetaan seitsemään päivään sekä lain, jolla takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 hengen työpaikoilta.