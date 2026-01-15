SDP:n Johan Kvarnström: Perusteettomat pätkätyöt eivät lisää nyt tarvittavaa luottamusta - päinvastoin, lisäävät prekarisaatiota
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) kritisoi hallituksen esitystä helpottaa määräaikaisten työsuhteiden solmimista sillä perusteella, että se lisää epävarmuutta ja kasvattaa raskaussyrjinnän riskiä. Yritysten työllistämiskynnyksen madaltamiseksi hän kannattaa SDP:n esiin nostamaa ratkaisua, eli rekrytointiverohyvitystä ja arvonlisäveron alarajan nostoa.
Hallituksen esitys työsopimuslain muuttamiseksi on etenemässä eduskuntaan. Siinä ehdotetaan, että vuoden määräaikainen työsopimus voidaan tehdä ilman perusteltua syytä.
Kvarnströmin mukaan on tärkeää asettaa lakimuutos nykyiseen kontekstiinsa. Se tehdään aikana, jolloin hallitus on heikentänyt työntekijöiden asemaa monin tavoin, muun muassa heikentämällä lakko-oikeutta ja helpottamalla irtisanomisia, samalla kun työttömyysturvaa on leikattu.
- Ovatko hallituksen jäsenet itse kokeneet sen epävarmuuden, jota pitkät pätkätyöjaksot merkitsevät? Minä olen, useiden vuosien ajan. Kyseessä on ilmiö, jota ei pidä vahvistaa, vaan päinvastoin. Nyt tarvitaan lisää toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Ymmärrän ajatuksen työllistämiskynnyksen madaltamisesta, mutta tämä on väärä väline. Kyse on keinosta, joka lisää epävarmuutta aikana, jolloin luottamuksen puute on merkittävä jarru Suomen talouskasvulle. Lisäksi se lisää raskaussyrjinnän riskiä. Esimerkiksi rekrytointeihin kohdistuva verohyvitys olis ALV-alarajan nosto olisi tätä reilumpi vaihtoehto, sanoo Kvarnström.
Hän pitää myönteisenä, että hallitus aikoo päivittää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain raskaussyrjinnän tehokkaammaksi ehkäisemiseksi, mutta pitää ristiriitaisena, että hallitus tuo samanaikaisesti esityksen, joka lisää syrjinnän riskiä.
Ylipäänsä hänen mukaansa oikeiston työelämäpolitiikka on etääntynyt työntekijöiden ja työttömien arjesta ja osoittautunut tulosten valossa epäonnistuneeksi.
- Luvut puhuvat tähän mennessä selvää kieltään. Hallituksen lääkkeet eivät tehoa. Suomessa on koko EU:n korkein työttömyysaste, ja työssä käyvät ovat ymmärrettävästi varovaisia eivätkä kuluta epävarman talous- ja työllisyystilanteen vuoksi, sanoo Kvarnström.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Juha Viitala: Lisäämällä työntekijöiden epävarmuutta ei rakenneta luottamusta15.1.2026 16:21:35 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen Juha Viitala pitää hallituksen tänään 15.1. antamia esityksiä työelämän heikennyksistä täysin vääränä politiikkana aikana, jolloin talouteen ja työelämään tarvitaan lisää luottamusta ja vakautta huonon työllisyys- ja talouskehityksen kääntämiseksi kasvuun. Viitalan mukaan hallitus asettaa ideologiansa maan talouden edun edelle.
SDP:n Suhonen: Oikeistohallituksen yksipuolinen työpolitiikka etenee jälleen – raunioittamisen tie jatkuu!15.1.2026 12:33:33 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Timo Suhonen on pettynyt ja paheksuu, että Suomen historian – kenties oikeistolaisin hallitus – jatkaa edelleen työtätekevien ihmisten työ- ja elämänolosuhteiden rankkaa heikentämispolitiikkaa. Hallitus antaa tänään torstaina esityksensä eduskunnalle työsopimuslain muuttamiseksi eli lain, jolla vuoden määräaikainen työsopimus voidaan tehdä ilman perusteltua syytä; lain, jolla lomautusilmoitusaika puolitetaan seitsemään päivään sekä lain, jolla takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 hengen työpaikoilta.
SDP:n Joona Räsänen: Myönsivätkö jo Partanen ja Satonen sen, mitä pääministeri Orpo ja työministeri Marttinen eivät uskalla – kokoomuksen työllisyyslupaus on petetty14.1.2026 13:51:33 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen vaatii pääministeri Petteri Orpolta ja työministeri Matias Marttiselta rehellisyyttä työllisyystilanteen suhteen. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ja entinen työministeri Arto Satonen ovat jo myöntäneet julkisesti, ettei hallituksen työllisyystavoite toteudu.
SDP:n Harakka ja Skinnari: Milloin ja miten Suomen hallitus aikoo tuomita USAn asettaman viisumikiellon entiselle EU-komissaarille Thierry Bretonille?10.1.2026 11:33:14 EET | Tiedote
Kansanedustajat Timo Harakka ja Ville Skinnari (sd) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Yhdysvaltain hallituksen ulkoministeri Marco Rubion 23.12.2025 ilmoittamasta viisumikiellosta EU:n komission entiselle jäsenelle Thierry Bretonille sekä neljälle muulle Britannian ja Saksan kansalaiselle. — Suomen ja EU:n on reagoitava viipymättä, kansanedustajat vaativat.
SDP:n Tuppurainen: Pääministeri Orpo tarttui opposition esitykseen parlamentaarisesta sote-työryhmästä31.12.2025 13:50:05 EET | Tiedote
Suomalaiset kantavat myös vuonna 2026 huolta siitä, saavatko he hoitoa kun sitä tarvitsevat. Nykyisen sote-järjestelmän yhdessä todettuja ongelmia on korjattava yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Opposition vaatimus parlamentaarisesta sote-työryhmästä sai vastakaikua pääministerin uudenvuoden tervehdyksessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme